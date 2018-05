Thorsten Klindworth (am Ball) und Mannschaftsführer Gian Luka Muskee (hier in einem Punktspiel gegen Hesedorf/Nartum) wechseln beide vom TSV Wallhöfen zum FC Hambergen. (Guido Specht)

Hambergen/Wallhöfen. Fußball-Bezirksligist FC Hambergen hat zwei weitere interessante Neuzugänge vorgestellt. Nachdem der Klub bereits Marc-Lennard Uhlhorn (SV Lilienthal-Falkenberg) und Keno Liebschner (ASV Ihlpohl) präsentiert hatte, folgten nun zwei Spieler vom TSV Wallhöfen. Das ist insofern pikant, als dass es zwischen den beiden Samtgemeindeklubs seit jeher eine gesunde Rivalität gibt und bereits im vergangenen Sommer mit dem Trio Steffen Kaluza, Tobias Prigge und Boris Gerschkowitsch schon einmal drei langjährige Stützen von Schwarz-Weiß zu Rot-Weiß gewechselt waren.

Um Wallhöfener Leistungsträger handelt es sich diesmal zwar auch, dennoch ist die Ausgangslage in diesem Sommer eine komplett andere. Denn der TSV Wallhöfen ist längst abgestiegen, viele Spieler werden mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Da überrascht es nicht wirklich, dass zwei gestandene Akteure wie Thorsten Klindworth und Gian Luka Muskee nun den Verein wechseln. Wobei es vor allem für den 26 Jahre alten Klindworth ein großer Schritt sein wird.

Der Außenverteidiger hat nämlich im Herrenbereich bisher ausschließlich für den TSV Wallhöfen gespielt und galt als Zögling von Oliver Schilling. Auch Gian Luka Muskee ist erst unter dem langjährigen Wallhöfener Trainer zu einem echten Führungsspieler gereift und bekleidet seit dieser Saison sogar das Amt des Mannschaftsführers beim TSV. Muskee wechselte im Sommer 2016 vom Kreisligisten TSV Gnarrenburg ins Waldstadion, zuvor war der 24-Jährige auch schon beim Heeslinger SC und in der Jugend des VSK Osterholz-Scharmbeck aktiv.

„Mit Luka bekommen wir einen Innenverteidiger, der vor allem für seine Spieleröffnung und die punktgenauen Diagonalbälle bekannt ist“, freut sich Hambergens Coach Eric Schürhaus über seinen Neuzugang. Genauso wie Klindworth stand auch Muskee in dieser Spielzeit 26 Mal auf dem Platz, den Wallhöfener Abstieg konnte das Duo aber nicht verhindern. Während sich die „Zebras“ also auf zwei starke neue Spieler freuen, könnte der Abgang des Duos aus Wallhöfener Sicht der Auftakt eines wahren Dominoeffekts sein. Denn die Gerüchteküche brodelt heftig in Sachen TSV.

Sergej Baitler und Patrick Hirsch sollen sich dem Vernehmen nach mit dem – jetzt ebenfalls geretteten – Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck einig sein. Sturmtalent Luca Mischnick zieht es demnach zum Kreisligisten SV Blau-Weiß Bornreihe II. Julian Michaelis und Felix Hampel hatten bereits vor einigen Wochen ihren Abschied zum Saisonende verkündet. Das Duo wechselt zum SV Komet Pennigbüttel. Und es gibt weitere Spieler, die für viele Bezirksligisten interessant sind.

Fest steht, dass Patrick Bauer sein Engagement in Wallhöfen mit Ablauf der Saison beenden wird. „Das war ja von vornherein genauso geplant“, berichtet der Coach, der den Posten erst Mitte April von Schilling übernommen hatte. „Es waren sehr anstrengende Wochen“, ergänzt Bauer. Er will nun erst einmal eine Pause machen. Wie es mit dem Verein weitergeht, weiß auch er nicht so genau. Hinter den Kulissen wird jedenfalls wild spekuliert. Selbst ein kompletter Rückzug der ersten Herren steht demnach offenbar derzeit im Raum.