Den Ritterhude Badgers (hier mit Christian Heinke und Tammo Vroom gegen Wolfsburg) gelang die Revanche gegen Hamburg. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Joe Whitmor nahm einen Pass von Quarterback Chasen Gempeler auf und machte mit seinem Touchdown zwei Minuten vor dem Ende zum 48:21 alles klar für die Ritterhuder Badgers. Darrian Naujoks erhöhte dann mit seinem Zusatzpunkt sogar noch auf 49:21 im Heimspiel der Football-Regionalliga gegen die Blue Devils aus Hamburg. Damit gelang die Revanche für die Hinspielpleite.

Im ersten Versuch an der Fünf-Yard-Linie hatte diese Kombination noch nicht funktioniert. Whitmor schien den Ball bereits in der Endzone gefangen zu haben, ließ diesen dann aber doch noch einmal fallen. Der erste Touchdown der Partie war ebenfalls den „Dachsen“ gelungen. Diesen Streich des sehr agilen Wolf-Ruben Ketteritzsch leitete Christopher Antonowitsch in der Anfangsphase mit einem Fumble Recover, also mit einem abgefangenen Ball, ein. Darrian Naujoks sorgte für das 7:0, indem er die Pille im Anschluss zwischen die Stangen kickte. Tim Pape stellte aber noch im ersten Viertel mit seinem Touchdown den Anschluss zum 6:7 her, ehe der Zusatzkick dem Gast den Ausgleich bescherte. Nachdem Dustin Pelzl noch einen Touchdown für den Gast verhindert hatte, erkämpften sich die Hamburger ein erstes First Down fünf Yards vor der Endzone.

Ritterhudes Headcoach Benjamin Crlenkovic nahm eine Auszeit, um seine Schützlinge bei einsetzendem Regen noch einmal auf ihre Defensivaufgaben einzuschwören. Aber den Touchdown für die Hanseaten vermochte auch er nicht mehr damit zu verhindern. Hamburgs Quarterback Leif Plagge war mit seiner „Kopf-durch-die-Wand-Taktik“ erfolgreich und wurschtelte sich durch die Mitte zum 13:7 für die Elbstädter durch. Carlos Feix zielte beim Zusatzkick allerdings daneben.

Die Antwort der Badgers ließ aber nicht lange auf sich warten. Tammo Vroom fing einen Ball von Chasen Gempeler und verschaffte seinem Team damit ein First Down kurz vor der Endzone. Zweimal klappte es nicht mit einem Pass von Chasen Gempeler auf Christian Heinke. Im dritten Versuch fand der Spielmacher dann Joe Whitmor, der zum 13:13 egalisierte. „Unsere beiden Neuzugänge aus England, Joe Whitmor und Connor Rimington, haben sich bereits gut ins Team integriert“, frohlockte Benjamin Crlenkovic. Darrian Naujoks bescherte dem Heimteam mit seinem Zusatzkick eine knappe Führung. Christian Heinke wartete in der Endphase des zweiten Quarters mit einem Raumgewinn von 35 Yards auf. 20 Yards vor der Endzone fädelten die Gastgeber dann ihren nächsten Touchdown ein. Til Sander nahm einen Pass von Chasen Gempeler auf und erhöhte auf 20:13. Da auch auf Kicker Darrian Naujoks wieder Verlass war, ging es mit einem 21:13-Vorsprung in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt blühte dann Wolf-Ruben Ketteritzsch so richtig auf. Er setzte zu einem Lauf über 60 Yards mit dem Spielgerät an und schuf damit eine sehr günstige Voraussetzung für einen weiteren Touchdown. Christian Heinke vermochte ein Zuspiel von Chasen Gempeler 20 Yards vor der Endzone nicht zu fangen. Doch Tammo Vroom profitierte im nächsten Versuch von einem starken Pass des Quarterbacks durch die Mitte. Darian Naukoks stellte dann auf 28:13. Mit einer bärenstarken Serie in der Defensive verhinderten die Hammestädter den Anschluss. „Die Jungs werden von Woche zu Woche besser“, freute sich Benjamin Crlenkovic.

Wolf-Ruben Ketteritzsch sprintete dann mal wieder wie von einer Tarantel gestochen über mehr als den halben Platz und schraubte die Führung mit seinem Touchdown auf 34:13 in die Höhe. Darrian Naujoks präsentierte sich beim zusätzlichen Kick erneut bombensicher und verschaffte seinen Farben das 35:13. Da fiel das Solo von Hamburgs Andre Leben zum 19:35 gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Mit einem Zwei-Punkte-Spielzug verringerte Tim Pape den Abstand auf 14 Zähler. Der fabelhafte Lauf von Christian Heinke mit dem Touchdown zum 41:21 sorgte jedoch wieder für klare Verhältnisse. Darrian Naujoks glückte der Punkt zum 42:21.