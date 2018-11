Immer wieder fanden die SG-Volleyballerinnen (hier Kathy Hahs) die Lücken im Block des Tabellenführers aus Münden. Am Ende stand ein 3:0-Sieg fest. (Guido Specht)

Gnarrenburg. Für die SG Karlshöfen/Gnarrenburg war es der perfekte Nachmittag. Gegen die VG Delmenhorst-Stenum starteten die Oberliga-Volleyballerinnen schwach und setzten sich dennoch mit 3:1 (25:17, 25:21, 18:25, 25:9) durch. Danach folgte das Spiel gegen den Spitzenreiter TG 1860 Münden und eine gehörige Leistungssteigerung. Karlshöfen/Gnarrenburg dominierte die Partie vollkommen, gewann verdient mit 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) und steht nun auf Platz drei der Tabelle.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg – VG Delmenhorst-Stenum 3:1 (25:17, 25:21, 18:25, 25:9): Den Beginn des ersten Spiels bezeichnete SG-Trainer Alexander Maaser als träge. Delmenhorst ging immer wieder in Führung, Karlshöfen/Gnarrenburg glich immer wieder aus. Erst als Sylvia Dammann-Kullik mit ihren Aufschlägen Druck machte, setzten sich die Gastgeberinnen etwas ab. Doch trotz der zwischenzeitlichen Vier-Punkte-Führung war der Satz noch nicht entschieden. Delmenhorst kam wieder ran, ehe Kathy Hahs mit zwei starken Aktionen am Netz für einen leichten Vorsprung sorgte, den Vivien Kullik mit einer Aufschlagsserie auf 21:16 ausbaute. Stellerin Laura Kullik erzielte noch zwei direkte Punkte selbst, sodass der Durchgang klar mit 25:17 an die Gastgeberinnen ging.

Im zweiten Satz brachte Dammann-Kullik ihre Farben mit einer Aufschlagsserie gleich mit 5:2 in Führung. Trotzdem war Karlshöfen/Gnarrenburg noch immer nicht richtig im Spiel. Die Gäste übernahmen mit 8:7 die Führung. Die guten Aufschläge retteten die SG jedoch immer wieder, sodass sie über 15:10 mit 25:21 auch den zweiten Durchgang für sich entschied.

Im vierten Satz gab Delmenhorst dann alles, erspielte sich gleich eine hohe Führung. Zwei Auszeiten von Maaser verpufften, und Delmenhorst entschied den Satz mit 25:18 für sich. Doch die Gastgeberinnen steckten nicht auf und sorgten dafür, dass der vierte Durchgang der letzte blieb. Delmenhorst machte nun deutlich mehr Eigenfehler und begünstigte so die klare 15:4-Führung der SG, die schließlich in einen klaren 25:9-Sieg mündete.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg – TG 1860 Münden 3:0 (25:19, 25:23, 25:22): Trotz des 3:1-Sieges über Delmenhorst war Maaser überhaupt nicht zufrieden mit seiner Mannschaft und forderte gegen den Tabellenführer eine deutliche Leistungssteigerung, die dann auch kam. Doch zunächst hatte der Spitzenreiter mit 5:1 die Oberhand. Mündens aggressive Spielweise ließ Karlshöfen/Gnarrenburg nicht ins Spiel kommen. Nach einer Auszeit verkürzte Iris Elbrandt mit starken Aufschlägen auf 14:11. Es entwickelte sich ein echter Kampf um jeden Punkt. Die Gastgeberinnen blieben hellwach am Netz und erspielten sich über 23:19 den ersten Satzgewinn (25:19).

Bei Münden, die bis dahin nur ein Spiel verloren hatten, hinterließ der Satzverlust Eindruck. Die Gäste wackelten nun bedenklich. Karlshöfen/Gnarrenburg dagegen wurde auch stärker am Netz und erspielte sich einen 12:7-Vorsprung. Durch Absprachefehler kam Münden bei 15:14 zwar noch mal ran, doch in Führung ging der Spitzenreiter nicht mehr. Bei 23:23 blockte Vivien Kullik gut zum 24:23, ehe Elbrandt per Ass den zweiten Satz entschied.

Im dritten Durchgang ließen die Gastgeberinnen wieder etwas nach, doch nach einer Auszeit brachte Laura Kullik ihr Team mit Aufschlägen von oben auf 9:9 wieder ran. In der Folge blieb die Partie ausgeglichen. Laura Kullik behielt die Übersicht am Netz. Über 23:18 setzte sich die SG schließlich mit 25:21 durch und besiegte den Spitzenreiter somit mit 3:0. „Wir haben uns im Verlauf des Spieltags stetig gesteigert“, freute sich Trainer Maaser, der besonders die zweite Partie hervorhob: „Man hat von Anfang an gesehen, dass da was möglich ist. Großes Kompliment ans Team.“

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Dammann-Kullik, Elbrandt, Maijan, Vivien Kullik, Laura Kullik, Koch, Neumann, Lask, Hahs, Vogel, Groborz.