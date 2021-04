* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Hambergens Jan-Henrik Gantzkow. (Jannika Pratska)

Name: Jan-Henrik Gantzkow

Spitzname: Otze

Verein: FC Hambergen

Alter: Im Kopf noch 8

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Ganz hinten, wo man wenig laufen muss.

Lieblingsposition (im Leben): Am Tresen.

Man erkennt mich an: Meiner viel zu tiefen Stimme und meiner viel zu großen Nase.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Kann nicht bis drei zählen.

Meine größte sportliche Leistung: Seit 13 Jahre in der zweiten Herren des FCH zu überleben und den Verstand dabei noch nicht gänzlich verloren zu haben. Und: zwei Elfmeter innerhalb von 30 Sekunden zu verschießen.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Zwei Elfmeter innerhalb von 30 Sekunden zu verschießen

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Mich fragen, wie das passieren konnte.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Drei Elfmeter innerhalb von 30 Sekunden zu verschießen

Notbremse oder Gegentor zulassen? Da ich grundsätzlich nie foule, natürlich das Gegentor.

Werder oder HSV? Pest oder Cholera?! FC Schalke 04 e.V.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“

Meine schlimmste Angewohnheit: Schalke-Fan zu sein! Kostet locker 15 Lebensjahre

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Ein Bier, bitte!“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Bastian Oczipka. Wer es mit so wenig Talent so lange in der ersten Bundesliga schafft, der hat diesen Preis einfach verdient.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Jonas Blank (der Oczipka der Kreisliga).

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Je nachdem, was es zum Mittagessen gab: Wieder Jonas Blank.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte...: Gesundheit und Glück für Familie, Freunde und den Rest der Welt; Die Deutsche Meisterschaft für den FC Schalke 04; Da ich wie erwähnt nicht bis drei zählen kann, weiß ich an dieser Stelle nicht, ob ich überhaupt noch einen offen habe?!