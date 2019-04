Starteten perfekt in die neue Saison: Martina Tietjen mit Brettons Beast. (Brockmann)

Lilienthal. Mit voll ausgelasteten Prüfungen und einem reibungslosen Ablauf verzeichnete der Lilienthaler Reitverein einen vollen Erfolg. Martina Tietjens Stute Brettons Beast gewann zwei Prüfungen mit verschiedenen Reitern.

„Es war wieder mal ein nettes, kleines Turnier mit tollem Sport“, freute sich „Conny“ Harbers, die erste Vorsitzende. Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr sehr gut angenommen. Der Verein freute sich über viele Nennungen und ausgebuchte Prüfungen. „Natürlich fallen immer ein paar Starter weg, aber insgesamt waren die Prüfungen sehr gut besucht“, resümierte Harbers. Vor allem am Sonntagmittag, an dem die Nachwuchsreiter ihr Können unter Beweis stellten, sei die Stimmung sehr gut gewesen.

Vor allem für Martina Tietjen (RG Bahrenwinkel) war es ein erfolgreiches Wochenende. Mit ihrer Stute Brettons Beast entschied sie die Dressurprüfung Kl. L mit einer Wertnote von 7,4 für sich. Doch nicht nur das: Am Tag darauf gewann Sarah Köhler die Dressurprüfung Kl. A ebenfalls mit Brettons Beast und einer Wertnote von 7,7. Tietjen war dementsprechend glücklich: „So in die Saison zu starten, ist der Lohn für die harte Winterarbeit der vergangenen Monate. Dieser Erfolg ist nicht nur mein Verdienst, sondern auch der meiner Trainerin.“

Auch für Thomas Scholz vom RFV Heisterholz sollte sich die weite Anreise lohnen. Er konnte als einer der wenigen männlichen Teilnehmer des Turniers die Dressurprüfung Kl. M* für sich entscheiden. Scholz ritt auf Della Cara mit der Wertnote 7,4 zum Sieg. Knapp dahinter platzierte sich Favoritin Lena Gerkens (RG Bahrenwinkel) mit Flashmob. Kim Charlotte Riecke (RV St. Sürgen) und Zacharias wurden mit 7,0 Dritte. Vom gastgebenden Reitverein konnten sich die Geschwister Lara Maria und Finja Sophie Meyerdierks mit ihrem Pony Frodo mehrfach platzieren.

Weitere Informationen

Dressurturnier Lilienthal

Dressurreiter-WB: 1. Friederike Huber (RV St. Jürgen) auf Klosterkielhof’s Dondolo 7.6; 2. Luna Mierig auf Just Jean Maggie (RC Rosenbusch Oberneuland) 7.5; 3. Finja Sophie Meyerdierks (RV Lilienthal) auf Frodo 7.2

Dressur-WB: 1. Lilly Mühlner (RV Beverstedt) auf Carl - Caribo 7.4; 2. Liv Waege (RFV Twistringen) auf Peb 7.2; 3. Friederike Huber (RV St. Jürgen) auf Klosterkielhof’s Dondolo 7.0

Dressurpferdeprfg. Kl.A: 1. Anna-Marie Becker (Bremer RC) auf Die Dörthe 8.8; 2. Friederike Kops (RV Sudweyhe) auf Qubra 8.6; 3. Dagmar Rudolph (Bremer RC) auf Bob B 8.5

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Sarah Köhler (Reitclub General Rosenberg) auf Brettons Beast 7.7; 2. Lea Kargus (RG Klein Hollen) auf Dondino 7.30; 3. Angelina Kleefeld (Reit-Gemeinschaft Schimmelhof) auf Duell Graf 7.2

Dressur-WB Kl. A Ü30: 1. Julia Rötting (RG Klein Hollen) auf Fürstnow 7,7; 2. Claudia Gutknecht (RC Hof Becker) auf Luna 6,9; 3. Katrin Neudert (RV Grüppenbühren) auf Calimero Schätzchen

Dressurreiterprüfung Kl.A: 1. Marie Köhler (RFV Hambergen) auf Eibeltje Dora Fortuna 7,7; 2. Jette Katharina Brünjes (Hubertus RV Bremen) auf Manicaretto 7,5; 3. Leony Janssen (Bremer RC) auf FH Notre Amour 7,2

Dressurprfg. Kl.L* - Tr.: 1. Nele Schneider (RV Harsefeld) auf Hampton‘s Harmony 7.5; 2. Clarissa Forkert (RC Rosenbusch Oberneuland) auf Dialog 7.3; 3. Carolin Christin Böttjer (Bremer RC) auf Jazz Dance 7.2

Dressurprfg. Kl.L*: 1. Martina Tietjen (RG Bahrenwinkel) auf Brettons Beast 7.4; 2. Lina Ebler (RFV Diek-Bassum) auf Sir Fox 7.3; 3. Lara Brüns (RFV Wechold-Martfeld) auf Lege artis 7.2

Dressurreiterprüfung Kl.L*: 1. Sina Stüwe (RFV Diek-Bassum) auf Quintus Sertorius 7.5; 2. Isabelle Bormann (Hubertus RV Bremen) auf Ibiza 7.2; 3. Rebecca Rümke (RV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt) auf Bareno 7,1

Dressurprüfung Kl.M*: 1. Thomas Scholz (RFV Heisterholz) auf Della Cara 7.4; 2. Lena Gerkens (RG Bahrenwinkel) auf Flashmob 7.2; 3. Kim Charlotte Riecke (RV St. Jürgen) auf Zacharias 7.0 NGA