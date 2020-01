War am Doppelspieltag beste Punkterin im Dress der TuSG-Damen: die stark spielende Elisa Oerding. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Wirklich Zählbares ist für den designierten Absteiger TuSG Ritterhude zum Rückrundenstart der Tischtennis-Oberliga der Damen zwar nicht herausgesprungen, doch die Leistungen der Hammestädterinnen konnten sich beim 4:8 bei der Spvg. Oldendorf und beim 2:8 gegen den Tabellenzweiten RSV Braunschweig II mehr als sehen lassen. Gerade das obere Paarkreuz mit Elisa Oerding und Svenja Schmitt trumpfte fast durch die Bank stark auf.

Spvg. Oldendorf – TuSG Ritterhude 8:4: Unter personell anderen Voraussetzungen war der TuSG gegen das Team aus dem Landkreis Osnabrück in der Hinserie der bislang einzige Saisonsieg gelungen. Auch diesmal wurde schnell offenkundig, dass der mit vielen jungen Spielerinnen bestückte Gegner den Ritterhuderinnen durchaus liegt. Svenja Schmitt und Katja Schneider legten mit ihrem Doppelerfolg den Grundstein für eine lange Zeit spannende Partie, auch weil sie in der Anfangsphase etwas konzentrierter als die Gastgeberinnen wirkten.

Schmitt schnupperte sogar im ersten Einzel des Abends gegen Oldendorfs Nummer eins Gina Henschen an einer Überraschung. Mit 11:9 und 6:4 erwischte die TuSG-Allrounderin den besseren Start, doch ihre Kontrahentin konnte sich dank eines effektiven Rückhandtopspins entscheidend steigern. Parallel lieferten sich Elisa Oerding und Lea Baule einen offenen Schlagabtausch, den Ritterhudes Angriffsspielerin knapp mit 12:10 im fünften Durchgang für sich entschied.

Kästingschäfer belohnt sich nicht

Im unteren Paarkreuz musste der Außenseiter jedoch abreißen lassen. Silke Kästingschäfer schaffte es in einem spannenden Duell nicht ausreichend, Linn Hofmeisters Vorhand aus dem Spiel zu nehmen. Am Nachbartisch blieb Katja Schneider gegen die erfahrenere Maren Henke unter ihren Möglichkeiten. Doch die TuSG-Damen gaben sich noch lange nicht verloren.

Svenja Schmitt, die ab sofort im oberen Paarkreuz aufschlägt, entnervte Lea Baule mit ihren Unterschnittbällen und konnte auf 3:4 verkürzen. Im Spitzenduell war Elisa Oerding dem Ausgleich nahe. In starker Manier kämpfte sie sich gegen Gina Henschen nach 0:2-Satzrückstand zurück, doch ihre Gegnerin packte in der „Crunch Time“ ihre besten Schläge aus und agierte nahezu fehlerlos. Die Hoffnungen ruhten nun auf Silke Kästingschäfer, die gegen Maren Henke mit 2:0 nach Sätzen vorne lag, sich aber erneut nicht für eine gute Vorstellung belohnte. Die Begegnung war somit entschieden. Elisa Oerding gelang in der Schlussphase lediglich noch etwas Ergebniskosmetik.

TuSG Ritterhude – RSV Braunschweig II 2:8: Nach einer kurzen Nacht traf die TuSG auf einen ausgeruhten Gegner, der seine Klasse schon in den Doppeln unter Beweis stellte. Der schnelle 0:2-Rückstand ließ bereits böse Erinnerungen an das 0:8 aus der Hinrunde aufkommen. Aber in eigener Halle schaffte es der Vorletzte diesmal auf die Anzeigetafel. Dies lag zum einen an Elisa Oerding, die ein sehenswertes Duell gegen Nora Lambrecht mit vielen starken Bällen aus der Halbdistanz und einer guten Beinarbeit mit 12:10 im fünften Satz für sich entschied. In der anderen Box feierte Svenja Schmitt einen überraschenden Coup. Mit 18:16 zog die Ritterhuderin Braunschweigs Spitzenakteurin Sophia Konradt im ersten Satz zunächst den Zahn und konnte auch den nächsten Durchgang trotz sechs vergebener Satzbälle in Folge noch gewinnen. Da Schmitt mutig blieb und das schnelle Tempo ihrer Gegnerin gekonnt mitnahm, durfte sie am Ende zurecht jubeln.

Wer allerdings beim Stand von 2:2 von einer Sensation träumte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Den Gastgeberinnen gelangen nach diesen beiden famosen Auftritten lediglich noch zwei Satzgewinne in Summe. Besonders Katja Schneider hätten die Zuschauer beim 1:3 gegen Karina Kobbe noch ein Erfolgserlebnis gegönnt, doch der 17-Jährigen mangelt es nach vielen Niederlagen in den letzten zwei Monaten spürbar an Selbstvertrauen. „Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen und können mit dem Wochenende wirklich zufrieden sein“, zog Silke Kästingschäfer dennoch ein positives Fazit.

Weitere Informationen

Spvg. Oldendorf - TuSG Ritterhude 8:4: Baule/Henke - Oerding/Kästingschäfer 3:1 (5:11, 11:9, 11:7, 11:8); Henschen/Hofmeister - Schmitt/Schneider 1:3 (9:11, 11:9, 4:11, 5:11); Henschen - Schmitt 3:1 (9:11, 11:7, 11:6, 11:8); Baule - Oerding 2:3 (4:11, 12:10, 11:8, 8:11, 10:12); Henke - Schneider 3:0 (11:4, 11:5, 11:7); Hofmeister - Kästingschäfer 3:1 (8:11, 11:8, 11:3, 15:13); Henschen - Oerding 3:2 (11:9, 11:8, 5:11, 10:12, 11:5); Baule - Schmitt 0:3 (6:11, 2:11, 9:11); Henke - Kästingschäfer 3:2 (8:11, 6:11, 11:7, 11:9, 12:10); Hofmeister - Schneider 3:0 (11:8, 11:4, 11:2); Henke - Oerding 0:3 (7:11, 8:11, 5:11); Henschen - Kästingschäfer 3:1 (11:2, 7:11, 11:8, 11:4)

TuSG Ritterhude - RSV Braunschweig II 2:8: Schmitt/Schneider - Lambrecht/Kobbe 0:3 (3:11, 9:11, 8:11); Oerding/Kästingschäfer - Konradt/Walter 1:3 (9:11, 8:11, 11:8, 7:11); Oerding - Lambrecht 3:2 (11:5, 11:7, 3:11, 9:11, 11:8); Schmitt - Konradt 3:1 (18:16, 12:10, 7:11, 13:11); Kästingschäfer - Kobbe Kobbe 0:3 (5:11, 8:11, 8:11); Schneider - Walter 0:3 (6:11, 4:11, 9:11); Oerding - Konradt 0:3 (9:11, 6:11, 5:11); Schmitt - Lambrecht 1:3 (11:9, 4:11, 8:11, 9:11); Kästingschäfer - Walter 0:3 (3:11, 6:11, 5:11); Schneider - Kobbe 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 7:11) FM