Tim Rohlfs Fußball TSV Dannenberg Kreisliga Osterholz (Reiner Tienken)

Herr Rohlfs, das Spiel gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck war ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Mit viel Kampf und Krampf. Wie haben Sie die Partie gesehen?

Tim Rohlfs: Es war auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Wir sind in einer Situation, in der es nicht so einfach ist auf dem Platz. Gerade in so einem Spiel haben wir uns auch in der Vergangenheit schon etwas schwergetan. Wir müssen noch viel arbeiten.

Sebastian Schriefer ist auf jeden Fall ein absolut wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Mit seinem Tempo und seiner Schnelligkeit kann er an mehreren Gegenspielern vorbeilaufen. Sebastian zieht oft mehrere Verteidiger auf sich.

Die Luft ist nach einer langen Pause bei mir noch nicht voll da. Es fehlt mir auch einfach noch etwas die Kraft. Auch ein wenig die Sicherheit im Spiel.

Ich glaube einfach, dass wir dafür alle wichtigen Spieler auf dem Platz benötigen. Heute hat beispielsweise unser privat verhinderter Kapitän Patrick Schriefer gefehlt. Patrick ist aus meiner Sicht der Motor in unserem Mittelfeld. Was uns als Mannschaft ein bisschen fehlt, ist die Breite im Kader. Loben muss ich heute aber unseren Torwart Stefan Krentzel, der uns drei- bis viermal das Ergebnis festgehalten hat.

Zur Person

Tim Rohlfs (29)

trug mit seinem Doppelpack erheblich zum zweiten Saisonsieg der Dannenberger bei. Der Malermeister und Werder-Fan unterstrich als nervenstarker Angreifer einmal mehr seinen besonderen Wert für den TSV.