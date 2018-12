Musste mit der Ritterhuder Landesliga-Mannschaft zwei Niederlagen einstecken: TuSG-Spielerin Cornelia Kuhangel. (Tobias Dohr)

Ritterhude/Falkenberg. Zum Hinrundenabschluss der Tischtennis-Landesliga der Damen blieb die TuSG Ritterhude II ohne Punkte. Beim schweren Koppelspieltag in Lüneburg (4:8) und Dahlenburg (3:8) überschattete kurzfristig eine Verletzung von Christiane Pelka die sportlichen Ereignisse. Währenddessen konnte der TV Falkenberg den Abstand auf die Nichtabstiegszone durch eine 3:8-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Dahlenburger SK nicht verringern.

ESV Lüneburg – TuSG Ritterhude II 8:4: Nach anderthalb Stunden Spielzeit kamen sich die Hammestädterinnen beim Blick auf die Anzeigetafel wie in einem schlechten Film vor. Ein 1:4 schimmerte der TuSG entgegen, obwohl sie doch in nahezu jedem Match bis dato hätte jubeln müssen. Cornelia Kuhangel verspielte gegen Materialspielerin Ursula Krüger ebenso eine deutliche 2:0-Satzführung wie Katrin Monsees mit ihrem schnittlosen Spiel gegen Lüneburgs Gitta Decker. Zuvor stand Monsees bereits im Doppel mit Christiane Pelka, das mit 9:11 im fünften Satz verloren ging, das Glück nicht zur Seite.

„Ein ganz bitterer Spielverlauf“, wusste auch Ritterhudes Nummer eins Bianca Hampel zu berichten, die mit drei Einzelsiegen eine tadellose Vorstellung bot und die Niederlage somit in Grenzen hielt. Doch nicht nur der Spielstand schockte die Gäste. Im Einzel gegen Gitta Decker schlug Christiane Pelkas Schlaghand bei eigenem Aufschlag mit voller Wucht auf die Tischkante. „Das war schon eine dramatische Szene“, beschrieb Bianca Hampel den Vorfall. Starke Schmerzen und eine vorübergehend taube Hand waren die Folge. Trotzdem quälte sich Pelka weiterhin am Tisch, anstatt kampflos aufzugeben.

Dahlenburger SK – TuSG Ritterhude II 8:3: Im von Lüneburg 30 Kilometer entfernten Dahlenburg kam die TuSG erst fünf Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn an. In den Doppeln erlebte der Tabellensiebte quasi ein Déjà-vu. Erneut verlor die nach wie vor wacker durchhaltende Christiane Pelka an der Seite von Katrin Monsees mit dem kleinstmöglichen Abstand. Ein schneller 0:3-Zwischenstand minimierte schließlich den Kampfgeist der Gäste. „Eine eiskalte Halle, Totenstille und die bisherigen Anstrengungen bewirkten, dass bei uns einfach auch die Luft raus war“, schilderte Bianca Hampel, die es im sechsten Einzel des Tages gegen Svenja Sander doch noch erwischte.

„Der Gegner agierte mit einer ungewöhnlichen Aufstellung. Das untere Paarkreuz war aus unserer Sicht deutlich stärker als das obere“, empfand Hampel. Umso höher war Katrin Monsees’ Viersatzsieg gegen Svenja Sander einzuschätzen, als die Ritterhuderin unbekümmert aufspielte und jede sich bietende Chance nutzte. „In der Rückrunde wartet noch jede Menge Arbeit auf uns. Vier Punkte Vorsprung auf stärker werdende Falkenbergerinnen ist beileibe kein Ruhepolster“, so Hampel.

TV Falkenberg – Dahlenburger SK 3:8: Ebenjener TVF musste gegen denselben Gegner dessen Überlegenheit letztlich anerkennen. Doch trotz eines schnellen 0:3-Rückstands gaben die Gastgeberinnen nicht auf. Besonders Beate Wangenheim brachte ihr Team mit starken Auftritten gegen Iris Schmidt (3:1) und Anja Scholz (3:2) wieder auf Tuchfühlung. Nach Petra Bergmanns Einzelsieg hatte Christiane Grotheer die große Chance, Falkenberg wieder auf 4:5 heranzubringen. Doch im Duell mit Svenja Sander fehlte der Kapitänin nach einer 2:0-Satzführung die Konstanz, das Match auch nach Hause zu bringen.

