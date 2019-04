Was für ein Spiel, was für eine Enttäuschung: Das erste Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft verloren Lilienthals Floorballer trotz klarer Führung. (TOBIAS DOHR)

Lilienthal. Tolle Tore, absolute Höchstspannung und große Emotionen: In ihrem vorerst letzten Heimspiel haben die Floorballer vom TV Lilienthal ihren begeisterten Fans noch einmal alles geboten, was sie in den letzten acht Jahren ausgezeichnet und zum Publikumsmagneten gemacht hat. Einzig das Happy End fehlte: Nach einem an Dramatik nicht zu überbietenden ersten Finalspiel gegen den MFBC Leipzig mussten sich die „Wölfe“ mit 9:10 (5:2/3:2/1:5/0:0/0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Und dass, obwohl sie in einemhochklassigem Duell lange Zeit wie der sichere Sieger aussahen.

Angeführt von einem überragenden Janos Bröker führten die Gastgeber in der aus allen Nähten platzenden Schoofmoorhalle fünf Minuten vor dem Ende mit 9:5, Toni Vuorsalos verwandelter Penalty schien die Partie endgültig entschieden zu haben (55.). Alles war angerichtet für einen ausgelassenen Abschied, doch die Schlussphase sollte sich als echter Stimmungskiller herausstellen. Vielleicht war es dabei einfach die Kraft, die den Lilienthalern nach großem Kampf ausging, vielleicht lag es in diesem ganz besonderen Spiel aber auch an den Nerven. In jedem Fall kamen die Gäste, die minutenlang ohne Torwart agierten, tatsächlich durch vier Treffer zurück.

40 Sekunden vor Ultimo versetzte Ville Pousi den zuvor so euphorischen Lilienthaler Anhang in Schockstarre und schickte das Spiel mit einem Distanzschuss in die Verlängerung. In dieser sollte beiden Teams trotz einiger Großchancen kein weiterer Treffer gelingen, sodass es im Penaltyschießen zur Entscheidung kommen musste. Hier hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite: Zwar konnte Lilienthals einmal mehr glänzend aufgelegter Schlussmann Nils Hallerstede drei Versuche abwehren, da beim TVL aber nur Ole Appenrodt traf, sorgte Pousi letztlich für den Leipziger Sieg.

Natürlich herrschte nach diesem an Dramatik nicht zu überbietendem Ende große Enttäuschung im Lilienthaler Lager, Spieler und Fans waren fassungslos und mussten mit den Tränen kämpfen. Erfolgscoach Jesse Backman zeigte sich derweil selbstkritisch: „Ich übernehme die Verantwortung. Ich hätte in der Endphase eine Auszeit nehmen müssen, um das Spiel zu beruhigen. Nach drei verlorenen Meisterschaften und der Ausgangslage heute war es ein mentales Problem."

Kurze Zeit nach dem unglücklichen Spielende fand aber auch er sein Lächeln wieder und wurde wie der Rest des Teams gebührend verabschiedet. Trotz der Niederlage feierten die Zuschauer ihre Mannschaft für erfolgreiche Jahre – und auch für den begeisternden Abschied. Denn was aufgrund der letzten fünf Minuten keinesfalls in Vergessenheit geraten sollte: Die „Wölfe“ zeigten über weite Strecken eine brillante Vorstellung. In der Defensive überzeugten sie mit einer großen Lauf- und Zweikampfstärke, im Angriff bestachen sie einmal mehr durch präzises Konterspiel und gute Abschlüsse. Aus einem starken Kollektiv stach dabei nochmal Janos Bröker heraus, dem beinahe alles gelang. Schon im ersten Abschnitt hatte der Nationalspieler vier Tore erzielt und war so maßgeblich am 5:2-Vorsprung beteiligt. In der Folgezeit konnten auch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen und eine defekte Hallenuhr die Lilienthaler nicht aus der Fassung bringen, stattdessen bauten die Gastgeber ihre Führung im Mitteldrittel sogar aus. Der agile Panu Hallamaa, Kapitän Dennis Heike und erneut Bröker ließen die Halle drei weitere Male beben, Leipzig kam gegen das Lilienthaler Bollwerk nur zu zwei Toren. Zu Beginn des Schlussabschnitts parierte Hallerstede noch einen Penalty von Rückkehrer Mark-Oliver Bothe – der Favorit war am Rande der Verzweiflung. Auch wenn die wahnwitzigen Schlussminuten den Verlauf auf den Kopf stellten und die Sachsen nun alle Trümpfe in der Hand halten, muss man weiterhin mit Lilienthal rechnen. Denn durch zwei Siege am kommenden Wochenende können sie sich noch holen, was ihnen am Sonnabend verwehrt blieb: Ein Happy-End ihrer achtjährigen Erfolgsgeschichte.