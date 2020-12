Center-Court mit Juliane Triebe (rechts) und Lea Gasparovic (Thomas Müller)

Es war ein Versprechen mit ziemlicher Tragweite, das der TC Lilienthal vor gut 20 Jahren abgab. Damals, als es darum ging, von den Plätzen an der Klosterweide auf die neu errichtete Vereinsanlage Am Sportplatz umzuziehen, ließ das Vorstandsteam um den damaligen Vorsitzenden Wolfgang Wenzel verlauten: „Wir werden mit dem neuen TCL ein Aushängeschild für Lilienthal schaffen, mit dem auch der Ort Lilienthal für sich werben wird.“

Das war im Jahre 2003. Und geht es nach dem heutigen Vorstandsmitglied Eva John, so steht fest: „Dieses Versprechen haben wir gehalten.“ Seit 17 Jahren ist der TC Lilienthal nun schon Am Sportpark beheimatet. „Mit riesigem, persönlichem Engagement, Eigenleistung, geringem Eigenkapital, Bankkrediten und kaum öffentlichen Mitteln“, so Eva John, „hat der TCL eine der modernsten Tennisanlagen Norddeutschlands geschaffen.“ Zur feierlichen Eröffnung im September 2003 kam sogar extra der niedersächsische Spitzenpolitiker David McAllister nach Lilienthal. Allen war damals klar: Hier ist etwas Großes, etwas Einzigartiges entstanden. Etwas, was es in dieser Form im Landkreis Osterholz zuvor noch nicht gab. Wolfgang Wenzel sagt heute über das 2,5 Millionen-Euro-Investitionsvolumen: „Für einige war dieses Projekt für einen Ort wie Lilienthal eigentlich eine Nummer zu groß. Und so war es ja eigentlich auch.“ Und dennoch wurde es in die Tat umgesetzt.

Bundesligataugliche Beleuchtung

Neun Außencourts stehen seitdem den Lilienthaler Klubmitgliedern zur Verfügung, inklusive eines Centre Courts mit kleiner Steintribüne. Hinzu kommen zwei extra angelegte Kleinfeldcourts für Kinder. Die schöne Gartenanlage mit der angeschlossenen Sonnenterrasse und Sportsbar sowie dem Kinderspielplatz sorgen für echte Parkatmosphäre. Und dann ist da natürlich noch die große 4-Feld-Tennishalle für die kalte Jahreszeit. „Diese Halle genießt eine hohe Wertschätzung bei den Tennisspielern Norddeutschlands“, sagt Eva John und zählt die Vorteile gleich mal auf: Gelenkschonender Schwingboden mit Tennisspezial-Teppichbelag, großzügiger Koffergang hinter den Spielfeldern, um ohne Störung alle Felder betreten zu können, eine kleine Tribüne am Centre Court und seit dieser Saison auch noch eine bundesligataugliche LED-Beleuchtung.

Kein Wunder also, dass die Mitgliederzahlen mit dem Umzug auf die neue Anlage nach oben gingen. Von seinerseits 296 Mitgliedern ist der TC Lilienthal auf knapp 600 Mitglieder angewachsen. Wo viele andere Tennisklubs zu Beginn des Jahrtausends mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatten, konnten die Lilienthaler Mitglieder hinzugewinnen. Was sicherlich zu einem großen Teil auch an der sportlichen Ausrichtung des Vereins liegt. Denn neben dem Breitensport hat sich der TCL auch dem Leistungsbereich nie verschlossen. Im Gegenteil. Mehrere Nachwuchsakteure holten in den den vergangenen Jahren regionale Meistertitel, oder platzierten sich bei überregionalen Turnieren. Tabea Müller, Sophie Kettler, Ann-Christin John und Kathleen Hogenkamp sind hier gute Beispiele. Und die junge Generation um Talente wie Elias Heine, Benotto Schmidt, Emil Zirwes oder Frederik Stüble steht schon in den Startlöchern.

Die erste Damenmannschaft spielte in der Oberliga und die Herren schaffte es zu ihrer Hochphase bis in die Nordliga. Nicht zu vergessen Mara und Lennard Opitz, die beiden Deutschen Meister im Gehörlosen-Tennis von 2018, die seitdem auch an Nationallehrgängen teilnehmen. „Heute setzen wir schwerpunktmäßig auf die Jugendarbeit und sind dabei einer der erfolgreichsten Ausbildungsvereine im Tennisverband Niedersachsen Bremen“, weiß die für den Leistungsbereich zuständige Eva John. Inzwischen nehmen rund 40 Mannschaften aus Damen- und Herrenbereich sowie Jugend und Jüngsten am Punktspielbetrieb teil. „Außerdem ist es durchaus bemerkenswert, dass sich unser Verein speziell im Bereich der Damen und Herren 40 mit einer Vielzahl an Spielerinnen und Spielern in unterschiedlichsten Spielklassen aktiv am Punktspielgeschehen beteiligt“, ergänzt Eva John. Auch im Jugendbereich hat der TC Lilienthal nicht selten mehrere Mannschaften in einer Altersstufe gemeldet. „So kann jeder ein Team entsprechend seiner Fähigkeiten finden“, sagt John.