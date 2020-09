Bezirksliga 3, Staffel 1: Nach dem erfolgreichen Auftakt möchte der FC Worpswede im Heimspiel gegen den MTSV Selsingen einen Dreier nachlegen. „Das ist eine sehr kompakte und zweikampfstarke Mannschaft“, warnt FC-Trainer Patrick Wellbrock allerdings. Dieser kennt den Klub noch gut aus seinen Zeiten beim TSV Gnarrenburg in der Kreisliga Rotenburg. Ebenso wie Worpswede stieg auch das Team um Torjäger Carsten Müller als Vizemeister auf. „Der neue Trainer Daniel Ariens hat in der vergangenen Saison frischen Wind dort reingebracht“, so Wellbrock. Dieser bangt um die Einsätze von Paul Hollwedel, Alpha Fadiga und Philip Gerken. „Wir müssen richtig dagegenhalten, weil Selsingen alles in die Waagschale werfen wird“, erklärt Patrick Wellbrock.

Sonntag, 15 Uhr, Weyerberg