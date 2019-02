Emily Böschen von der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf zeigte mit insgesamt 57,85 Punkten eine gute Leistung beim Heimwettkampf. (Sandra Brockmann)

Grasberg. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf hat einen Doppelsieg beim Heimwettkampf in der Weserliga I der Gerätturnerinnen gefeiert. Mit 233,35 Punkten verwies die erste Mannschaft der Gastgeberinnen das eigene zweite Team um 14,65 Zähler auf die zweite Position. Es folgten die Wettkampfgemeinschaft (WG) Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack (215,90) sowie der TS Woltmershausen (202,95).

„Es war ein sehr erfolgreicher Wettkampftag für uns. Die Mädchen können stolz auf ihre Leistungen sein“, schwärmte Grasbergs Trainerin Marion Schnakenberg, der einige Turnerinnen krankheitsbedingt fehlten. Die Stimmung in der Sporthalle an der Findorffstraße sei dennoch gut gewesen. „Die schönen Übungen wurden durch Applaus honoriert“, freute sich die Übungsleiterin und sprach von einem reibungslosen Ablauf: „Die Wettkämpfe verliefen zügig.“

Als beste Turnerin aller Teams entpuppte sich mal wieder Grasbergs Lina Boermann, die zusammengerechnet 64,30 Punkte an den vier Geräten erhielt. Boermann präsentierte auch mit 17,65 Zählern den besten Sprung, mit 15,55 Punkten die stärkste Übung am Stufenbarren und mit 15,20 Zählern die erfolgreichste Übung aller Turnerinnen am Boden. Nur am Schwebebalken heimste Teamkollegin Emily Böschen mit 16,05 Punkten noch 0,15 Zähler mehr als Boermann ein.

Teilweise noch Luft nach oben

„Am Barren und Balken fanden einige Elemente unserer ersten Mannschaft leider keine Anerkennung“, bedauerte Marion Schnakenberg. Während es am Schwebebalken mit 60,25 Punkten dennoch zum Sieg für das erste Heimteam reichte, wies die WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack am Stufenbarren mit 52,45 Punkten den um 0,40 Zähler besseren Wert auf. „Barren und Boden könnten auch besser sein. Da ist noch etwas drin“, urteilte Schnakenberg.

Nur Lina Boermann (15,20) und Jennifer Schöttle (13,80) sammelten am Stufenbarren fleißig Punkte ein. Insgesamt brachten Louisa Brüggemann und Lina Boermann alle Wertungen in das Grasberger Teamergebnis ein. Emily Böschen offenbarte zwar mit 17,20 Punkten eine starke Vorstellung am Sprung, schwächelte mit nur 10,90 Zählern jedoch ein wenig am Stufenbarren. Mit insgesamt 57,85 Punkten reichte sie aber noch am ehesten Lina Boermann das Wasser. Auch Louisa Brüggemann kam am Boden nicht wie erhofft zurecht. Bei einer Pflichtstufe (P) 6 musste sie sich mit 11,55 Zählern begnügen. Doch mit 55,85 Punkten verzeichnete sie ein sehr ordentliches Gesamtergebnis.

Auch die zweite TSG-Mannschaft durfte mit ihrem Ergebnis zufrieden sein: „Emma Jagels hat einen super Sprung gezeigt“, frohlockte Marion Schnakenberg. Diese Leistung wurde auch mit 15,20 Punkten bei einer P7 belohnt. Insgesamt kristallisierte sich jedoch Lenja Böschen mit 54,85 Punkten an den vier Geräten als beste Aktive des zweiten Grasberger Teams heraus. Ihr folgte Antonia Bin mit 54,45 Zählern dicht.

Auch Finja Heidmann (53,65), Emma Jagels (53,20) sowie Jolina Warnken (52,85) standen ihren Teamkolleginnen in kaum etwas nach. Nur Carina Rolow hielt noch nicht ganz mit ihren Klubkameradinnen mit. Sie verpasste einen Eingang in die Wertung und ließ die Übung am Stufenbarren ganz aus. „Der Sprung war allgemein okay in der zweiten Mannschaft“, ließ Marion Schnakenberg wissen. Die 59 Punkte konnten sich hier durchaus sehen lassen.

„Aber auch in der zweiten Mannschaft geht mehr am Barren“, sagte Schnakenberg. Die 50,65 Punkte stellten die Übungsleiterin nicht unbedingt zufrieden. Antonia Bin kam gleich an allen vier Geräten in die Wertung ihrer Riege.

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf: Brüggemann, Boermann, Emily Böschen, Krumbmüller, Bohnacker, Schöttler.

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf II: Rolow, Warnken, Heidmann, Jagels, Bin, Lenja Böschen.