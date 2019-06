Auch Jannes Werk (rechts, hier im Duell mit Scharmbeckstotels Kjell Scheper) gehörte zu den langfristigen Ausfällen bei der TSG. Am Ende war das Team von Trainer Marco Miesner weit vom Klassenerhalt entfernt. (Tobias Dohr)

Grasberg. Pessimisten prophezeiten der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf ein ganz schwieriges Spieljahr 2018/19 in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. Und die Skeptiker fühlten sich nach Saisonschluss in ihrer Vorhersage bestätigt. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf schloss die Saison mit 39:115 Toren und lediglich 18 Punkten als Absteiger ganz tief im Tabellenkeller ab.

„Die Mannschaft war in der Hinserie nicht voll fit“, erklärt Trainer Marco Miesner rückblickend. Der kleine Kader stieß im Vergleich zur vorherigen Kreisliga-Saison leistungsmäßig an seine Grenzen. „Es war lehrreich. Wir haben uns das etwas anders vorgestellt“, erzählt Co-Trainer Günter Schnakenberg. Dabei war den Wörpedorfern von vornherein bewusst, dass sie einen schweren Stand auf Bezirksebene haben würden. Mit Daniel Kruse, Fabian Lübsin und Luca Stel (alle zum SV Lilienthal-Falkenberg) gab es im vergangenen Sommer gravierende Abgänge. Zusätzlich warfen Verletzungen den Aufsteiger bereits in der Herbstserie zurück. Besonders schlimm traf es Jannes Werk und Jan-Christopher Schersell, die beiden Stammkräfte erlitten einen Kreuzbandriss.

Die Abwehr blieb von Ausfällen nicht verschont, sie war ohne Zweifel die Achillesferse der TSG. 115 Gegentreffer in 32 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Der langwierige Ausfall von Abwehrchef Timon Schnakenberg (Fußblessur) bereitete den Blau-Weißen allerhand Kopfzerbrechen. Christoph Brinkmann, Erik Marks und Bjarne Schnakenberg füllten das Verletztenlager überdies auf. „Dass bei dem kleinen Kader nicht noch mehr passiert ist . . .“, wundert sich Marco Miesner sogar darüber, dass das Verletzungspech nicht noch öfter zuschlug. Mit etlichen Leihkräften setzte der Trainer im Saisonverlauf satte 37 Akteure ein.

Stammtorwart Benjamin Ostrowski war angesichts der Vielzahl an Gegentreffern nicht zu beneiden. „Benjamin hat noch sehr gut gehalten“, lobt Günter Schnakenberg den viel beschäftigten TSG-Schlussmann. Eine Stütze beim Klassenneuling war zudem Marc Fricke. „Marc hat die Ruhe am Ball und die Routine im Zweikampfverhalten. Beim Stellungsspiel macht dem so leicht keiner was vor“, so Schnakenberg zu den Vorzügen des Defensivspielers, der zugleich Torgefahr ausstrahlte und gleich achtmal traf. Auch Jendrik Blanke überzeugte durch viel Fleißarbeit.

Unrühmlicher Höhepunkt war für die TSG das Hinspiel beim FC Hambergen. Der Aufsteiger sagte die Partie mangels Personals kampflos ab. „Das war der absolute Tiefpunkt“, stellt Marco Miesner enttäuscht fest. Es blieb allerdings eine Ausnahme. In den übrigen Spielen gewann Co-Trainer Schnakenberg aber die Erkenntnis, dass den Wörpedorfern in der Schlussphase regelmäßig etwas die Puste ausging. „Wir konnten 60 Minuten einigermaßen mithalten“, meint Schnakenberg. Einigermaßen mitgehalten – das galt auch umso mehr für die 1:3-Niederlage beim MTV Riede. Die beste TSG-Saisonleistung in kämpferischer und spielerischer Hinsicht blieb unbelohnt. „Da müssen wir ganz klar gewinnen“, meinte Marco Miesner, dessen Team zwei der fünf Saisonsiege gegen den ATSV Scharmbeckstotel einspielte (2:1, 3:0). Am Grünen Tisch blieben den Blau-Weißen Gegentreffer erspart, wurde die 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim doch in eine 5:0-Spielwertung umgewandelt. Der Verdener Verein hatte an der Wörpe einen gesperrten Spieler eingesetzt.

Marco Miesner sucht nun nach dem deutlich verpassten Klassenerhalt eine neue Herausforderung als Trainer beim Mitabsteiger ATSV Scharmbeckstotel. Neben Miesner hört auch Co-Trainer Jens Lellek, der sich mehr um seine Tochter kümmern möchte, auf. Gregor Schoepe soll den „Wörpe-Boys“ als Miesner-Nachfolger wieder mehr Selbstvertrauen einhauchen. Günter Schnakenberg bleibt dem Team als Co-Trainer erhalten. Erfreulich ist für die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf der Umstand, dass dem Verein ein personeller Umbruch zur kommenden Saison in der Kreisliga Osterholz nach dieser verkorksten Saison weitgehend erspart bleibt.

Weitere Informationen

Die Kaderübersicht: Marc Fricke (31 Spiele/8 Tore), Nico Schulze (29/0), Kevin Giesecke (28/3), Bernhard Linnenbaum (27/3), Yannik Worthmann (27/1), Julian Wacker (26/0), Jendrik Blanke (25/3), Dave Rothwell (23/3), Benjamin Ostrowski (21/0), Marcel Vintiss (21/4), Bjarne Schnakenberg (19/4), Azad Kurnaz (17/0), Erik Marks (16/0), Leonard Behrens (14/4), Fabian Wacker (14/0), Timon Schnakenberg (12/2), Alik Goldschmitt (11/0), Alexander Fahrenholz (9/0), Tim Iffländer (9/0), Jannes Werk (6/0), Sören Windt (5/0), Christoph Brinkmann (4/0), Niklas Poppen (4/0), Marcel Grimsehl (4/0), Lasse Böttcher (4/0), Sebastian Huhn (4/0), Jan-Philip Köster (3/0), Mario Thiericke (2/0), Keysedin Kurnaz (2/0), Tom Mindermann (2/0), Niklas Waldow (2/0), Jan Werner (1/0), Tobias Meier (1/0), Michel Siemer (1/0), Mathias Murken (1/0), Florian Nawroth (1/0), David Schaffeld (1/0) RT