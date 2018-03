Dennis Klindworth (am Ball/hier im Spiel gegen TSV Ottersberg) steht den Bornreihern nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. (Hans-Henning Hasselberg)

Bornreihe. Der 2:0-Erfolg am Mittwochabend in der Fußball-Landesliga über den TuS Harsefeld hat nicht nur Neutrainer Sasa Pinter einen angenehmen Punktspieleinstand verschafft. Auch die Mannschaft des SV Blau-Weiß Bornreihe durfte die Vorbereitung auf die nächste Aufgabe locker-entspannt angehen. Laufeinheiten und Fußball-Tennis standen auf dem Programm, ehe es am Sonntag ab 15 Uhr auf eigenem Platz gegen den TV Meckelfeld geht. Regeneration ist halt auch wichtig, wenn der Nachholspielplan prall gefüllt ist mit Englischen Wochen. Am persönlichen Fitnessprogramm des Trainer änderte sich indes gar nichts: Dreimal die Woche geht er laufen. Acht Kilometer in 45 Minuten. „Das brauche ich für meinen Bio-Rhythmus“, sagt er.

Rhythmus ist auch das Stichwort, wenn es um die „Moorteufel“-Mannschaft geht. Vorgelegt haben sie jetzt ja schon mal mit dem Sieg gegen Harsefeld. Ein erster Schritt, noch steht man ja auf einem Abstiegsplatz. Sonntag gegen den Tabellenzehnten soll der nächste folgen. Dass Bornreihe mental, kämpferisch und läuferisch stark auftrat, war auf jeden Fall zu sehen. Der ungebrochene Teamwille zeigte sich auch nach der Zwangspause durch den Flutlichtausfall am Mittwochabend. Was Coach Pinter aber auch als selbstverständlich ansieht: „Die Frage der Einstellung ist für mich nicht verhandelbar.“

Gleichwohl räumt der Trainer ein, dass jenes 2:0 fußballerisch keine Glanzleistung darstellte. Daran werde zu arbeiten sein: „Wir müssen noch mutiger mit dem Ball umgehen, klarer und nicht so hektisch spielen. Mehr agieren statt reagieren.“ Überhaupt müsse Bornreihe mehr auf sich selbst schauen, weniger auf den Gegner, auch wenn der mit Marius Wilms (zehn Saisontore) über einen brandgefährlichen Angreifer verfüge. Von daher interessiert Pinter auch die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel herzlich wenig. Eines ist ihm aber auch klar: „Auch diesen Gegner müssen wir bearbeiten. Aber wir können gegen jeden Gegner überraschen.“

Gresens fehlt gelbgesperrt

Personell wird die Lage für Bornreihe wieder entspannter: Paul Hollwedel ist aus dem Urlaub zurück, Christian Leopold nicht mehr berufsbedingt verhindert und Dennis Klindworth hat seine Geld-Sperre abgesessen. Für die zuletzt wegen Grippe ausgefallenen Christopher Stolz, Anil Morkan und Hendrik Lütjen kommt aber zumindest ein Startelf-Einsatz noch zu früh. Außerdem: Nils Gresens muss nach seiner fünften Gelben Karte einmal aussetzen.

Sasa Pinter will nicht verhehlen, dass das ein gewichtiger Ausfall ist: „Aber wir können das auffangen mit unserer hohen Leistungsdichte in der Mannschaft.“ So freut er sich, dass Alexander Huhn, der für rund drei Wochen außer Gefecht gesetzt war, wieder zur Verfügung steht – und auch seine Startelfchance in der Dreier-Abwehrkette bekommt: „Die hat er sich verdient. Alex hat einen glänzenden Trainingseindruck hinterlassen.“

In der Torwartfrage hat sich Pinter ebenfalls festgelegt: Gegen den TV Meckelfeld wird Daniel Griesbach wie zuletzt auch gegen Harsefeld zwischen den Pfosten stehen. „Daniel ist nicht nur bei Standards stark. Er organisiert seine Abwehr sehr gut, ist sehr präsent.“ Dass der neue Keeper Teo Nekic das nicht sei, will Pinter damit nicht gesagt haben: „Auch Teo hat seine Stärken.“ Und schon kommenden Mittwochabend steht ja bekanntlich das Kreisderby bei der TuSG Ritterhude an. Mit Nekic im Tor? Pinter will das nicht bestätigen – aber auch nicht ausschließen.