Herr Geils, seit vier Jahren ging es gefühlt immer nur nach oben mit der TuSG. Erst der Bezirksliga-Klassenerhalt, dann die Vizemeisterschaft, schließlich der Aufstieg und zuletzt der souveräne Ligaverbleib in der Landesliga Lüneburg. Würden Sie mir zustimmen, dass Sie derzeit die erste richtige Krise in Ritterhude erleben?

Julian Geils: Wir hatten ja auch in der vergangenen Rückrunde ähnliche Ergebnisse wie jetzt. Aber da hatten wir ein entsprechendes Punktepolster, das fehlt nun natürlich. Deshalb fühlt sich die derzeitige Situation eben auch etwas anders an.

Ich habe seit der ersten Trainingseinheit im Sommer immer wieder davon gesprochen, dass wir bei der TuSG mit unseren Mitteln immer ans Limit gehen müssen, um die Landesliga halten zu können. Es sollte jedem bewusst sein, dass wir einem solchen Ziel alles unterordnen müssen. So war es auch in den Jahren unserer Erfolge. Insofern ist es schon sehr enttäuschend, wenn von 26 Spielern gleich 13 in der Sommervorbereitung in den Urlaub fahren.

Wir hatten den absoluten Tiefpunkt ja nach dem 2:7 im Gellersen-Spiel. Die Jungs müssen verstehen, dass selbst 100 Prozent keine Garantie bei uns sind, dass wir automatisch gewinnen. Wir waren in Gellersen sehr weit weg von 100 Prozent, aber viel schlimmer war die Art und Weise. Ein Beispiel: Die Gästekabine in Gellersen ist wirklich sehr klein. Als wir da reinkamen, sagte ein Spieler sofort: Da ziehe ich mich ja lieber draußen um. Durch solche Sachen haben wir Energieverluste, die wir einfach nicht gebrauchen können.

Die Hauptursache liegt sicher darin, dass wir uns als Team einfach noch nicht gefunden haben. Phasenweise zeigen wir es, aber noch nie über 90 Minuten. Und das trifft auch aufs Training zu. Es bringt uns einfach nicht weiter, wenn wir genervt sind von der Platzsituation. Wenn wir lustlos trainieren, spielen wir auch entsprechend.

Das ist so, wir haben es aber noch nicht geschafft, zu vermitteln, was wirklich wichtig ist. Und auch diese Spieler gehen nun erst in ihre zweite Landesligasaison und erleben solch eine Phase zum ersten Mal. Nach dem Gellersen-Spiel saßen wir zwei Stunden zusammen. Da wurden Dinge klar angesprochen, und wir haben ja auch Konsequenzen gezogen (Dario Cordes wurde aus der Mannschaft gestrichen, Anm. d. Red.). Die Körpersprache war zuletzt im Training und im Harsefeld-Spiel auch schon deutlich besser, deshalb habe ich auch ein besseres Gefühl als zuletzt.

Ich sage es ganz klar: Von der individuellen Klasse her sind wir stärker als im vergangenen Jahr. Das spielerische Vermögen, vor allem auch in der Breite, ist besser als zuletzt.

Aus meiner Sicht ja. Aber derzeit spielen dann eben auch andere Dinge mit rein. Dann kommen dann so Sachen dazu, wie diese unfassbare Fehlentscheidung vor dem Elfmeter im Harsefeld-Spiel, der zum 0:1 führt. Danach gehen die Köpfe dann natürlich schnell wieder runter.

Natürlich tut man das. Das ist ohnehin mein Naturell. Wenn ich versuche, den Jungs seit der ersten Trainingseinheit etwas zu vermitteln, und es bis jetzt offenbar noch nicht angekommen ist, muss ich mir natürlich Gedanken machen. Und das geht auch nicht spurlos an mir vorbei.

Auf jeden Fall. Ich kann es ja auch ruhig so offen sagen: Die Vertrauensfrage haben wir nach dem Gellersen-Spiel schon gestellt. Es gab aber keine Anzeichen, die auf eine Trennung hindeuteten. Die Mannschaft war eher betroffen, dass ich überhaupt diese Gedanken habe. Dieses Gespräch mit der Mannschaft war wirklich gut und wichtig. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs nun endlich wissen, worum es geht.

Julian Geils (35) übernahm die TuSG Ritterhude im Dezember 2014 und führte das Team in die Landesliga Lüneburg, wo in der vergangenen Saison ein recht souveräner Klassenerhalt gelang. Geils arbeitet als Leitender Physiotherapeut an der Klinik Lilienthal und begann seine Fußballerlaufbahn einst auch bei der TuSG Ritterhude.

