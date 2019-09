Das war eine klare Angelegenheit. Mit dem SC Borgfeld musste sich Kevin Klee dem JFV Nordwest mit 0:3 geschlagen geben. (Guido Specht)

Borgfeld. Die B-Junioren des SC Borgfeld kassierten in der Fußball-Regionalliga durch das 0:3 beim JFV Nordwest nicht nur die erste Niederlage in der noch jungen Saison, sondern lieferten auch eine überaus enttäuschende Vorstellung ab. Während die Oldenburger die Partie offenkundig als Derby verstanden, ließen die „Wümme-Kicker“ von Beginn an jegliche Körperspannung vermissen.

SCB-Coach Yimin Ehlers hatte mehrfach angedeutet, wie wichtig für seine neu formierte Mannschaft und den Saisonverlauf die ersten Begegnungen sein würden. Entsprechend fassungslos analysierte er den blutleeren Auftritt seiner Elf nach Spielende. „Eigentlich muss es unser Anspruch sein, diesen Gegner zu schlagen“, resümierte er enttäuscht.

Doch von diesem Anspruch waren die Rot-Weißen an diesem Nachmittag allerdings meilenweit entfernt. Beim 0:1 nach gerade mal vier Minuten durfte der JFV den Ball in Seelenruhe vom Zentrum nach außen verlagern. Nach der folgenden Flanke hatte Karim Bockau aus kurzer Distanz leichtes Spiel. Doch selbst der frühe Rückstand war kein belebendes Element. Bei hohen Temperaturen spulten die Gäste weitaus weniger Kilometer als ihre Kontrahenten ab und fanden folglich nicht zu ihrem Rhythmus. Zwei Fernschüsse von Bowen Wang und Jonah Hellmers strahlten keinerlei Gefahr aus. Die einzige Spitze, Marin Vukoja, verfehlte bei seiner besten Situation das gegnerische Gehäuse mit einem Schuss aus halbrechter Position um gut zwei Meter.

Kurz vor der Pause versetzten die Hausherren dem SCB beinahe schon den vorzeitigen Knockout. Eine Ecke von Nordwest hatte Borgfelds Hintermannschaft eigentlich schon geklärt, störte dann jedoch David Dere nicht energisch am Versuch aus der zweiten Reihe, der flach im langen Eck neben dem chancenlosen Keeper Elias Ammon einschlug.

„Das 0:2 zu diesem psychologisch wichtigen Zeitpunkt tat besonders weh“, bestätigte Yimin Ehlers, der in der Halbzeit mit Felix Bauhus und Tim Bormann noch einmal zwei frische Kräfte brachte. Mit dem Ergebnis, dass die Gäste zwar nun deutlich mehr Ballkontrolle besaßen, aber zu keinen zwingenden Aktionen im gesamten zweiten Abschnitt kamen. Darüber hinaus verteilten sie nach einer knappen Stunde gar ein weiteres Geschenk. Ein zunächst harmloser JFV-Angriff über die rechte Seite geriet erst durch einen haarsträubenden Klärungsversuch zu einer Torchance. Benjamin Friesen bedankte sich und netzte zum verdienten 3:0 ein. Die Gastgeber zogen sich in den letzten zwanzig Minuten zurück und verwalteten den Vorsprung mühelos.