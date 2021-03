Der ganze Stolz des Vereins sind die vorzüglichen Spielfelder. Kenner sprechen beim Hauptplatz direkt am Vereinsheim sogar von einem Rasenteppich. Verantwortlich für die Vorzeige-Sportanlage im Fußballkreis Osterholz zeichnen die beiden Greenkeeper. Jürgen Rahlfs und Dieter Dulze leisten seit Jahren ganze Arbeit. Dabei sind die ehrenamtlichen Helfer nicht um ihre Aufgabe zu beneiden.

Rahlfs und Dulze haben schließlich gleich vier Spielfelder und einen Trainingsplatz regelmäßig zu beackern. Die ergiebigen Schneefälle vor Wochen verschafften den Vereinshelfern zumindest eine kleine Auszeit als Rasenwächter. „Wir haben mit den Jahren viel dazugelernt“, stellt Rahlfs fest. Der Ehrenvorsitzende bildete sich in der Vergangenheit beim Hamburger SV weiter, nahm dort Kontakt zu den Platzwarten auf. Bei einem Aufenthalt in Barsinghausen suchte Rahlfs zudem den Kontakt zum Greenkeeper des VfL Wolfsburg.

Aus den losen Verbindungen saugte der ehemalige Bademeister einige nützliche Informationen für seinen Stammverein auf. Mit den Worten: „Das ist gar nicht schlimm, das kann jeder“, überredete Rahlfs den aktuellen Kassenwart Dieter Dulze 2014 zur Mitarbeit bei der Rasenpflege. „Er kann es ja nicht alles alleine machen. Und irgendwie macht es auch Spaß“, sagt Dulze zu seiner freiwilligen Tätigkeit an der frischen Luft.

Gerade während der heißen Jahreszeit opfert das Duo viel Freizeit dafür, um die Plätze voll in Schuss zu halten. „Im Sommer bist du pausenlos hier“, drückt es Dulze drastisch aus. Der einstige Vereinsvorsitzende kennt noch ganz andere Zeiten bei der Bearbeitung der Sportanlage. „Das war reine Handarbeit“, denkt Rahlfs an einen Knochenjob auf dem ehemaligen Sportgelände am Mühlendamm zurück.

Inzwischen fahren die Greenkeeper auch beim TSV Eiche Neu St. Jürgen längst mit Aufsitzmähern durch die Gegend, um die Grashalme zu beschneiden. „Das Schlimmste ist jedes Mal das Saubermachen nach dem Mähen. Das ist ein bisschen ätzend“, bemerkt Dulze. Anerkennung von den Gästen entschädigen die Platzpfleger aber immer wieder für ihr Engagement. „Das meiste Lob kommt stets vom Gegner. Unsere Leute sind es eben gewohnt“, stellt Rahlfs fest. Einig sind sich die Rasenwächter darin, sich bald um die modernste Technik zu bemühen. „Es wird kommen, dass wir zur Platzpflege Roboter einsetzen“, blickt Dulze voraus.