Borgfeld. Dabei lagen die Rot-Weißen kurz nach der Pause mit 0:2 zurück. Die Gegentreffer fielen nach einer Ecke sowie einer Unachtsamkeit in der SCB-Defensive. Das Team um Kapitän Lukas Huning steigerte sich aber fortan sowohl spielerisch als auch in puncto Kommunikation auf dem Platz. Claujude Missonsa gelang nach einem Pass von Valentino Guszewski sein erstes Saisontor. Der Stürmer besorgte mit einem abgefälschten Schuss von der Sechzehnmeterkante auch den Ausgleich (68.). In der Schlussminute wurde Werder eine eigene Ecke zum Verhängnis. Mats Harttgen startete auf der linken Seite zu einem Sololauf und schloss ins kurze Eck ab.

SC Borgfeld II: Giesenhagen; Hinken, Rausch, Seidel, Huning, Guszewski, Oelze, Missonsa, Nagel, Wiedekamp, Harttgen (eingewechselt wurden: Behrends, Vural, Brockmann)

Tore: 1:0 (41.), 2:0 (48.), 2:1 Claujude Missonsa (56.), 2:2 Claujude Missonsa (68.), 2:3 Mats Harttgen (90.) FM