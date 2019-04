Borgfeld. Die Fußball-A-Junioren des SC Borgfeld haben sich beim 3:1-Heimsieg in der Regionalliga Nord über den Vierten Eimsbütteler TV von ihrer Schokoladenseite präsentiert. „Alle haben gesehen, was meine Mannschaft zu leisten imstande ist, wenn sie Lust hat. Dann können wir jeden in dieser Liga schlagen“, frohlockte SC-Coach Burak Bahar.

Nach 21 Minuten bugsierte Eren Dinkci die Kugel bei einem Freistoß von der Strafraumgrenze zum 1:0 rechts oben in den Winkel. Nun hatte der Mittelfeldmann endgültig Blut geleckt. Nur 120 Sekunden nach dem Führungstreffer fing Dinkci den Ball ab und überwand den zu weit vor seinem Kasten befindlichen TV-Keeper Jakob Gundermann aus 40 Metern zur Vorentscheidung. „Das hat Eren gut gesehen“, urteilte Bahar. Kurz vor dem Pausentee machten die Gastgeber wieder vorne Druck und kamen so zu einem erneuten Ballgewinn. Alfusainey Choi setzte sich im Anschluss gekonnt auf der rechten Seite durch und bediente den mitgelaufenen Jan-Fabian Buchcik in der Mitte. Dieser köpfte das Spielgerät zum 3:0-Pausenstand ins Netz. „Wenn es etwas am Spiel meiner Mannschaft zu meckern gibt, dann, dass unser Offensivspiel in der zweiten Halbzeit erlahmte. Das war aber auch dem warmen Wetter geschuldet“, teilte Burak Bahar mit. Dominik Akyol markierte das 1:3 (64.). „Da haben wir einmal einen Ball hinter die Fünferkette zugelassen. Für unseren Torwart Tom Rode gab es bei dem Volleyschuss unter die Latte nichts zu halten“, schilderte Bahar den einzigen Gegentreffer. Beinahe hätte Eimsbüttel aber sogar auf 2:3 verkürzt. Doch Tom Rode wehrte einen von Leon Arizanov verursachten Handelfmeter bravourös ab.

Erst als die Gäste in den letzten fünf Minuten komplett hinten aufmachten, um den Anschlusstreffer zu erzwingen, ergaben sich auch noch Möglichkeiten für die Hausherren, den Vorsprung auszubauen. Doch Berkay Isik und Ali Cetin hatten nicht das richtige Zielwasser getrunken und so blieben die Borgfelder im zweiten Abschnitt ohne Torerfolg. „Die ganze Mannschaft hat Charakter bewiesen“, zog Burak Bahar hinterher aber ein positives Fazit.