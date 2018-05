Erik Marks hat es mit der TSG Wörpedorf endgültig geschafft: Kreisliga-Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg stehen fest. (Christian Kosak)

Grasberg. Schiedsrichter Joachim Pankoke ließ mit seinem Schlusspfiff den Glücksgefühlen bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf freien Lauf. Luca Stel (zwei) und Daniel Wedemeyer sorgten mit ihren Toren zum 3:0 (2:0)-Erfolg gegen die TuSG Ritterhude II dafür, dass der Titelgewinn für die Mannschaft von Trainer Marco Miesner in der Fußball-Kreisliga Osterholz unter Dach und Fach ist. 150 Zuschauer stimmten zum Saison-Halali mit ein in die Freudengesänge im TSG-Lager.

„Ich stelle mich den Sachen“, gab es für Meistertrainer Marco Miesner keinen Anlass dafür, vor der obligatorischen Sektdusche davonzulaufen. Der TSG-Coach hatte bewusst darauf verzichtet, Ersatzklamotten vorsorglich mit zum Spielort zu nehmen. Die Ersatzklamotten wurden nach der kühlen Sektdusche und dem Happy End im Kreisliga-Titelrennen mit dem FC Hansa Schwanewede von der Ehefrau Petra besorgt. Ohnehin hatten gleich mehrere TSG-Akteure die kühle Ablenkung bereits vor dem Abpfiff der Partie gesucht.

Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf hatte neben dem Sportplatz vier kleine Wasser-Pools aufgestellt. Für Luca Stel und Bjarne Schnakenberg gab es nach 55 Minuten und dem Torerfolg von Luca Stel kein Halten mehr: die Pools wurden vorzeitig aufgesucht, um sich zu erfrischen. Die Zeremonie setzte sich nach Spielende fort. Da kam das Trainer- und Betreuerteam mit Marco Miesner, Günther Schnakenberg, Rolf Seiler und Thorsten Laumert nicht umhin, mit den Wasser-Pools Bekanntschaft zu machen.

Torhüter im Mittelpunkt

Marco Miesner beschenkte zuvor Torhüter Carsten Bellmann noch mit einem Kurzeinsatz. Bellmann steht vor einem Teamwechsel zum SV Blau-Weiß Bornreihe II. Durchpusten musste der Spitzenreiter einmal in der Anfangsphase. Ritterhudes Sven Schrage forderte da den TSG-Torhüter Benjamin Ostrowski mit einem in den Winkel angesetzten Abschluss zu einer Glanzparade heraus (6.). Dem stand der starke TuSG-Keeper Nick Rode auf der anderen Seite mit einer Prachtparade bei einem Torversuch von Kevin Giesecke in nichts nach (42.). Die Rechnung, mit einem schnellen Tor für Beruhigung zu sorgen, ging bei den Platzherren auf. Der Klassenprimus legte bis zur Pause bereits einen Zwei-Tore-Vorsprung zwischen sich und den Gegner.

Kevin Giesecke bereitete die TSG-Führung durch Luca Stel mit einem Zuckerpass in die Gasse vor (14.). Daniel Wedemeyer baute die TSG-Führung nach einem Missverständnis in der TuSG-Abwehr aus (30.). Luca Stel setzte mit einem herrlichen 20-Meter-Schuss in den Winkel zum 3:0 den Deckel drauf im Titelkampf (55.). „Wir haben echt alles gegeben“, sagte TuSG-Trainer Maik Machnacz. Die Resultate auf den anderen Plätzen verhalfen der TuSG-Reserve am Ende aber trotz der Niederlage im letzten Saisonspiel doch noch zum Klassenerhalt.

Tim Grahl bugsierte noch einen an Steffen Schrage verursachten Foulelfmeter an den Außenpfosten (76.). „Der Auftrag ist ausgeführt“, sagte Marco Miesner nach dem Happy End im Titelkampf. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf lässt nach dem Titelgewinn und Aufstieg in die Bezirksliga Lüneburg 3 noch einmal die Sau raus. Mit 19 Mann begibt sich der Kreisliga-Meister am Freitag auf eine fünftägige Mallorca-Tour.