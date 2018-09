OSC-Akteur Patrick Ondra (links) bleibt in dieser Szene Zweikampfsieger im Strafraum gegen Borgfelds Doguhan Cigdem. (Thomas Müller)

Borgfeld. Es war kein schöner Nachmittag für die Kicker des SC Borgfeld im Heimspiel gegen den OSC Bremerhaven. Nach der 2:3 (0:1)-Niederlage gegen das bisherige Bremen-Liga-Schlusslicht ließ es das Team von SC-Trainer Ugur Biricik über weite Strecken einer hart umkämpften und unansehnlichen Begegnung an der nötigen Einstellung fehlen. „Ich hatte alle davor gewarnt“, ärgerte sich Biricik, „diesen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen und nur mit halber Kraft ins Spiel zu gehen.“

Trotz der mehr als mäßigen Leistung seiner Spieler wollte der Trainer allerdings nicht von einen Rückschlag sprechen. „So vermessen bin ich ganz sicher nicht“, versicherte Biricik, „wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Aufsteiger sind und uns in jedem Spiel von jedem Gegner alles abverlangt wird.“ Dennoch sei es „ein Dämpfer“ (Biricik) gewesen.

Während die Hausherren im ersten Durchgang keine Lösungen gegen die verbissen kämpfenden Gäste fanden, mussten sie in einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Hälfte sogar den Rückstand durch Bremerhavens quirligen Torjäger Jordan D'Angelo Watson hinnehmen (40.). „Ein selten dummes Tor“, befand Biricik die Entstehung.

Nach einer Unachtsamkeit in der gesamten Hintermannschaft der Wümme-Kicker kam der Mittelstürmer im Borgfelder Strafraum mehr oder weniger unbedrängt zum Schuss und ließ SC-Keeper Simon von Hallen mit einem platzierten Linksschuss in die rechte untere Torecke keine Abwehrchance (40.). „Da haben wir den Spielaufbau von OSC überhaupt nicht gestört und sind immer nur nebenher gelaufen“, zeichnete Borgfelds Coach die Fehlerkette nach. „So darf man gerade zu Hause nicht auftreten“, so Biricik, „darüber werden wir unter der Woche intensiv sprechen.“

Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte Borgfeld Björn Nennecke für Maximilian Credo ein, „um mehr Tempo in unseren Spielaufbau zu bekommen“, wir Biricik erläuterte. Zunächst schien dieser Plan tatsächlich aufzugehen, nur kurze Zeit später besorgte Borgfelds Spielgestalter Yassin Bekjar mit einer feinen Einzelleistung den Ausgleich (48.). Doch wer jetzt mit mehr Feuer und einem Borgfelder Sturmlauf gerechnet hatte, wurde bitterlich enttäuscht.

Während sich die Gastgeber ein ums andere Mal an der gut gestaffelten Abwehr der Gäste die Zähne ausbiss, verlagerten sich diese wiederum auf schnelle Konter. Der Erfolg dieser sehr zeitaufwendigen Spielweise auf Kosten der Gegner folgte schließlich in Form eines Doppelpacks, den Bremerhaven binnen fünf Minuten zu schnüren verstand. Zunächst verwandelte OSC-Dauerläufer Lucas Houzvicka eine feine Flanke per Kopf gegen die Laufrichtung von SC-Keeper Simon von Hallen (57.), nur wenig später gelangte der Ball innerhalb eines geschickt heraus gespielten OSC-Konters wieder zu Jordan D'Angelo Watson, der die wiederholte Unordnung im Borgfelder Defensivverbund zum vorentscheidenden 3:1 für sein Team nutzen konnte (62.). Der Anschlusstreffer durch Björn Nenneck kam letztlich zu spät (74.).