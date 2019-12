Beim SC Borgfeld trainierte Rico Sygo lediglich zweimal die Woche, bei Austria Klagenfurt sind es zwei Trainingseinheiten am Tag. Aber der Keeper bereut den Wechsel nach Österreich mitnichten. Er hofft nun auf den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Profi-Karriere. (Fr)

Bremen/Klagenfurt. Ausgerechnet im letzten Saisonspiel vor der Winterpause in Österreich musste der SK Austria Klagenfurt in der zweiten österreichischen Liga die erste Niederlage hinnehmen: Gegen die „Young Violets“ Austria Wien musste sich der österreichische Zweitligist mit 1:4 überraschend deutlich geschlagen geben – und gleichzeitig die Tabellenführung sowie den Titel des „Winterkönigs“ dem SV Ried überlassen. Nicht dabei war der Torhüter-Neuzugang und frühere Borgfelder Rico Sygo, der zu Saisonbeginn vom BSV Schwarz-Weiß Rehden nach Kärnten gewechselt war, dieses Spiel aber nur von der Ersatzbank aus verfolgte.

Der 23-Jährige hatte den Regionalligisten im Sommer verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. „Ich habe im letzten Jahr beim BSV Rehden eine recht gute Saison in der Regionalliga gespielt“, zog Sygo eine positive Bilanz, „und über einige Gespräche ergab sich schließlich der Kontakt nach Klagenfurt“. Im Nachbarland sammelt der Keeper nun seine ersten Erfahrungen im Profifußball und muss sich dabei gewaltig umstellen: „Ich musste mich gerade am Anfang erst einmal dran gewöhnen, jeden Tag bis zu zweimal auf dem Platz zu trainieren“, sagt er. „Vor eineinhalb Jahren waren es beim SC Borgfeld noch zwei Trainingseinheiten pro Woche, das ist dann doch schon ein erheblicher Unterschied.“

Mit dem Fußball begonnen hat der talentierte Torhüter im Alter von vier Jahren beim FC Oberneuland, „vorher spielte ich immer im Garten mit meinem Vater, und ich glaube, dadurch bin ich zum Fußball gekommen“, blickt Sygo zurück. Bis zur U17 blieb er beim FCO, dann wechselte er zu den A-Junioren des SC Weyhe, von wo aus Sygo schließlich 2014 nach Borgfeld und direkt in die erste Mannschaft der Wümme-Kicker wechselte. Nach vier durchaus erfolgreichen Jahren und dem Aufstieg in die Bremen-Liga zog es Sygo schließlich nach Rehden, wo er die Chance nutzte, um in der Regionalliga den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. In der zweiten österreichischen Bundesliga hofft Sygo nun auf den nächsten Schritt.

Sollte es mit einer Profi-Karriere allerdings nichts werden, hat der 23-Jährige schon vorgesorgt: „Ich bin mittlerweile an einer Fernuniversität immatrikuliert und mache gerade meinen Master in Management“, erläutert Sygo, der in Klagenfurt mit seiner Freundin Karima lebt. „Karima hat im Herbst an der Alpen-Adria-Universität mit ihrem Master-Studium begonnen“, erklärt Sygo und ergänzt: „Vom zeitlichen Rahmen passt es also ganz gut, da ihr Studium, genau wie mein Vertrag bei der Austria, über zwei Jahre geht.“ Für seine Familie kam der Wechsel ebenso überraschend wie für Rehdens Sportvorstand Michael Weinberg. „Der Weggang von Rico ist sowohl sportlich als auch menschlich ein großer Verlust für uns“, versichert Weinberg. „Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, da er uns die vergangenen zwölf Monate total begeistert hat.“

Auch für sein privates Umfeld sei der Wechsel ins Kärntener Land nachvollziehbar gewesen, erläutert Rico Sygo. „Meine Familie und Freunde haben die Nachricht besser aufgenommen, als ich es erwartet hätte, schließlich kam der Wechsel im Sommer relativ kurzfristig zustande, und wenn man innerhalb weniger Tage in ein anderes Land zieht, hat man Respekt vor der neuen Situation“, erklärt der Torwart. Aber er sei glücklicherweise „auch innerhalb der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden“, betont Sygo. „Der Verein hat mir bereits einige Tage nach meiner Ankunft in Klagenfurt eine Wohnung zur Verfügung gestellt, sodass ich mich auch relativ schnell einrichten konnte.“ Von der Familie und seinen Freunden habe er zudem „viel Zuspruch bekommen, die freuen sich für mich und blicken größtenteils auch mal von Bremen aus auf unsere Tabelle“, sagt er. Steht der Fußball bei ihm einmal nicht im Fokus, widmet sich Rico Sygo gerne seiner Freundin und seinem Hund. „Nach den Einheiten auf dem Platz gehe ich oft noch mit einigen Teamkollegen in den Kraftraum“, berichtet er, „ansonsten bin ich viel mit Karima, aber auch den Mannschaftskollegen im Café oder am See unterwegs.“ Außerdem zieht es ihn hin und wieder auch auf die Piste. „Ich fahre ganz gerne mal Ski, bislang bin ich dabei immer verletzungsfrei geblieben“, betont er. „Und für die wirklich anspruchsvollen Pisten reicht es bei mir sowieso nicht“. Angesprochen auf das Verletzungsrisiko bleibt Rico Sygo gelassen: „Klar denkt man da auch an das Verletzungsrisiko, aber wenn man anfängt, sich zu viele Gedanken darüber zu machen, passiert wahrscheinlich noch eher was.“

Eingelebt habe er sich in der neuen Umgebung bereits ganz gut, sagt Sygo. Neben der deutlich höheren Trainingsintensität habe er allerdings noch einen weiteren gravierenden Unterschied zu seiner deutschen Heimat ausgemacht: „In der Vorbereitung auf den Wechsel in ein anderes Land überlegt man schon vorab, was alles auf einen zukommt und wo es Probleme geben könnte“, resümiert er. „Aber im Endeffekt liefen diese Punkte alle reibungslos über die Bühne. Die größte Herausforderung war tatsächlich die Sprache.“ Das Trainerteam der Klagenfurter komme aus dem Kärntner Umland, „da ist der bayrische Akzent zum Beispiel gar nichts gegen“, erzählt Sygo schmunzelnd. Die ersten Tage habe er sich fast alles noch von den Teamkollegen übersetzen lassen müssen, „aber mittlerweile klappt es schon ziemlich gut mit der Verständigung.“ Allerdings müsse er sich das österreichische Vokabular während seiner freien Tage in Bremen dringend wieder abgewöhnen, sagt er, „sonst machen sich einige Freunde oder Verwandte mit Sicherheit darüber lustig“. Seine Zukunft im Profifußball sehe Sygo nun zunächst erst einmal im Kärntener Land, „mein Vertrag bei der Austria läuft noch bis zum Sommer 2021“, erklärt er, „und aktuell bin ich hier sehr zufrieden“. Grundsätzlich könne er sich anschließend „erst einmal alles vorstellen“, versichert der 23-Jährige, „wie es dann tatsächlich weitergeht, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.“