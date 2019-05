Dominik Giessler (links/Archivbild) bleibt nach dem 0:2 gegen die SG Platjenwerbe mit dem SV Komet Pennigbüttel II weiterhin im Tabellenkeller stecken. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. Am Tabellenende sieht es für den SV Komet Pennigbüttel II ganz düster aus. Die Schützlinge von Trainer Gürkan Ertas sind nach der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen die SG Platjenwerbe kaum noch zu retten. Philip Hecke und Fynn Müller-Rulfs stellten die beiden Treffer für den Aufsteiger sicher.

Ein Angreifer mit Killerinstinkt fehlt der Komet-Reserve dagegen an allen Ecken und Kanten. Dies deckte auch die Heimpartie gegen die SG Platjenwerbe schonungslos auf. Mit 23 Toren aus 27 Begegnungen verweisen die Lila-Weißen vor der Schlussrunde auf die mit Abstand harmloseste Offensivreihe in der Kreisliga Osterholz. „Die Durchschlagskraft und die Erfahrung haben uns gefehlt“, brachte Komet-Trainer Gürkan Ertas seine Eindrücke des Kräftemessens auf einen Nenner. Die Platzherren erhöhten zwar nach dem Wechsel den Druck auf das SGP-Tor, vermochten Schlussmann Tim Schumacher jedoch nicht zu überlisten. „Mit Bernd Rotthege und Stefan Müller haben uns erfahrene Stammkräfte gefehlt, die unserem Spiel guttun“, führte Gürkan Ertas den Misserfolg mit auf die Abwesenheit mehrerer Routiniers zurück.

Jannik Fehrmann eröffnete sich die Torchance der ersten Halbzeit. Der Platjenwerber war der gesamten Komet-Abwehr entwischt, ehe Torwart Alexander Krenz die Eins-gegen-eins-Situation mit einer Rettungstat zur Ecke entschärfte (12.). Die Gäste drückten dem Spiel bis zur Pause weiterhin ihren Stempel auf (4:0-Ecken). Einmal lag der Ball dabei auch im Komet-Tor. Schiedsrichter Frank Schnakenberg (VfL Ohlenstedt) hatte beim Abschluss von Jannik Fehrmann ein Vergehen gesehen, verweigerte so dem Treffer die Anerkennung (38.).

Besser nach der Pause

Der SV Komet Pennigbüttel II, der oft mit langen Bälölen operierte, kam nach Wiederbeginn besser zur Geltung. Daniel Busch verfehlte aber zweimal deutlich das Gäste-Gehäuse. Mitten in einer Phase, in der die Gäste nicht so zwingend wirkten, fiel dann doch das 0:1. Philip Hecke überlistete Alexander Krenz nach Musterpass von Nevio da Pieve mit einem gefühlvollen Heber (60.). Der SGP-Torschütze bugsierte den Ball wenig später nach Vorlage von Kapitän Arne Hering aufs Tordach (65.). Die Kometen kamen im Eckenverhärltnis bis zum Abpfiff noch auf 4:6 heran. Vergeblich forderten die Kometen bei einer Abwehraktion von Henrik Gerken nach einer Ecke einen Handelfmeter (86.).

Fynn Müller-Rulfs zerstörte mit dem 0:2 nach öffnendem Pass von Daniel Lindemann die letzten Komet-Hoffnungen auf einen Punktgewinn (90.+3). Nevio da Pieve hatte zuvor noch eine Platjenwerber Großchance überhastet vergeben (90.). „Die bessere Mannschaft waren wir. Wir haben versucht, den Ball laufen zu lassen“, fasste SGP-Trainer Maik Fiegert den Arbeitssieg zusammen. Der Favoritensieg geriet auch deshalb leicht ins Wanken, weil die treibenden Kräfte Jacob Geber und Jan Herfordt verletzungsbedingt vorzeitig den Platz verlassen mussten.