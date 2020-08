Hat keine Freigabe für seine Rückkehr nach Heilshorn bekommen: Dominik Sievers. (Tobias Dohr)

Heilshorn. Dominik Sievers hat dem Fußball-Kreisligisten 1. FC Osterholz-Scharmbeck nach einem halben Jahr bereits wieder den Rücken gekehrt. Der 24-jährige Offensivspieler schloss sich erneut den Sportfreunden Heilshorn (1. Kreisklasse Osterholz) an. Die „Weinroten“ erteilten Sievert jedoch keine Freigabe. Eine mündlich gegebene Zusage veranlasste den Verein, dem Akteur die Freigabe zu verweigern. Sievers darf so erst zum 1. Januar 2021 in einem Pflichtspiel für die Sportfreunde Heilshorn eingesetzt werden. Während der Herbstserie 2019 lief Sievers noch für die Sportfreunde auf, erzielte in der 1. Kreisklasse fünf Punktspieltreffer.