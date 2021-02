Raoul Augsburg (am Ball). (Hans-Henning Hasselberg)

Osterholz-Scharmbeck. Ohne Basketball geht es in dieser Rubrik einfach nicht. Keine andere Sportart ist so stark mit dem Begriff „Traumteam“, oder besser: Dreamteam, verwoben wie der Basketball. Die Geburtsstunde war 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona, als die U.S-amerikanische Nationalmannschaft um Michael Jordan, Charles Barkley und Karl Malone die Welt mit ihrer Art des Spielens schlichtweg verzauberte.

Ganz so schillernd ist die Basketball-Welt im Landkreis Osterholz freilich nicht – aber fast, würde zumindest Markus Dannenbaum sagen. Der 48-Jährige engagiert sich seit vielen, vielen Jahren für den hiesigen Basketball, insbesondere beim BC VSK Osterholz-Scharmbeck, wo er nahezu jede Mannschaft betreute. Seit 1998 ist er Coach der 1. Herren. Das macht es nicht leicht, nach all der Zeit sein Dreamteam zu bestimmen, zumal zur Aufstellung, der sogenannten „Starting Five“, eben nur fünf Spieler gehören. Der Stellenwert der ersten Fünf im Basketball ist groß, aber nicht so groß wie im Fußball, da beliebig oft ein- und ausgewechselt werden kann. „Mir ist die zweite Fünf genauso wichtig“, betont Markus Dannenbaum daher. Er erinnert etwa an Semso Kovac, der aus dem ehemaligen Jugoslawien floh und es über Osterholz-Scharmbeck in die Regionalliga schaffte. Oder „Verteidigungsminister“ Kevin Zimnik; Ralf Prüttmann, der wegen Rückenproblemen viel zu früh aufhören musste, oder Talent Leon Kahle, dem Dannenbaum Potenzial für eine höherklassige Laufbahn bescheinigt. Und nicht zu vergessen: Center Tobias Dörmann, die Konstante, die schon 30 Jahre im Verein ist. Für seine Starting Five hat Markus Dannenbaum aber folgende Spieler nominiert.

Raoul Ausgburg (Point Guard): Schon in der B-Jugend habe ich Raoul betreut und er hat damals schon sehr viel Übersicht bewiesen. Zudem konnte er sein Team immer motivieren und mitreißen. Auch hat er in seinen Jugendspielzeiten und in seinen ersten Herrenjahren mit sehr vielen Punkten geglänzt. In den letzten Jahren hat er sich aber zu einem kompletten Spielmacher entwickelt, der immer versucht, seine Mitspieler in Szene zu setzen und die beste Lösung für das Team zu suchen. Auch seine Abwehrarbeit ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Raoul war nie der fitteste Spieler, musste er aber auch nicht sein. Er war und ist der Typ Mario Basler, möchte ich sagen. Ein Spieler, im besten Sinne. Zudem scheut er keinen Konflikt. Ich kann mich gut an eins seiner ersten Spiele bei den Herren erinnern. Da baute er sich mit seinen gut 1,75m nach einem Foul vor einem Typen auf, der über zwei Meter groß und doppelt so schwer wie Raoul war. Ich dachte nur, gleich klatscht es – und das ist kein Applaus.

Mario Gäbler (Shooting Guard): Der BC VSK hat viele gute und „punktegeile“ Flügelspieler gehabt, mit Mario Gäbler spielte aber wohl der mit Abstand beste und cleverste Akteur zum Ende seiner Karriere bei uns auf der Zwei. Mario hat in seiner langen Karriere ja bekanntlich schon Regionalliga und sogar 2. Bundesliga bei den Eisbären Bremerhaven gespielt. Da war ich doch sehr überrascht, als er auf einmal bei uns in der Halle stand. Ich freute mich natürlich riesig über so eine extrem gute Verstärkung. Wir waren damals gerade mit einer sehr jungen Truppe in die Bezirksoberliga aufgestiegen und Mario half uns sehr weiter. Auch dank ihm konnten wir die Klasse sicher halten. Mario hat sowohl sich als auch seinen Gegner nicht geschont. Zwei Beispiele dafür: Unser erstes Auswärtsspiel ging nach Stade und kurz nach Anpfiff lag der beste Spieler der Stader auf dem Boden und niemand hat gesehen, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall haben wir das Spiel sicher gewonnen. Sein letztes Spiel für uns war unfreiwillig. In Cuxhaven-Altenwalde brach ein Gegner unabsichtlich Mario das Nasen- und Jochbein sowie die Augenhöhle. Das hat geblutet wie sau. Zum Glück konnte Mario aber circa ein Jahr danach wieder für seinen Stammverein, den TSV Lesum, auf dem Feld stehen.

