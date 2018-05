Fehlerfrei ins Stechen des M-Springens: Pauline Huber von RV St. Jürgen auf Cooper. (Yvonne Dethlefsen)

Landkreis Osterholz. Für Svenja von Horsten vom RFV Hambergen ist das Jugendturnier des Kreisreiterverbandes Osterholz auf der Anlage des RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen mit insgesamt drei Siegen nahezu perfekt verlaufen. Die Hambergerin gewann auf Coralin sowohl das M-Springen mit Stechen als auch die Springprüfung der Klasse L sowie das L-Springen mit steigenden Anforderungen.

Dazu gesellte sich ein dritter Rang im M-Springen mit steigenden Anforderungen. „Svenja war einfach super gut und die auffälligste Reiterin des gesamten Turniers“, schwärmte auch die Jugendwartin des Kreisreiterverbandes, Bärbel Goes-Mager. Svenja von Horsten qualifizierte sich dabei sogar gleich mit zwei Pferden für das Stechen im M-Springen. Sie trat am Ende aber nur mit Coralin und nicht mit Newcomer`s Lady W in der entscheidenden Zusatzrunde an. Insgesamt blieben dabei neun von 16 Kombinationen aus Pferd und Reiter im ersten Umlauf ohne Abwurf.

In der Zusatzrunde war Svenja von Horsten dann die mit Abstand schnellste Reiterin. In 37,38 Sekunden verwies sie ihre Klubkameradin Christina Büchner auf Carlow CR gleich um mehr als neun Sekunden auf die zweite Position. Giulia Petersmeier vom RV St. Jürgen auf Quirina und Rieke Lütjen von der RG Bahrenwinkel auf Sasuh freuten sich auf den Rängen fünf und sechs ebenfalls noch über Schleifen. „Da wir im eigenen Verband aber nur über etwa eine Handvoll Reiter in der Altersklasse bis 25 Jahren verfügen, die in M- oder S-Prüfungen starten, müssen wir uns überlegen, ob wir das Turnier in Zukunft sogar bundesweit ausschreiben“, erklärte Goes-Mager.

Viele kurzfristige Nennungen

Während geladene Gäste und die Osterholzer Reiter maximal 25 Jahre alt sein durften, so waren die Reiter aus anderen Verbänden nur bis zum Alter von 21 Jahren teilnahmeberechtigt. Das tolle Wetter trug schließlich dazu bei, dass einige Sportler noch kurzfristig nachnannten. „So hatten wir in einigen Prüfungen dann letztendlich sogar mehr Starts als ursprüngliche Nennungen“, informierte Bärbel Goes-Mager. Einer jungen Pony-Reiterin war es dann aber schon zu warm. Sie wurde auch mit einem Hitzekollaps ins Krankenhaus gebracht. „Unfälle gab es aber ansonsten zum Glück nicht“, ließ Goes-Mager wissen. Da die Plätze auch mit jeder Menge Wasser bedacht worden seien, hätten optimale Bedingungen vorgeherrscht.

In den Prüfungen für die jüngsten Teilnehmer und in den höchsten Wettbewerben hätte der Kreisreiterverband gerne noch ein paar mehr Starter begrüßt. „In dieser Hinsicht müssen wir uns mal überlegen, ob wir das Konzept im nächsten Jahr ändern und unser Turnier noch ausweiten“, teilte Bärbel Goes-Mager mit.

Zur Sache

Worpswedes Jette Sophie Zühlke dominiert Pony-Dressur

Jette Sophie Zühlke vom RV Worpswede scheint in die Fußstapfen ihrer sehr erfolgreichen Mutter Carolin Zühlke zu treten. Die junge Reiterin aus Vollersode entschied die Pony-Dressur-Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes Osterholz auf der Anlage des RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen auf Nancho`s Nelson zu ihren Gunsten. Zühlke verwies dabei Greta Osmers vom RV St. Jürgen auf Love Boy sowie Lea Zimmermann vom RV Scharmbeckstotel auf Valorosa auf die weiteren Podestplätze.

„Wir hatten die Anforderungen vorher noch geändert und sind von der Leistungsprüfungsordnung (LPO) auf die Wettbewerbsordnung (WBO) heruntergegangen“, informierte Kreisjugendwartin Bärbel Goes-Mager. Ansonsten wäre das Teilnehmerfeld zu klein gewesen, versicherte Goes-Mager. So hätten auch Reiter mit einer Schnupperlizenz starten können. Die Dressur-Meisterschaften bestanden aus einem Dressurwettbewerb und einem Dressurreiterwettbewerb.

Beide Prüfungen gewann Jette Sophie Zühlke auf Nancho`s Nelson und belegte auf WES Daily Pleasure sogar noch jeweils den dritten Platz. Für die Kreismeisterschaften zählte aber jeweils nur ein Pony. Bei den Meisterschaften für die Spring-Ponys galt es, einen Stilspringwettbewerb ohne erlaubte Zeit sowie ein Standardspringen zu absolvieren. Lea Bergmann vom gastgebenden RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen beanspruchte in der ersten Prüfung zwar auf Filis nur den vierten Platz, schob sich aber in der Endabrechnung dank des Erfolges im Standardspringewettbewerb noch auf die erste Position vor. Silber und Bronze gingen hier an Joy Charis Budzinski von der RG Heudorf auf Flying Dream sowie an Julia Hein vom RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen auf Bella Viveca.