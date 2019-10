FC Hansa Schwanewede Vereinswappen Wappen Logo Emblem (Frei)

Der Aufsteiger steht auf Rang zehn, punktgleich zwar mit dem Relegationsplatz, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses wären die Schwaneweder gerettet. Und genau das ist es, wovon das Trainerduo Andreas Dirks und Mike Schnäckel träumt. Und davon, sich besser zu präsentieren, als der letztjährige Osterholzer Aufsteiger, die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf.

Letzteres ist den Schwanewedern in den ersten neun Saisonspielen auch weitestgehend gelungen. Bis auf das 0:5 gegen Etelsen gab es keinen bösen Ausreißer, wenngleich auch die 2:5-Niederlage in Ippensen äußerst enttäuschend war. Gleichwohl sind genau das die Spiele, in denen die mangelnde Erfahrung brutal durchschlägt. Punkte im Vorbeigehen gibt es für den FC Hansa in dieser Liga nicht mehr. Dabei ist der Kader durchaus konkurrenzfähig. Die Neuzugänge haben sich gut eingefügt, ganz besonders der vierfache Torschütze Oguzhan Dalan könnte ein Schlüsselspieler werden.

Aber auch Dominic Ponty und Jendrik Seebeck geben der Mannschaft viel Stabilität. Wenn jetzt auch noch Goalgetter Daniel Gaese seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wiederfindet und Kevin Müller fit bleibt, sollten auch in den kommenden Wochen noch einige Zähler dazukommen.