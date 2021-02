WWULEFNJ, oder Tobi?

Wie meinen, Herr Schott?

Wir ... wollen ... unglaublich .... leckeren ... Erdbeersaft ... für... neue ... Jubelstürme? Oder, warte nein, ich hab‘s: Wir wünschen uns lieber ein frohes neues Jahr. WWULEFNJ. Da staunste, was?

Aber bevor wir das tun, erst einmal: HDGDL. Soviel Zeit muss sein. So, und Du meinst, wir sollen unseren Lesern mal unser neuestes Projekt vorstellen?

Dann leg ich mal los: FDSNGWAPDSNGW. Vielleicht sollten wir den Aufruf starten, dass unsere Leserinnen und Leser kreative Vorschläge einreichen, was das bedeuten könnte?

Genau das ist der Punkt. Man könnte auch sagen: Wir haben kein Bock mehr auf Corona-Trübsal und wollen gemeinsam etwas kreieren, was uns allen jeden Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das wird FDSNGWAPDSNGW ganz bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wollen wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, Dennis?

Den Schiedsrichter nach einem Elfmeterpfiff gegen mich, wie soll ich sagen, etwas zu laut und deutlich angesprochen zu haben. Randnotiz: Der Schiedsrichter hieß Reiner Tienken und ist gleichzeitig ein Freier Mitarbeiter von uns. War irgendwie ne doofe Situation.

Aber es knisterte ganz schön. Okay, jetzt bin ich dran: Nenne etwas, was Du in einem Fußballspiel immer mal machen wolltest, Dich aber nie getraut hast?

Guck mal, und genau solche Dinge erhoffen wir uns mit FDSNGWAPDSNGW auch von unseren Sportlerinnen und Sportlern zu erfahren. Und zwar in erster Linie von denen, die sonst nicht so im Fokus des hiesigen Sportgeschehens stehen. Also, wenn sich irgendwer berufen fühlt, wir schicken den Fragenkatalog auf Anfrage sehr gerne jedem Interessenten zu (lacht).

Das wird lustig!

Und sonst, Herr Schott? Was kann man denn in diesen Wintertagen noch thematisieren, ohne mit diesem leidigen anderen Thema permanent konfrontiert zu sein? Ham‘se ‚ne Idee?

Der würde wohl eher so was sagen wie: „Wir haben den größten Wurst-Käs verhindert.“ Das hat er übrigens wirklich mal nach einem Spiel von Bayer Leverkusen gesagt. Und er meinte eigentlich „worst case“, den Wurst-Käs hätte er wohl direkt verspeist. Das nur am Rande. Nein, Du hast recht, diesmal kein ermüdendes C-Thema. Da fällt mir ein: Hat sich eigentlich Ailton schon gemeldet?

Herr Schott, jetzt haben Sie ja doch dieses C-Wort in den Mund genommen.

Machen wir ja. Und gerade am Wochenende gelingt das zurzeit ganz gut. So viele freie Sonntage am Stück haben wir noch nie gehabt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich so einen schönen Gammeltag in Jogginghose nicht genießen würde...

Herr Schott, shut up! Nein, im Ernst, das ist echt mal schön, regelmäßig am Wochenende frei zu haben. Das Problem: Alles, was man mit dieser freien Zeit eigentlich Schönes machen wollen würde, kann man nicht tun. Wegen weil, na? Ich sag‘s nicht, keine Angst. Und wie verbringst Du Deine Sonntage zurzeit?

Was macht der Sportredakteur an seinem freien Tag? Er schaut Sport (lacht). Aber ich gebe zu: Zu einem Sonntag im Januar oder Februar gehört auch eine Prise Biathlon und eine Handvoll Skispringen.

Du hast so recht, Dennis. Da fällt mir in diesem Zusammenhang eigentlich nur noch eins ein: LMAA, Co...

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt den Januar ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.