Umkämpft war es: Hier streiten Pennigbüttels Florian Lange (weißes Trikot) und Ritterhudes Dennis Gachov um den Ball. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Es war sicherlich kein hochklassiges oder fußballerisch besonders anspruchsvolles Derby, das die rund 100 Zuschauer im Jahnsportstadion zu sehen bekamen. Aber das 3:0 (1:0) zwischen der gastgebenden TuSG Ritterhude und dem SV Komet Pennigbüttel verdeutlichte die derzeitigen Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten ziemlich anschaulich.

Auf der einen Seite waren da nämlich die Hammestädter, die nach intensiven Trainingswochen mit zum Teil vier Einheiten pro Woche, ziemlich austrainiert und fit wirkten. Auf der anderen Seite sah man den Lila-Weißen, die in Ritterhude die dritte Niederlage in Serie kassierten, deutlich an, dass sie in den kommenden Wochen einiges an Arbeit vor sich haben. Sowohl körperlich als auch fußballerisch. Besonders in der ersten Halbzeit kamen die Pennigbütteler kaum einmal gefährlich über die Mittellinie, und wenn, dann fast ausschließlich mit langen Bällen, die relativ einfach von der Ritterhuder Hintermannschaft zu verteidigen waren.

Die Hausherren rissen das Spielgeschehen auch sofort an sich und drängten die „Kometen“ fast durchgängig in deren Hälfte. Richtig was anzufangen wussten die TuSG-Kicker mit ihrer enorm hohen Ballbesitzquote aber nicht immer. Julian Deppe und Niklas Tröger auf der Doppelsechs, sowie Niklas Kutz davor versuchten zwar immer wieder, das Spiel zu verlagern. Doch die Gäste machten das Spielfeld eng und spätestens in der Pennigbütteler Innenverteidigung blieb das Leder an den Routiniers Stefan Hobbie und Jens Wöltjen hängen.

So war ein Distanzschuss von Flügelspieler Tobias Böttcher dann auch die größte und einzige nennenswerte Chance der ersten 45 Minuten. Doch Pennigbüttels Keeper Philip Böttjer lenkte den Ball zur Ecke. Als sich alle schon mit dem 0:0 zur Pause arrangiert hatten, schlug die Elf von Trainer Bastian Haskamp dann aber doch noch zu. Zum wiederholten Male liefen die Ritterhuder den Gegner sehr hoch und geschlossen an, einen Ballverlust von Luca Boschen nutzte Marcel Meyer, um das Leder direkt zum freistehenden Tobias Böttcher weiterzupassen, und der versenkte das Spielgerät aus 16 Metern flach ins lange Eck (42.).

Der erste Hochkaräter der zweiten Hälfte ging dann erneut aufs Konto der Gastgeber. Nach einem perfekten Steilpass von Tobias Böttcher lief Marcel Meyer Innenverteidiger Jens Wöltjen auf und davon, schob den Ball aber knapp einen Meter am linken Pfosten vorbei (52.). Doch nur zwei Minuten später klingelte es dann doch – und dabei zeigte sich ein weiteres Mal der Unterschied an diesem Abend. Marcel Meyer führte einen Einwurf geistesgegenwärtig aus, schickte Janluca Grove über links auf die Reise, während sich drei „Kometen“ noch gar nicht sortiert hatten. Groves Flanke landete jedoch bei Pennigbüttels Joshua Zurek, dessen missglückter Klärungsversuch wiederum Julian Deppe genau vor die Füße fiel. Deppe sagte Danke und vollstreckte aus Kurzdistanz zum 2:0.

Nach diesem Treffer zogen sich die Ritterhuder etwas weiter zurück. Doch das wirkliche Aufbäumen war bei den „Kometen“ nicht zu beobachten. Dafür war es auch viel zu ruhig in Reihen der Lila-Weißen. Ganz anders die Ritterhuder, die immer wieder viel und lautstark miteinander kommunizierten. So blieben ein Distanzschuss von Tim Weinmann (57.) und ein Abschluss von Murat Cengiz (75.) die einzigen Szenen, in denen TuSG-Torwart Hendik Schulz eingreifen musste. Mit einem herrlichen Schlenzer ins rechte Eck setzte Marcel Meyer dann auf Zuspiel von Maik Tiganj in der 88. Minute den endgültigen Schlusspunkt.

„Ritterhude hat verdient gewonnen, wenn auch zwei Tore zu hoch“, fasste ein enttäuschter Malte Jaskosch das Spielgeschehen hinterher zusammen. „Die gehen mit der ersten echten Chance in Führung und nutzen danach ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt.“ Trotz des souveränen Sieges war auch TuSG-Coach Bastian Haskamp keinesfalls komplett zufrieden: „Wir waren erste Halbzeit schon sehr dominant und spielbestimmend, aber das war im letzten Drittel einfach zu lethargisch. In der zweiten Hälfte lassen wir uns dann auch ein wenig vom Gegner einlullen, da müssen wir noch zielstrebiger zu Werke gehen.“

Das waren durchaus kritische Töne, die angesichts des aktuellen Tabellenbildes nicht unbedingt so zu erwarten gewesen wären. „Ich weiß aber ja, was die Jungs können und dass da heute noch Luft nach oben war. Aber natürlich bin ich zufrieden und es ist auch schön, mal so einen dreckigen Sieg einzufahren.“ Am Sonnabend wollen die TuSG-Kicker ihren Traumstart mit drei Siegen und zwei Unentschieden auf dem Hammefest gebührend feiern – und wer weiß: Sollte der TSV Etelsen am Sonnabend in Sottrum patzen, könnten sich die Ritterhuder Fußballer sogar als Tabellenführer zuprosten.

TuSG Ritterhude – SV Komet Pennigbüttel 3:0 (1:0)

TuSG Ritterhude: Schulz; Gachov, Hellmann, Pinkawa, Vrampe (79. Middelsdorf), Tröger (70. Tiganj), Deppe, Grove (85. Yildirim), Böttcher, Kutz, Meyer

SV Komet Pennigbüttel: Böttjer; Monsees, Hobbie, Wöltjen, Boschen, Zurek, Lührsen (58. Ciftci), Cengiz, Lange (83. Murken), Michaelis (63. Kauf), Weinmann

Tore: 1:0 Tobias Böttcher (42.), 2:0 Julian Deppe (54.), 3:0 Marcel Meyer (88.)

Schiedsrichter: Bastian Grimmelmann (Etelsen)

Zuschauer: 100 TD