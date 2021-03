Das 70-jährige Mitglied des TSV Steden/Hellingst gehört als Beisitzer der Kommission für Lizenzierung an. Bereits seit 2008 zeichnet Schütt als Sicherheitsbeauftragter für die Oberligisten und die Vereine, die im Krombacher-Pokal auf Verbandsebene mitwirken, verantwortlich.

„Inzwischen bin ich auf allen Plätzen gewesen“, kennt sich der Mann aus Oldendorf (Holste) aus mit den Sportstätten, auf denen über den Bezirk hinaus der Ball rollt. Der hiesige Bezirk Lüneburg verfügt mit den Sportanlagen in Drochtersen, Heeslingen und Rotenburg, so der Sicherheitsbeauftragte, über herausragende Spielstätten. Die Kommission für Lizenzierung hat in den Klubs zu überprüfen, ob die Auflagen für einen Spielbetrieb auf Niedersachsenebene erfüllt und gewährleistet sind. „Das werden meine letzten zwei Jahre“, deutete Schütt an, zum nächsten Verbandstag (2023) aus seinem Amt auszuscheiden.

Den Posten im Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung gab der Oldendorfer beim 46. Verbandstag ab. Die beiden Nachbarkreise Cuxhaven und Rotenburg sind jeweils mit zwei Funktionären auf Verbandsebene vertreten. Der Kreis Cuxhaven durch Axel Martin (Schifffdorf, Schiedsrichterlehrwart und Betreuung der Jung-Schiedsrichter) und Heiko Wiehn (Loxstedt, Kommission Ehrenamt). Der Kreis Rotenburg mit Christian Oetjen (Bremervörde, Kommission Schulfußball) sowie Rüdiger Wiegand (Rotenburg, Satzungskommission). Der Nachbarkreis Verden steht im Fußballbereich ohne Funktionär auf Niedersachsenebene da. Dafür stellt der Kreis seit Jahren mit Harm Osmers (Hannover) einen Bundesliga-Schiedsrichter, der aus dem VER-Kreis stammt. Osmers pfeift Spiele im Profibereich für den SV Baden (Achim).