Arne Freese (Small Forward): Hier habe ich mich ebenfalls für einen aktuellen Spieler entschieden. Arne hat nie in einem anderen Verein gespielt und hält dem BC VSK seit 25 Jahren die Treue. Mit etwas mehr Ehrgeiz hätte er aber sicherlich um einiges höher spielen können. Angefangen hat Arne mit knapp zwei Metern Größe bei uns als Center. Da er aber schon immer unter hundert Kilo gewogen hat, habe ich das im Herrenbereich schnell geändert. Wir hatten damals genug lange Spieler, so dass Arne aus der Zone heraus und seine Geschwindigkeit besser ausspielen konnte. Zudem hat er sich in den Jahren einen guten Wurf von Außen angeeignet und kann trotz seiner fast 40 Jahre noch ordentlich dunken. Auch in der Abwehr macht Arne niemand etwas vor. Einziges Manko ist vielleicht seine eingeschränkte Sicht, wenn er sich auf dem Weg zum Korb befindet. Arne ist für jeden Spaß zu haben. So mussten wir einmal ein Spiel in Brinkum unterbrechen, weil das automatische Licht nicht mehr ging. Zum Rückspiel hat Arne für unsere Gegner dann Taschenlampen besorgt…

Frank Hinrichsen (Power Forward): Als Power Forward würde für mich einer von der alten BC VSK Garde auflaufen. „Hinni“ hat mich selber als jugendlicher Spieler, als ich das erste Mal beim Herrentraining mitmachte, beeindruckt und auch manchmal zum Fürchten gebracht. Nachher durfte ich diesen Hünen von einem Mann – Frank war in seinen besten Jahren bei 1,95m sicherlich 135 Kilo schwer – trainieren, was nicht immer einfach war. Ich war ja, als ich als Trainer der Herren begann, knapp 10 Jahre jünger und hatte nicht viel vorzuweisen. Trotzdem haben die alten Spieler, inklusive Frank, meistens auf mich gehört. Frank hat auf jeden Fall polarisiert. Mit seiner blonden Mähne und Bart und seiner Statur sah er wie ein Wikinger aus. Seine Gegner hielten ihn dann schnell für behäbig, er belehrte sie aber eines Besseren. Ich denke, dass niemand mit dieser Statur so beweglich gewesen ist. Frank profitierte damals von seinem Boxtraining und war unheimlich flink auf den Füßen. Zudem auch trickreich, anders hätte er auch nicht Regionalliga in Vegesack spielen können. Das Beste an ihm waren aber die Geschichten in der dritten Halbzeit oder wie wir Basketballer sagen würden, im fünften Viertel. Damit ließen sich Seiten füllen.

Als Center angefangen, aber als Small Forward nominiert: Arne Freese. (Hans-Henning Hasselberg)

Paul Kowalski (Center): Der BC VSK hatte immer große, dominante Brettspieler wie Michael „Raps“ Rehberg oder Hartmut „Obi“ Oberstech, mit Paul Kowalski hatten wir aber drei Jahre lang den wohl dominantesten Spieler auf dieser Position. Vielleicht ist Paul auch der beste Spieler, der je beim BC VSK aufgelaufen ist. Paul kam frustriert von seinem vorherigen Verein zu uns und wir haben ihm wieder die Lust auf Basketball vermittelt. Mit 2,08 Meter Körpergröße und extrem langen Armen hat er die Körbe auf beiden Seiten des Spielfeldes dominiert. Nach zwei Jahren ist er dann in die erste Regionalliga zu den Bremen Roosters gewechselt. Ein enormer Sprung. Nach einem Jahr dort, ist er aber wieder zurück gekommen und hat noch eine Saison bei uns drangehängt. Paul hat immer fünfe grade sein lassen und keine Party ausgelassen. Auf dem Feld hat er aber immer alles gegeben, dabei aber nie seine Mitspieler vergessen. Mit Paul sind wir zwei Mal Vizemeister der Bezirksoberliga Lüneburg/Bremen geworden und hätten jeweils Oberliga spielen können, haben dies aber abgelehnt.

Zur Person

Markus Dannenbaum (48)

kann ohne Zweifel als das Urgestein des BC VSK Osterholz-Scharmbeck bezeichnet werden. Als Basketball-Trainer geht er bereits in seine 30. Saison. Seine aktive Laufbahn währte dagegen nur kurz. Mit 14 Jahren angefangen, machte nach drei Jahren das Knie nicht mehr mit. Eher unverhofft begann seine Trainerlaufbahn. 1992 stieg er als Betreuer bei den U14-Mädchen ein, weil Not am Mann war, und übernahm sie ein Jahr später schließlich alleinverantwortlich. Er begleitete die Mannschaft in den Seniorenbereich und gab die Damen erst 2005 ab. Seit 1998 ist Markus Dannenbaum zugleich Coach der Basketball-Herren, die er bis heute betreut. Neben den Damen und Herren trainierte Markus Dannenbaum zwischenzeitlich die 2. Damen und einige Jugendmannschaften. Zudem ist Markus Dannenbaum als Schiedsrichter aktiv.

Der pfeilschnelle Flügelstürmer oder der treffsichere Angreifer. Der ruhende Pol in der Verteidigung oder der Ideengeber im Mittelfeld. Fast jeder Mannschaftssportler hat in seiner aktiven Zeit viele gute Mitspieler gesehen. In unserer Serie „Mein Traumteam“ bitten wir ehemalige oder noch aktive Sportler und Trainer, die für sie beste Mannschaft von ehemaligen Weggefährten zusammenzustellen.