Lilienthal. Kurz vor dem Ende liefen sich Nelson Mawi und Johann Boger, beide vom ATSV Scharmbeckstotel, gegenseitig über den Haufen. Diese Szene war bezeichnend für den Auftritt der Gelb-Schwarzen bei der 1:5-Schlappe im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga 3 beim SV Lilienthal-Falkenberg. Auf der anderen Seite feierte der neue SV-Coach Pascal Klinckradt damit einen Einstand nach Maß.

„Die Mannschaft hat nach einer schwierigen Woche bewiesen, dass sie noch lebt“, frohlockte Klinckradt. Die Gäste hatten in der Anfangsphase aber mehr vom Spiel. „Wir sind ein wenig schwer ins Match gekommen“, räumte Klinckradt ein. Wirkliche Torgefahr vermochte der Gast aber nicht heraufzubeschwören. Nach einer Viertelstunde beförderte Constantin Schäfer die Kugel per Kopf in die Arme von Lilienthals Torwart Christian Haar. Fünf Minuten hiernach jagte Nils Bonkowski das Leder nach einem Schäfer-Zuspiel knapp am SV-Gehäuse vorbei.

Nach einer halben Stunde meldeten sich auch die Hausherren zu Wort. ATSV-Keeper Nils-Linus Sievert lenkte den Ball beim Schuss von Bertrand Bingana noch so gerade eben ans Lattenkreuz. Dann fädelte Nils Koehle mit einem öffnenden Pass auf Tom Meierdierks das 1:0 ein. Meierdierks passte das Spielgerät von links in die Mitte zu „Berti“ Bingana, der aus Nahdistanz ins Netz traf (37.).

120 Sekunden später gewann Nils Koehle nach einem langen Ball das Laufduell mit Eike Pupat und überwand Sievert zum 2:0. Pupat knickte in dieser Szene um und verließ deshalb kurz darauf den Rasen. Der Kapitän vertrat zusammen mit Jonas Krebs und Johann Boger seinen abwesenden Trainer Philipp Meinke. Auf Vorarbeit von Kai Kansmeyer auf dem rechten Flügel zielte Tom Meierdierks zu ungenau, sodass Nils-Linus Sievert ohne Mühe ein weiteres Gegentor verhinderte. Kurz vor der Pause erhöhte Bertrand Bingana auf Pass von Nils Koehle nach einem Fehler von Jonas Krebs aber dennoch auf 3:0.

Fünf Minuten nach der Pause setzte Nils Bonkowski nach einem weiten Zuspiel Constantin Schäfer in Szene, der drehte sich noch einmal um die eigene Achse und markierte das 1:3. Die Scharmbeckstoteler bekamen nun auch wieder Oberwasser. „Geht mal wieder in die Zweikämpfe“, forderte Pascal Klinckradt seine Schützlinge an der Seitenlinie auf. Doch Joker Marc Hensel hätte dennoch beinahe aus drei Metern freistehend das 2:3 angebracht, zielte jedoch daneben. Johann Boger schlug angesichts dieser vergebenen Großchance die Hände über den Kopf zusammen. „Wir haben vorne mal wieder das Ding nicht gemacht und waren dann hinten individuell nicht auf der Höhe“, ärgerte sich Eike Pupat.

Tom Meierdierks schickte Nils Koehle auf die Reise, der „Berti“ Bingana beim 4:1 den nächsten Treffer auflegte (65.). „Was die beiden da vorne veranstaltet haben, war schon erwähnenswert“, lobte Pascal Klinckradt sein Offensivduo. Die Gelb-Schwarzen zuckten dann noch mal kurz. Alexander Kistner hatte aber nach einer Vorlage von „Conny“ Schäfer nicht das richtige Zielwasser getrunken.

Der eingewechselte Yannik Niemann stand gerade einmal 60 Sekunden auf dem Platz, als er Kai Kansmeyer mustergültig das 5:1 auflegte (70.). Damit war die Angelegenheit natürlich endgültig gegessen. „Wir waren über die gesamten 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft“, urteilte Pascal Klinckradt. Beim ATSV Scharmbeckstotel dagegen gehen langsam die Lichter aus.