Bloß nichts anbrennen lassen: Nils Hallerstede und der TV Lilienthal wollen unbedingt wieder ins Finale um die Deutsche Meisterschaft. (Hasselberg)

Lilienthal. Schon am heutigen Sonnabend (Spielbeginn 18 Uhr) wollen die „Wölfe“ vor heimischer Kulisse den entscheidenden zweiten Sieg in der Best-of-3-Serie gegen die starken Red Devils einfahren.

Sollte die Partie gegen das Team aus Sachsen-Anhalt allerdings verloren gehen, würde es bereits am morgigen Sonntag um 16 Uhr zu einem entscheidenden dritten Spiel kommen – doch darauf wollen es die Lilienthaler nicht ankommen lassen. „Das Ziel ist klar. Wir wollen einen freien Sonntag und den Finaleinzug schon am Samstag klarmachen“, zeigt sich TVL-Spielertrainer Mark-Oliver Bothe hochmotiviert. Damit dies gelingt, sollte sich seine Mannschaft aber nicht nochmal einen so schwachen Start wie im ersten Spiel erlauben. Aufgrund einiger Unkonzentriertheiten lagen die Lilienthaler da nach dem ersten Drittel nämlich bereits mit 1:5 hinten und sahen lange Zeit wie der sichere Verlierer aus.

Gezielte Videoanalyse

„So ein Spiel noch zu drehen, gelingt selten. Dieses Mal müssen wir von Anfang an voll da sein, damit so etwas nicht noch einmal passiert“, weiß Bothe. Deshalb wurde in der intensiven Trainingswoche vor allem dieses schwache erste Drittel genauestens analysiert: „Wir konnten gerade hinsichtlich unseres Defensivverhaltens gute Rückschlüsse ziehen und werden gegen die gute Offensive des Gegner sicher nicht noch einmal so anfangen“, verspricht der Coach, der mit vier Treffern selber großen Anteil am erfolgreichen Comeback hatte, welches schließlich mit einem Erfolg im Penaltyschießen gekrönt wurde.

Eine solch außergewöhnliche Aufholjagd beweist dabei nicht nur die Moral, die in dem verschworenen Haufen steckt, sie wirkt sich selbstverständlich auch positiv auf das Selbstbewusstsein der Mannschaft aus: „Das war für den weiteren Verlauf der Play-offs natürlich super wichtig, gerade weil wir solche Spiele sonst noch nicht gedreht haben“, freut sich Bothe über den gezeigten Kampfgeist. Nochmal braucht der Spielercoach ein solches Nervenspiel aber nicht und erhofft sich einen souveräneren Auftritt seines Teams. Ein wichtiger Faktor könnte dabei die Anfeuerung des „Wolfsrudels“ auf der Tribüne der Schoofmoorhalle werden – denn die Lilienthaler Fans sind für ihre Lautstärke bekannt.

„Unsere Anhänger haben uns auch auswärts nach vorne getrieben. Es wird wieder ein sehr schweres und spannendes Spiel, gerade deshalb ist die Unterstützung sehr wichtig. Ich hoffe auf eine richtig gute Stimmung in einer vollen Halle. Gemeinsam mit den Fans wollen wir unser Spiel dann durchziehen und den Finaleinzug perfekt machen. Und zwar schon im ersten Spiel“, erklärt ein felsenfest entschlossener Mark-Oliver Bothe. Bei diesem Unterfangen wird der komplette Kader mit an Bord sein, es gibt keine Ausfälle und alle sind heiß. Es ist also angerichtet für ein weiteres spannendes und dramatisches Play-off-Spiel und natürlich auch für den dritten Finaleinzug der Lilienthaler „Wölfe“ in Serie.