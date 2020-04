Oliver Schilling. (Frei)

Keine Frage: Markus Friedrichs ist da ein echter Coup gelungen. Einer, mit dem wohl kaum jemand im Landkreis Osterholz gerechnet hätte. Dass es der VSK- Teammanager tatsächlich geschafft hat, einen Oliver Schilling doch noch vom Weitermachen zu überzeugen, ist zweifelsohne beeindruckend. Denn wer Schilling kennt, der weiß, dass er sich nicht so schnell von seinem Weg abbringen lässt. Ein Rücktritt ist ein Rücktritt – so hätte man es erwartet. Es ist ebenso erfrischend wie vielsagend, dass sich Schilling anders entschieden hat.

Erfrischend, weil es zeigt, dass ein altgedienter Trainer bereit ist, auch mal bewusst einen Schritt zurück zu gehen und sich von einer ganz neuen Idee begeistern zu lassen. Vielsagend, weil diese Entscheidung so was von deutlich klarmacht, wie viel Oliver Schilling von dieser A-Jugend-Mannschaft des VSK hält. Bereits jetzt hat diese U18 das Feuer in dem Vollblut-Coach wieder entfacht. Jetzt geht es darum, dieses Feuer zu schüren. Für den Verein könnte dieser Ringtausch zum absoluten Glücksfall werden: Nämlich dann, wenn Schilling der von Thorsten Westphal optimal ausgebildeten Truppe den letzten Feinschliff verpasst und diese dann geschlossen in den Herrenbereich wechselt. Vielleicht ja sogar als A-Jugend-Niedersachsenligist.