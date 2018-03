Behielten im Entscheidungsdoppel die Nerven: Axel Stelljes (rechts) und Doppelpartner Jens Schlake. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Nach wochenlanger Spielpause aufgrund der Geburt des Sohnes von Mannschaftsführer Axel Stelljes ging es für die zweite Vertretung der TuSG Ritterhude am Wochenende in der Tischtennis-Landesliga Lüneburg wieder zur Sache – und zwar sofort mit einem extrem spannenden Doppelspieltag. Nachdem am Sonnabend zunächst etwas unglücklich mit 5:9 bei der Bundesliga-Reserve vom SV Werder Bremen verloren wurde, zeigten die Hammestädter keine 24 Stunden später ihr großes Leistungsvermögen und eroberten nach einer tollen Partie ein 8:8-Remis beim unangefochtenen Tabellenführer MTV Brackel.

SV Werder Bremen II – TuSG Ritterhude II 9:5: Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das von vielen engen Matchausgängen geprägt war. Nach den Doppeln führten die Gäste durch Erfolge von Kauert/Wrieden und Krückemeier/Uhlenhoff sogar mit 2:1, erwischten im oberen Paarkreuz aber nicht ihren besten Tag und holten dort nur einen Einzelerfolg durch Andreas Kauert. Eine unglückliche Fünfsatzniederlage von Daniel Wrieden besiegelte dann letztlich die Pleite, sodass der abschließende Erfolg von Mark Uhlenhoff gar nicht mehr in die Spielwertung einging. „Die Leistung war im Großen und Ganzen absolut okay und mit ein wenig mehr Fortune hätten wir hier auch einen Punkt mitnehmen können. Es hat uns aber auch einmal mehr gezeigt, wie eng die Spiele in dieser Liga sind“, bilanzierte Axel Stelljes.

MTV Brackel – TuSG Ritterhude 8:8: Diese Ausgeglichenheit wurde dann nur einen Tag später nochmals deutlich, als die Ritterhuder zum designierten Meister nach Brackel reisten und sich eine wahre Tischtennis-Schlacht mit dem großen Favoriten lieferten. Dabei verschliefen die Gäste den Auftakt komplett, lagen schnell mit 1:4 zurück und hatte dabei noch Glück, dass Krückemeier und Uhlenhoff einen eher glücklichen Fünfsatzsieg einfuhren. Was der Außenseiter aus Ritterhude dann aber zeigte, war ganz großer Sport.

Nach souveränen Siege von Stelljes und Krückemeier, sowie hart erkämpften Erfolgen von Uhlenhoff und dem guten Daniel Wrieden führte die TuSG plötzlich mit 5:4. Und als dann der angeschlagene Jens Schlake den stärksten Spieler der Liga, Anton Anton, glatt in drei Sätzen von der Platte fegte, lag die Überraschung endgültig in der Luft. Doch weil unter anderem Axel Stelljes eine scheinbar sichere Führung noch aus der Hand gab, kam der Favorit zurück und ging erneut in Front.

So kam es nach vier Stunden Spielzeit zum alles entscheidenden Doppel zwischen Anton/Becker und Schlake/Stelljes – und der Showdown passte zu diesem abwechslungsreichen und dramatischen Spiel: Nach fünf hochklassigen und nicht minder spannenden Sätzen wehrte Jens Schlake zunächst einen Matchball überragend ab. Kurz darauf siegten die Ritterhuder mit 12:10 und sicherten nach einem tollen Match so den hochverdienten Punkt.