Ein Bild aus glücklichen Tagen: Julian Geils nach dem Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft im Mai 2017. (Björn Hake)

Herr Geils, Sie haben praktisch Ihr Leben lang durchgängig Fußball auf Leistungsniveau gespielt. Wie viel Fußball findet zurzeit im Hause Geils statt?

Julian Geils: Nicht viel. Die erste Woche nach meinem Rücktritt war ganz komisch. Seltsam und unwirklich irgendwie, aber auch hart. Der Dienstagabend und Donnerstagabend, als eigentlich Training war, und dann auch das erste Spiel am Sonntag, das war extrem merkwürdig. Ich habe zu Hause richtig mitgefiebert und mir hinterher auch die ganzen Szenen im Internet angeschaut. Es ist halt auch so, dass ich noch mit vielen Spielern in Kontakt stehe, ebenso wie mit Co-Trainer Bastian Haskamp. Da bricht man ja nicht einfach so die Verbindungen ab.

Nein. Ich hatte zwar auch im Frühjahr schon gesagt, dass es eine extrem anstrengende erste Saison in der Landesliga war und die Akkus nicht ganz aufladen konnten. Aber ich habe mit Bastian Haskamp als neuem Co-Trainer eine ganz wichtige Hilfe bekommen, wir hatten viele junge gute Spieler von uns überzeugen können. Es fehlte zwar ein wenig die Erfahrung im Team, aber ich dachte, alle wären etwas weiter. Kurzum: Ich hatte das Gefühl, dass alle bereit sind und auch wirklich Bock auf die Saison haben.

Ich hätte vielleicht noch konsequenter sein müssen.

Ein Beispiel: Nach der Saison kommt ein junger Spieler zu mir, ein Akteur, der rund 15 Spiele in zwei Jahren gemacht hat und eher hinten dran stand. Dieser Spieler sagt plötzlich: Trainer, ich will jetzt endlich spielen, ich brauche einen klaren Plan von dir für mich, wie ich das erreichen kann. Ich hatte damals Necati Uluisik zu uns geholt, ein ehemaliger Drittligaspieler, über 30 Jahre alt, extrem erfahren. Mit dem hatte ich natürlich einen konkreten Plan, und genau so etwas wollte dieser junge Spieler auch, er hat sich mit einem Uluisik verglichen. Das zeigt vielleicht so ein bisschen das Problem: Da ist ein junger Spieler, der besser werden will und spielen will. So weit, so gut. Aber die Anspruchshaltung ist eben: Ich bin geil, du musst was für mich machen. Es heißt immer seltener: Was muss ich selbst tun, um voranzukommen?

Ich hätte sagen müssen: Dann geh halt woanders hin, wenn du es so siehst und glaubst, schon so gut zu sein. Das perfekte Gegenbeispiel dazu ist unser Ex-Spieler Andre Grundmann. Als wir in der Bezirksliga Vizemeister geworden sind, kam der auf der Abschlussfahrt zu mir und hat gefragt: Was muss ich tun, um endlich bei dir Stammspieler zu werden, Trainer?

Dass wir keine Drecksau im Team haben und er meine Drecksau auf dem Platz werden soll. Und das hat er dann mit Bravour umgesetzt und ist Stammspieler geworden. Weil er das selbst unbedingt wollte. Das müssen die Spieler wieder begreifen. Natürlich bin ich als Trainer immer verantwortlich für meine Spieler, aber sie können nicht zum Training gehen und sagen: Der Trainer ist dafür zuständig, dass ich besser werde.

Vielleicht hätte ich noch mehr Einzelgespräche führen müssen. Aber man stößt irgendwann einfach an seine Grenzen. Natürlich: Ich habe mir den Kader selbst zusammengestellt, ich bin demnach auch komplett dafür verantwortlich. Und um das noch einmal ganz klar festzuhalten: Ich habe wirklich gegen keinen Einzigen etwas als Mensch. Aber als Fußballer muss man einfach eine gewisse Motivation und Einstellung mitbringen bei mir. Und wenn jemand angetrunken zu einem Landesliga-Derby kommt, zu einem Spiel in Bornreihe, da fehlen mir die Worte. Solche Spieler hätte ich vermutlich direkt rauswerfen müssen.

Ja, absolut. Um das aber auch noch mal zu verdeutlichen: Es war ja weiß Gott nicht alles schlecht. Ganz im Gegenteil. Hier sind richtig viele gute Jungs in der Mannschaft. Aber eine Hierarchie muss wachsen. Das kann man als Trainer nicht einfach vorgeben. Und es gab ja auch genügend Spieler, die versucht haben gegenzusteuern. Aber am Ende hat leider die Negativspirale diese Spieler eher nach unten mitgerissen. Wenn gewisse Spieler nie zum Training kommen und sich an gewisse Regeln einfach nicht halten, dann macht das auch immer was mit dem Rest einer Mannschaft. Wir hatten gedacht, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt, aber es ist leider in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Am Ende ist die Trainingsbeteiligung immer schlechter geworden.

Diesen Gedankengang kann ich durchaus verstehen. Entweder man glaubt es mir oder eben nicht, aber: Ich bin nicht aufgrund der Ergebnisse zurückgetreten.