Somit war die Partie gelaufen, da der Tabellenführer an Position vier mit der regionalligaerfahrenen Kerstin Walter (21:0-Einzelbilanz) eine echte Punktegarantin besitzt. Der TVF verbringt Weihnachten somit auf dem Abstiegsrelegationsplatz, blickt aber dank der Verpflichtung von Jessica Lindemann optimistisch auf die Rückrunde: „Wir wollen drinbleiben“, gibt Christiane Grotheer kurz und knapp, aber entschlossen das Ziel aus.

Weitere Informationen

ESV Lüneburg – TuSG Ritterhude II 8:4: Betz/Decker – Hampel/Kuhangel 3:1 (12:10, 11:6, 9:11, 11:3); Krüger/Helms – Pelka/Monsees 3:2 (10:12, 11:5, 11:7, 10:12, 11:9); Krüger – Kuhangel 3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:8, 11:6); Betz – Hampel 0:3 (7:11, 5:11, 2:11); Decker – Monsees 3:2 (9:11, 6:11, 11:5, 11:7, 12:10); Helms – Pelka 3:0 (11:4, 11:9, 11:9); Krüger – Hampel 1:3 (11:8, 8:11, 5:11, 7:11); Betz – Kuhangel 1:3 (3:11, 7:11, 11:8, 11:13); Decker – Pelka 3:0 (11:4, 11:4, 11:5); Helms – Monsees 3:1 (6:11, 11:7, 11:7, 11:7); Decker – Hampel 2:3 (10:12, 11:4, 12:10, 8:11, 3:11); Krüger – Pelka 3:0 (11:7, 11:8, 11:9)

Dahlenburger SK – TuSG Ritterhude II 8:3: Schmidt/Scholz – Pelka/Monsees 3:2 (5:11, 11:4, 11:8, 9:11, 12:10); Sander/Walter – Hampel/Kuhangel 3:0 (11:5, 11:8, 11:4); Schmidt – Kuhangel 3:0 (11:4, 11:4, 11:6); Scholz – Hampel 2:3 (5:11, 11:8, 6:11, 13:11, 10:12); Sander – Monsees 1:3 (7:11, 11:5, 6:11, 5:11); Walter – Pelka 3:0 (11:7, 11:4, 11:8); Schmidt – Hampel 0:3 (4:11, 7:11, 7:11); Scholz – Kuhangel 3:0 (11:7, 11:9, 11:5); Sander – Pelka 3:2 (5:11, 11:5, 11:6, 9:11, 11:7); Walter – Monsees 3:0 (11:6, 11:5, 11:7); Sander – Hampel 3:2 (11:5, 11:8, 8:11, 9:11, 11:6)

TV Falkenberg – Dahlenburger SK 3:8: Grotheer/Rittierodt – Schmidt/Scholz 0:3 (3:11, 7:11, 8:11); Bergmann/Wangenheim – Sander/Walter 1:3 (3:11, 5:11, 11:9, 8:11); Bergmann – Scholz 0:3 (8:11, 0:11, 3:11); Wangenheim – Schmidt 3:0 (11:7, 11:6, 11:7); Grotheer – Walter 0:3 (7:11, 6:11, 8:11); Rittierodt – Sander 0:3 (6:11, 6:11, 4:11); Bergmann – Schmidt 3:2 (11:8, 11:4, 7:11, 7:11, 11:5); Wangenheim – Scholz 3:2 (11:13, 11:7, 11:2, 8:11, 14:12); Grotheer – Sander 2:3 (14:12, 11:7, 7:11, 8:11, 8:11); Rittierodt – Walter 0:3 (4:11, 6:11, 6:11); Grotheer – Schmidt 1:3 (11:8, 9:11, 11:13, 9:11) FM