Maxim Meger (im Bild) und Andreas Kauert verhalfen der Ritterhuder Erstvertretung als Edeljoker zu wichtigen Punkten. (Brockmann)

Ritterhude. Nach einem schwachen Start in die Rückrunde fiel bei den Hausherren neben Lars Hausmann auch noch kurzfristig Kapitän Frank Mühlmann mit muskulären Problemen im Rückenbereich aus.

„Glücklicherweise standen uns mit Maxime Meger und Andreas Kauert aus der Landesliga-Reserve hervorragende Ersatzleute zur Verfügung“, frohlockte Mühlmann. Beim Gast fehlte unter anderem der weißrussische Spitzenspieler Rastsislaw Zhadzko. „In dieser Konstellation hatten wir nun schon vor dem Anpfiff die Favoritenrolle inne und kamen auch hervorragend aus den Startlöchern“, teilte Frank Mühlmann mit. Die Gastgeber fuhren alle drei Doppelpunkte ein. Am spannendsten machten es dabei Binder/Pankow. „Diese besannen sich aber rechtzeitig darauf, mehr mit Spin zu agieren“, so Mühlmann. André Binder legte gegen den erst 13-jährigen Kaderspieler Justus Lechtenbörger nach. „Besonders mit kurzen Bällen und auf der passiven Rückhandseite lenkte unser Spitzenspieler das Match in seine Richtung“, berichtete Frank Mühlmann. Parallel erlebte Jens Schlake gegen Jevers Mathis Kohne eine Achterbahnfahrt. Zwei Sätze lang chancenlos kämpfte sich der Ritterhuder zurück und hatte im fünften Abschnitt auch dank des einen oder anderen Netzballs vier Matchbälle in Serie. Kohne drehte den Spieß aber noch zu einem 16:14 um. Siegfried Wagner stellte jedoch den alten Abstand wieder her. „Sein Gegner Hendrik Hicken besaß gegen Siegfrieds Materialspiel nicht die nötige Ausdauer“, ließ Mühlmann wissen. Ritterhudes Stefan Pankow musste aber eine vermeidbare Fünfsatzniederlage wegstecken. „Zeitweise versuchte es der Aufschlagspezialist zu sehr mit der Brechstange“, so Frank Mühlmann.

Im unteren Paarkreuz besorgten die TuSG-Joker Maxime Meger und Andreas Kauert dann eine beruhigende 7:2-Führung. „Meger war dem erfahrensten Jeveraner, Carsten Nagel, in allen Belangen überlegen. Dieser musste Mitte des zweiten Satzes wegen Rückenproblemen sogar aufgeben“, informierte Mühlmann. Am Nachbartisch machte sich Andreas Kauert gegen Abwehrspieler Erik Mast das Leben selbst schwer. Kauert wehrte jedoch mit einem starken Rückhandball einen Matchball im fünften Satz ab und setzte sich noch durch. Schlake und Wagner machten den Sieg schließlich perfekt.