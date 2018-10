Gekonnt setzte sich Christopher Taylor (am Ball) auf Seiten des SC Borgfeld gegen die BSV-Abwehr durch. (Maximilian von Lachner)

Borgfeld. Im Heimspiel des SC Borgfeld in der Fußball-Bremen-Liga gegen den Blumenthaler SV lief die 75. Spielminute, als der Unparteiische zum Entsetzen der Hausherren auf den Elfmeterpunkt deutete. Etwas unbeholfen war Borgfelds Maximilian Credo im eigenen Sechzehner seinem Gegenspieler in die Beine gegrätscht, der Ball kullerte weiter, der Gegenspieler fiel – der Pfiff war berechtigt.

Blumenthals Spielmacher Ogughan Dalan übernahm die Verantwortung und wollte endlich den zu diesem Zeitpunkt längst überfälligen Ausgleich für sein Team erzielen. Ein paar Schritte Anlauf, plötzlich rutschte ihm das Standbein weg und der Ball flog am Borgfelder Gehäuse vorbei. Diese Szene könnte sinnbildlich für den gesamten Spielverlauf zuvor herhalten: Trotz bester Möglichkeiten gelang den spielstarken Gästen kein Tor, und am Ende verließen sie nach der ebenso unnötigen wie unglücklichen 1:2 (0:1)-Niederlage mit hängenden Köpfen den Platz.

„Heute war deutlich mehr drin“, ärgerte sich BSV-Coach Denis Spitzer direkt nach dem Schlusspfiff, „so eine bittere Niederlage tut richtig weh.“ Seine Mannschaft hatte von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand, druckvoll presste sie die ersatzgeschwächten Gastgeber in deren Hälfte zurück und erspielte sich zahlreiche gute Gelegenheiten. „Wenn wir diese vielen Chancen zu einem Tor nutzen“, mutmaßte der enttäuschte Trainer, „gewinnen wir das Spiel, und gerade das macht es so bitter.“

Mehrfach kombinierten sich die spielerisch klar überlegenen Gäste bis zum Borgfelder Strafraum, dort allerdings wurden sie von einer hoch konzentrierten und aufmerksamen Defensive empfangen und fanden kein Durchkommen. „Ich kann meiner Mannschaft heute nur eines vorwerfen“, bilanzierte ein glücklich-zufriedener SCB-Trainer Ugur Biricik, „dass wir das zweite Tor erst so spät geschossen und dadurch das Spiel am Ende viel zu spannend gemacht haben.“

Vor allen Dingen im ersten Durchgang hätte Borgfeld einen Treffer erzielen müssen, allerdings scheiterte Christopher Taylor am starken BSV-Keeper Jascha Tiemann (5.), und der junge Kenstar Gehle zögerte bei seinem Debüt in der Borgfelder Startelf vor dem BSV-Kasten einen Moment zu lange (6.). Nur wenige Zeigerumdrehungen später allerdings klingelte es dennoch im Tor der Gäste: Nach einem feinen Dribbling durch gleich vier Gästespieler hindurch legte Maximilian Credo den Ball im Gästestrafraum quer auf den mitgelaufenen Alexander Lohs – und der wuchtete die Kugel brachial zur einigermaßen überraschenden Führung unter die Latte (7.).

Nun drängten die Gäste vehement auf den Ausgleich, doch der albanische Jugendnationalspieler Rimal Haxhiu verzog nach feiner Einzelleistung knapp (25.), und BSV-Flügelflitzer Mola Lamine Khan scheiterte am glänzend aufgelegten Borgfelder Keeper Simon von Hallen (30.). Bis dahin musste Ugur Biricik bereits zweimal wechseln, neben dem angeschlagenen Spielmacher David Lange nahm der Coach zudem den stark gelb-rot-gefährdeten Mathis Kröger noch vor dem Seitenwechsel vom Feld.

Mit Wiederbeginn berannten die Gäste nun verstärkt das Borgfelder Gehäuse. Trotz zahlreicher aussichtsreicher Gelegenheiten kamen sie allerdings nur selten gefährlich zum Torabschluss. Erneut Haxhiu (55.), Spielmacher Dalan (60.) oder der eingewechselte Jonathan Bondombe-Simba (65.) vergaben schon beinahe kläglich aus bester Position. „Wir müssen das Tor einfach machen“, grantelte BSV-Trainer Denis Spitzer, „dann gehen wir hier auch als verdienter Sieger vom Platz.“ So kam allerdings Borgfeld nach einem Konter durch Leon Kahrs zum 2:0 (79.), der Anschlusstreffer durch Blumenthals Rimal Xaxhui (90.+4) kam letztlich viel zu spät.