Ja, aber dann muss ich für die Sache noch komplett brennen. Und wenn ich nicht mehr 100 Prozent geben kann, dann geht es einfach nicht. Ich hatte wirklich gehofft, dass es geht, aber es ging nicht. Wenn alle alles gegeben hätten, könnte ich mit Niederlagen und auch mit sechs Punkten nach 17 Spielen leben. Aber dieses Team kann es definitiv besser.

Nach den vielen Reaktionen von Trainerkollegen, die ich bekommen habe, muss ich sagen: Ja, es scheint so zu sein. Aber wir reden doch nicht von überall. Wir sprechen vom Leistungsfußball. Und wenn ich den betreiben will, brauche ich die Einstellung dafür. Die TuSG ist immer noch die Nummer zwei im Landkreis, spielt in der höchsten Liga hier. Die Spieler wollen alle besser werden, möglichst alle auch noch höher hinaus. Dann muss ich dafür auch entsprechend arbeiten. Und nur mal so nebenbei: Wenn ein alleinerziehender Vater wie Marcel Meyer es schafft, über vier Jahre eine Trainingsbeteiligung von 90 Prozent zu haben, dann muss das verdammt noch mal auch für jeden anderen Spieler möglich sein.

Das weiß ich nicht.

Weit weg. Dafür bin ich vom Gefühl auch noch zu stark bei der TuSG. Das ist mein Verein, das war vier Jahre meine Mannschaft, im Prinzip sogar noch länger, weil ich vorher selbst dort gespielt habe. Da sind so viele tolle Menschen im Verein und rund um die Mannschaft. Familie Kutz, Familie Hellmann, Grove oder Schrage. Die sind mit uns quer durch Niedersachsen gefahren. Und das darf man als Spieler eben auch nie vergessen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Auch für die muss ich mir den Allerwertesten aufreißen.

Das könnte ich nicht (schmunzelt). Wenn ich was im Fußball mache, dann voll und ganz. Ich bin ja damals auch zur TuSG in die Kreisliga gegangen, habe aber sofort versucht, die Strukturen zu schaffen, um mehr zu erreichen. Aber ganz ehrlich: Ich habe drei tolle Kinder, eine großartige Frau. Meine Familie hat es verdient, dass ich jetzt erst einmal zu Hause bleibe. Zumindest so lange, bis meine Frau mich rausschmeißt (lacht).

Dass sie Spaß haben sollen.

Natürlich. Und das ist ja auch der Unterschied, ob ich als Vater oder Trainer da rangehe. Ich habe ja auch überhaupt kein Problem mit den Fußballern, die auch vor einem Punktspiel feiern gehen wollen oder nur just for fun ein wenig kicken gehen. Aber so etwas geht halt nicht im Leistungsbereich. Und es ist unfair seinen Mitspielern gegenüber, sich nicht an die Regeln zu halten. Ein Teamsportler hat immer auch eine Verantwortung für das Kollektiv.

Ich bin ja wie gesagt noch im Austausch mit einigen Spielern, das ist ja auch nicht verboten. Ich rede da aber definitiv keinem rein. Aber für mich sind da einfach nach wie vor viele wichtige Menschen, mein Bruder ist beispielsweise immer noch Betreuer. Natürlich werde ich da dann auch irgendwann wieder mal auftauchen, um zuzuschauen. Wie sich das dann anfühlen wird, weiß ich nicht.

Ganz klar zugunsten der TuSG. Ich hoffe einfach, dass die Jungs wieder verstehen, dass es etwas ganz Besonderes ist, den Ritter auf der Brust zu tragen. Die Ergebnisse haben ja gezeigt, dass sie gar nicht so weit weg sind. Wie geil kann es sein, sich jetzt als Einheit zusammenzuraufen und noch 20 Punkte zu holen? Wir haben in Ritterhude vier Jahre etwas Tolles aufgebaut, und das ist unabhängig von Namen gewesen. Jeder Spieler muss wieder stolz sein, für diese Sache auf dem Platz zu stehen.

Zur Person

Julian Geils

ist Leitender Physiotherapeut an der Klinik Lilienthal. In der Jugend spielte Geils unter anderem beim VSK Osterholz-Scharmbeck, er wechselte dann von A-Jugend-Regionalligist FC Union zum Lüssumer TV, seiner ersten Herrenstation. Es folgten Stopps beim FC Bremerhaven und Brinkumer SV, wo Geils erstmals Oberligaluft schnupperte. Danach kickte er zwei Jahre als Vertragsspieler bei Viertligist MSV Neuruppin, ehe Geils im Sommer 2007 beim SV Blau-Weiß Bornreihe landete. Im Januar 2012 schloss sich der Kreis. Geils kehrte als spielender Co-Trainer zurück zu dem Verein, bei dem seine Laufbahn als kleiner Junge einst begonnen hatte – zur TuSG Ritterhude. Den Klub aus der Hamme-Gemeinde führte Geils in die Landesliga, wo er im Sommer 2018 den souveränen Klassenerhalt schaffte. Nach einer anhaltenden Niederlagenserie trat Geils Mitte November jedoch von seinem Posten zurück.