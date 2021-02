Name: Kjell von Oesen

Spitzname: von Oesen

Verein: TSV Steden-Hellingst (für immer)

Alter: 27

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Hinten rechts

Lieblingsposition (im Leben): Spielmacher

Man erkennt mich an: Meiner lauten, markanten Stimme

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Leichtfüßig, vereinstreu, kameradschaftlich.

Meine größte sportliche Leistung: Aufstieg mit unserer 1. Herren – und ein Doppelpack gegen den Tabellenführer.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Beim Pressschlag nicht durchzuziehen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Ein Gedeck bestellen!

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Elfmeter schießen.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Ganz klar Notbremse!

Werder oder HSV? Auch klar: Werder.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Der Ball war sein Feind“.

Meine schlimmste Angewohnheit: In der dritten Halbzeit einzuschlafen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Ein Mann, ein Wort“ (und den Rest kann man nicht in der Zeitung schreiben ...)

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Oliver Kahn

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Janek Wiemann

Mit wem würdest du niemals im Aufzug stecken bleiben wollen? Olivia Jones

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: 1. Unsere Gegner sollten sich nach dem Spiel mehr Zeit für die „Nachbesprechung“ im Vereinsheim nehmen (so wie der SV Arminia Freißenbüttel seinerzeit); 2. Einmal mit dem TSV Steden-Hellingst Meister werden; 3. Im nächsten Leben mit mehr Talent gesegnet zu sein.

Weitere Informationen

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

