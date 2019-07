Hagen. Denn auf den Fußball-Oberligisten, dem in seiner Premierensaison in Niedersachsens höchster Spielklasse so souverän der Klassenerhalt gelang, wartet im zweiten Jahr eine noch deutlich größere Herausforderung.

Durch die drei Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg, U.L.M. Wolfsburg und 1. FC Germania Egestorf-Langreder ist die Oberliga auf 18 Teams angewachsen – und zwar nicht bloß quantitativ. Zudem ist auch von unten eine Qualitätssteigerung zu erwarten. Denn ein Klub wie Kickers Emden dürfte sicher mehr als ein normaler Aufsteiger sein.

„Keine Frage, die Oberliga ist sicherlich in keinster Weise unattraktiver geworden“, umschreibt es Hagens Coach Carsten Werde. Das zweite Jahr in der Oberliga dürfte für den Klub aus dem Cuxhavener Landkreis zur ultimativen sportlichen Herausforderung werden. Drei Regionalliga-Absteiger, starke Aufsteiger, aufrüstende Konkurrenz – gut möglich, dass die Hagener trotz ihrer starken Premierensaison wieder ein wenig unter dem Radar verschwinden werden.

„Das ist etwas, was ich derzeit ohne Ende höre: Wie schwer dieses zweite Jahr wird und ob wir da überhaupt eine Chance haben“, berichtet Werde. Allerdings hatten die Grün-Schwarzen derlei Skepsis auch zu Beginn der vergangenen Saison immer wieder vernommen, weshalb Werde sich auch nicht um etwaige Schwarzmalerei kümmern will: „Es ist die Aufgabe jedes einzelnen Spielers, nach den Erfahrungen der letzten Saison einen weiteren Schritt nach vorne zu machen“, sagt Werde und ergänzt: „Wir wollen uns jetzt mittelfristig in der Oberliga etablieren.“ Und die ersten Eindrücke machen durchaus Hoffnung.

„Letztes Jahr verlief die Vorbereitung nicht so optimal, das lässt sich dieses Jahr tatsächlich deutlich besser an“, sagt Werde. Gleichwohl hat der FC-Coach schon im ersten Training einen Rückschlag verkraften müssen, denn Neuzugang Finn-Niklas Klaus verletzte sich an den Außenbändern und wird wohl vier Wochen pausieren müssen. Ansonsten ist Werde aber zufrieden: „Vor allem die Neuzugänge sind bereits gut integriert und bringen eine gute Qualität ins Team ein.“ An diesem Freitagabend steht das erste Testspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger FC Geestland (19.30 Uhr in Kührstedt) an. Am Sonntag testet die Werde-Elf dann in Nordsode gegen den FC Hambergen (15 Uhr).

Dann wird auch der neue Torwart Yannik Koch mit einer Gastspielerlaubnis dabei sein. Der 29-Jährige, der fünf Jahre lange für den TV Langen auflief, hat von seinem alten Verein noch immer keine Freigabe erhalten. Auch bei Hussain Taha steht eine endgültige Einigung mit dessen alten Klub VSK Osterholz-Scharmbeck noch aus. Positive Signale gibt es hingegen bei Spielmacher Kai Diesing zu vermelden: Der schmerzlich vermisste Mittelfeldmann wurde jüngst an der Hüfte operiert und hofft nun endlich darauf, bereits in fünf Wochen wieder mit dem Lauftraining starten zu können. Mit Innenverteidiger Tim Kobbenbring haben die Hagener zudem einen A-Jugendlichen aus dem Nachwuchs des JFV Staleke dauerhaft in den Trainingsbetrieb dazugenommen.

Mit zwei Auswärtsspielen bei Aufsteiger Tündern und dem MTV Gifhorn starten die Hagener Anfang August in die neue Saison. Erst am dritten Spieltag steht das erste Heimspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst an. „Natürlich wären wir gerne mit einem Heimspiel gestartet, aber ich bin weit davon entfernt, unzufrieden mit diesem Auftaktprogramm zu sein“, sagt Werde, auf dessen Team bereits am Sonnabend, 20. Juli, die erste echte Standortbestimmung mit der ersten Runde im Niedersachsenpokal ansteht. Dann geht es an der heimischen Blumenstraße um 15 Uhr gegen Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg. Spätestens dann dürften die Kicker von der Blumenstraße wissen, was da in ihrem zweiten Oberliga-Jahr so alles auf sie zukommt.

Zur Sache

Janssen kommt doch nicht, Stern wechselt zum OSC Bremerhaven

Eigentlich hatte Lars Janssen längst seine Zusage beim FC Hagen/Uthlede gegeben – doch nun erfolgte die Rolle rückwärts. Nachdem der Fußball-Oberligist den 21-jährigen Defensivspieler bereits als Neuzugang vorgestellt hatte, machte dieser einen Rückzieher und zog seine Zusage wieder zurück. „Aus persönlichen Gründen“, wie von Hagens Teammanager Gunnar Schmidt zu vernehmen war. Weiter ins Detail wollte keiner der FC-Verantwortlichen gehen, allerdings war die Enttäuschung über diese Personale klar heraus zuhören. Janssen hat seiner langen Wechselstatistik damit ein weiteres Kapitel hinzugefügt und will nun – wieder einmal – bei Bremen-Ligist Blumenthaler SV angreifen. Weitaus geräuschloser lief der Wechsel von Jascha Stern ab. Beim wie wild aufrüstenden Bremen-Liga-Absteiger OSC Bremerhaven will Stern dazu beitragen, dass der direkte Wiederaufstieg in Bremens höchste Liga gelingt.

Weitere Informationen

Hinrunden-Spielplan FC Hagen/Uthlede

Sbd., 3.8., 16 Uhr: BW Tündern - FC Hagen/Uthlede

So., 11.8., 15 Uhr: MTV Gifhorn - FC Hagen/Uthlede

So., 18.8., 15 Uhr: FC Hagen/​Uthl. - SV Atlas Delmenhorst

Fr., 23.8., 20 Uhr: VfL Oldenburg - FC Hagen/Uthlede

So., 1.9., 15 Uhr: FC Hagen/​Uthlede - TUS Bersenbrück

So., 8.9., 15 Uhr: MTV Eintracht Celle - FC Hagen/Uthlede

So., 15.9., 15 Uhr: FC Hagen/​Uthlede - FT Braunschweig

So., 22.9., 15 Uhr: FC Hagen/​U. - 1.FC Germania Eg.-Lang.

So., 29.9., 15 Uhr: Arminia Hannover - FC Hagen/Uthlede

So., 6.10., 15 Uhr: FC Hagen/​Uthlede - U.L.M. Wolfsburg

So., 13.10., 15 Uhr: TB Uphusen - FC Hagen/Uthlede

So., 20.10., 15 Uhr: FC Hagen/​Ut. - MTV Wolfenbüttel

Sbd., 26.10., 16 Uhr: Kickers Emden - FC Hagen/Uthlede

Do., 31.10. 15 Uhr: FC Hagen/​U. - VfV Borussia Hildesheim

So., 3.11., 14 Uhr: FC Hagen/​Uthlede - SC Spelle-Venhaus

So., 10.11., 14 Uhr: FC Eintr. Northeim - FC Hagen/Ut.

So., 17.11., 14 Uhr: FC Hagen/​Uthlede - Heeslinger SC