Shona Felske vom VSK Osterholz-Scharmbeck erreichte die Qualifikation zum Deutschland-Cup. (FR)

Landkreis Osterholz. Der TSV Wallhöfen hat nach längerer Pause wieder drei Rhönradturnerinnen zu den norddeutschen Pokal-Wettkämpfen nach Hamburg entsandt. Anne Brünjes erturnte sich mit 5,40 Punkten dabei einen guten neunten Platz in der Altersklasse (AK) 15/16. Ihre Klubkolleginnen Nele Malin Ahrens und Anna Buhlert folgten auf den Positionen elf und 13.

Shona Felske vom VSK Osterholz-Scharmbeck sicherte sich hier mit 8,50 Punkten in der Geradekür nicht nur ihre persönliche Bestleistung, sondern auch den Sieg und die damit verbundene Qualifikation zum Deutschland (D)-Cup. Gleichzeitig erreichte Felske mit einem sehenswerten Hocksalto den Triumph im Sprung und Platz zwei in der Spiralekür. Es nahmen auch noch zahlreiche weitere Aktive der Grün-Weißen an dem Wettbewerb teil. Maja Neubecker freute sich als jüngste VSK-Turnerin in der AK 7/8 über den zehnten Platz. In der AK 9/10 heimste Nele Flügger dank einer neuen persönlichen Bestleistung mit 5,80 Zählern Rang fünf ein. Karlotta Reuter ergatterte in der AK 11/12 Rang vier.

„Genauso gut lief es an diesem Tag für Elina di Meco“, frohlockte Kreisturnwart und VSK-Trainer Torsten Lutz. Di Meco fuhr in der Spirale der AK19+ den Sieg und die D-Cup-Qualifikation ein. Dazu gesellten sich Platz drei im Sprung und Position fünf im Geradeturnen. Lisbeth Odia erkämpfte sich hier Platz drei in der Spirale und Rang zehn im Geradeturnen. Ihre Schwester Amelie Odia verbuchte zudem in der AK 17/18 Platz sieben im Geradeturnen und den vierten Rang in der Spirale. In der AK 25+ bestätigte Madita Janßen ihre hervorragenden Leistungen der vorausgegangenen Wettkämpfe mit der Tagesbestwertung im Geradeturnen und dem Sieg in der Spirale. Kristina Quade verzeichnete mit einer schönen Geradekür den zweiten Platz in der AK30, ebenso wie ihr Trainer Torsten Lutz in der AK40+.

Bei den Turnerinnen der Bundesklasse bildeten Mareike Liebig, Luise Molis und Clara Molis gemeinsam mit einer Turnerin aus Celle eine Mannschaft. „Mareike leistete in der Musikkür mit fast zehn Punkten einen wichtigen Beitrag zur Mannschaftswertung“, informierte Torsten Lutz. Mit mehr als neun Punkten bejubelte Liebig auch die Tagesbestleistung in der Spirale. „Luise Molis zeigte beim Geradeturnen und beim Sprung, dass sich das fleißige Training der letzten Wochen ausgezahlt hat. Sie konnte ihre Geradekür fehlerfrei präsentieren und erstmals eine hohe 9er Wertung erreichen“, teilte Lutz mit.

Clara Molis habe beim Spiraleturnen ebenfalls eine sehr gute Leistung geboten. „Leider wurden ihr vom strengen Kampfgericht zwei Elemente nicht anerkannt, sodass sie über zwei Punkte einbüßte. Da ein Protest beim Rhönradturnen nicht möglich ist, verpasste die Mannschaft am Ende als Zweiter den Sieg“, berichtete Torsten Lutz nach dem Wettbewerb. Bei den B-Mannschaften wurde für Emily Hoge und Shona Felske Platz fünf notiert.