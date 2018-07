Auch sie verlässt die TuSG Ritterhude: Finia Kriete wird sich der SG HC Bremen Hastedt anschließen. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die Handball-Damen der TuSG Ritterhude stehen vor einem kompletten Neuaufbau. Nach viereinhalb Jahren als Trainer des aktuellen Landesklassen-Klubs verlässt Malte Rogoll den Verein zur neuen Saison in Richtung Werder Bremen. Ungewollt löste der 27-Jährige damit einen Domino-Effekt aus. Mittlerweile haben sich nahezu alle Leistungsträgerinnen im Team der Hammestädterinnen ebenfalls einen neuen Klub gesucht.

Die TuSG Ritterhude hat in den letzten Jahren im Damen-Handball beinahe schon einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Mit der Krönung in diesem Frühjahr, als dem Team von Coach Malte Rogoll der Triumph des Bremer Pokals gelang und man als Aufsteiger in der Landesklasse sofort im oberen Tabellendrittel mitspielte.

Aber bereits Ende Januar 2018 verspürte Rogoll den Drang nach Veränderung: „Die Luft ist einfach raus, und ich wollte noch einmal Neuland betreten und gerne einen Schritt nach vorne machen.“ Mitte Februar teilte er seine Entscheidung dem TuSG-Vorstand und seiner Mannschaft mit, dass er sich dem Leistungsbereich vom SV Werder Bremen in noch undefinierter Funktion anschließen wird.

Dabei lässt Rogoll durchblicken, dass ihm dieser Entschluss äußerst schwergefallen ist: „Ritterhude ist eine Herzensangelegenheit für mich. Deshalb werde ich dem Verein auch nicht komplett den Rücken kehren, sondern weiterhin die weibliche A-Jugend betreuen und Vorstandsarbeit betreiben.“ Trotz der verhältnismäßig frühen Bekanntgabe tat sich die TuSG lange schwer, einen Nachfolger für Rogoll zu präsentieren. Anscheinend zu lange, denn die Unruhe innerhalb der Mannschaft wuchs, und aufgrund von einsetzender Perspektivlosigkeit geriet eine wahre Abwanderungswelle ins Rollen.

Saskia Dierks und Lea Röver spielen künftig für die HSG Gruppenbühren/Bookholzberg an, während Nina Semken und Finia Kriete 2018/19 das Trikot der SG HC Bremen Hastedt überziehen. Torhüterin Marlien Willig zieht es ebenso wie ihre Mannschaftskameradinnen Lena Korge und Sarah Schütte zum Landesligisten SV Werder Bremen III. Auch Rückraumspielerin Annika Haase wird nicht mehr für die TuSG auflaufen, ihr Ziel ist jedoch aktuell noch unbekannt.

Mittlerweile scheint der Verein mit Yvonne Böttcher eine neue Trainerin gefunden zu haben, die dies auf Nachfrage auch bestätigte. Böttcher, die zuvor vier Jahre lang als Co-Trainerin bei der HG Bremerhaven fungierte, ist aufgrund des vor ihr liegenden Scherbenhaufens aber erstaunlich entspannt: „Natürlich finde ich eine komplett neue Mannschaft vor, die sich in der Vorbereitung jetzt erst einmal finden muss. Aber die Truppe ist definitiv gewillt und macht einen sehr motivierten Eindruck.“

Viele talentierte A-Jugendliche rücken nun zwangsläufig ins Team, worin Böttcher allerdings auch eine Chance sieht: „Wenn ich beispielsweise nur an die Qualitäten von Ina Buchwald, Lea Plagge oder Nadine Hülseberg denke, erscheint mir der Klassenerhalt durchaus als realistisches Saisonziel.“ Der Vorstand der Ritterhuder Handballsparte wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht über die jüngsten Entwicklungen äußern.