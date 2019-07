Ritterhude. Denn eigentlich sollte der Bezirksliga-Absteiger ja bei der 33. Ritterhuder Sportwoche an den Start gehen. Doch nun steht fest: Der ATSV hat seine Teilnahme an der vom 20. Juli bis zum 27. Juli stattfindenden Veranstaltung zurückgezogen.

Ein Nachrücker für die Gelb-Schwarzen wurde jedoch bereits gefunden, und zwar im Bremer Norden. Der Landesligist DJK Germania Blumenthal wird für den ATSV Scharmbeckstotel einspringen und darf das Turnier nun sogar am Sonnabend, 20. Juli, mit der Partie gegen Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack eröffnen (Beginn 16.30 Uhr). Danach trifft Gastgeber TuSG Ritterhude auf den Bremer Bezirksligisten 1. FC Burg (18 Uhr). Am Sonntag greift dann die andere Gruppe ins Geschehen ein. Hier steht um 16.30 Uhr zunächst die Paarung SV Grohn (Landesliga Bremen) gegen den ASV Ihlpohl (1. Kreisklasse Osterholz) an, ehe um 18 Uhr die Partie zwischen dem 1. FC Osterholz-Scharmbeck (Kreisliga) und dem SV Komet Pennigbüttel (Bezirksliga Lüneburg) angepfiffen wird.

Währenddessen weist die TuSG Ritterhude mit Nachdruck auf die schwierige Parksituation während der Sportwoche hin. Denn aufgrund einer Baustelle im Bereich der Neuen Landstraße führt die viel befahrene Umleitung auch über die Straße Am Großen Geeren, wo deshalb ein absolutes Parkverbot herrscht. Außerdem dürfen die Nebenstraßen (Danziger Straße, Breslauer Straße, Königsberger Straße), in denen bei Veranstaltungen im Jahnstadion ebenfalls gut geparkt werden kann, nur im Einbahnstraßenverfahren befahren und beparkt werden. „Wem es möglich ist, mit dem Fahrrad zu kommen, sollte dies unbedingt tun“, rät TuSG-Spartenvorstand Volker Guttmann.