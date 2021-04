Sie schauen genau hin: Yimin Ehlers (r.) tauscht sich mit Mario Cordes über einen Jugendspieler aus. (Thorin Mentrup)

Borgfeld. Es ist ein trister Sonntagvormittag. Immerhin ist der Regen, der die ganze Nacht runterprasselte, weitergezogen. Dennoch: Der graue, wolkenverhangene Himmel steht im krassen Gegensatz zu den Hoffnungen der 15- und 16-jährigen Nachwuchsfußballer, die sich auf der Sportanlage des SC Borgfeld eingefunden haben. Sie träumen von einer strahlenden sportlichen Zukunft. Vielleicht sogar als Profi. Ein Schritt auf dem Weg dorthin soll für sie das Sichtungstraining bei den Wümme-Kickern sein. Die sind auf der Suche nach Spielern für ihre U17-Regionalligamannschaft der kommenden Saison. Und nach Entwicklungspotenzialen.

Sie, das sind nicht nur das Trainerteam der U17 um Yimin Ehlers und Mario Cordes sowie Athletiktrainer Timo Gansfort, sondern auch der Sportliche Leiter Heinrich Marschollek, Jugendleiter Andreas Grisar und U19-Trainer Markus Werle. Sie können so genau hinschauen wie nie zuvor: Wegen der Corona-Pandemie dürfen sich nämlich nur zwei Trainingsgäste zeitgleich vorstellen. „Das ist schon ein Vorteil. So entgeht uns nichts. Keiner kann in der Masse abtauchen“, sagt Gansfort. Auch Eltern und Berater, mit denen die Borgfelder laut Marschollek häufig zu tun haben, dürfen nicht vor Ort sein. Äußere Einflüsse fallen komplett weg. Corona hat das Training auf Fußball fokussiert.

Gansfort führt gerade die ersten beiden der insgesamt zehn Nachwuchsspieler durch das Aufwärmprogramm. Cordes und Ehlers haben derweil mehrere Stationen aufgebaut, die die Anwärter auf einen Kaderplatz durchlaufen müssen. Passspiel, Ballan- und -mitnahme, Dribbling, Torabschluss, Fitness – sie prüfen die Kandidaten fußballerisch auf Herz und Nieren. „Vor allem Geschwindigkeit ist wichtig“, sagt Ehlers. Tempo in den Beinen, aber auch im Kopf. Wahrnehmung, Auffassungsgabe und Handlungsschnelligkeit sind Schlüsselfaktoren. Ein feiner Fuß allein reicht nicht mehr, um es nach Borgfeld oder sogar noch eine Stufe weiter nach oben in ein Leistungszentrum zu schaffen.

Einige wichtige Aspekte des Fußballs bleiben jedoch auf der Strecke. Das Verhalten innerhalb einer Gruppe zum Beispiel. Training in Mannschaftsstärke ist nicht erlaubt. Auch das Zweikampfverhalten können die Borgfelder nicht beurteilen. „Alles ist spartanisch. Aber besser als nichts“, sagt Marschollek. Manche Fragen bleiben allerdings unbeantwortet. Das wird deutlich, als er und Ehlers sich über einen der Kandidaten austauschen. Einen Verteidiger oder einen Sechser sehe er in ihm, sagt der Trainer über den physisch starken Kicker. „Man müsste ihn mal im Zweikampf sehen.“ Das bleibt jedoch ein Wunsch. Die Borgfelder müssen sich auf ihr Gefühl verlassen. „Aber das ist ganz gut“, sagt Ehlers und lacht. Nicht umsonst halten sich die Wümme-Kicker im B-Juniorenbereich seit der Saison 2017/18 mindestens auf Regionalliga-Niveau.

Warum der Charakter wichtig ist

„Flach und hart! Flach und hart!“, ruft der Trainer den beiden Talenten zu, die sich in einem schmalen Korridor gegenüber stehen und sich die Bälle zupassen. Wer das besser macht und den anderen zu einer unsauberen Annahme oder einem schlechten Pass zwingt, gewinnt den kleinen Wettstreit. Bei den Anspielen durch die Luft sind die Spieler Partner. „Also keine Anscheißerbälle!“, will Ehlers ein faires Miteinander sehen. Das Duo konkurriert um einen Platz im Aufgebot, aber es muss auch mannschaftsdienlich agieren können. „Wenn man einen 25-Mann-Kader hat, dann muss man vor jedem Wochenende sieben Spieler informieren, dass sie nicht dabei sind“, erklärt Marschollek den Hintergrund der Übung. Die Regionalliga ist Leistungsfußball. „Die Jungs müssen lernen, mit Enttäuschungen umzugehen“, verdeutlicht der Sportliche Leiter.

Deshalb machen sich die Borgfelder auch ein Bild vom Charakter der Kandidaten. Im Vorfeld finden bereits Gespräche statt. Ein Abtasten sei das, sagt Ehlers. „Es geht darum, sie näher kennenzulernen und zu erfahren, wie sie reagieren und was sie selbst erzählen.“ Viele seien erst einmal zurückhaltend. Generell laden die Borgfelder die Spieler selbst zum Sichtungstraining ein – auch wenn die Zahl der Bewerbungen in den vergangenen Jahren gestiegen ist. „Das macht viele stolz“, weiß Marschollek. Der SC tritt zudem mit dem Heimverein der Spieler in Kontakt, holt Einschätzungen der Trainer ein. Auch Informationen wie die bisherige Laufbahn, die Position und die Verletzungshistorie werden gesammelt.

Die Frage der Belastung

Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle. Die schulischen Leistungen zum Beispiel. Den Traum vom Profifußball könnten nur die Wenigsten realisieren. Deshalb sei (Aus-)Bildung entscheidend. „Plan B, also Schule, Studium oder Ausbildung, ist eigentlich Plan A“, sagt Marschollek. Darüber hinaus müssen auch die anderen Rahmenbedingungen stimmen. Zum Beispiel, ob der Spieler problemlos zum Training kommen kann. Zu weite Anfahrten machen kaum Sinn. „Wenn wir Spieler mit Qualität haben, die aber aus dem Raum Hamburg kommen, gibt es dort mit Norderstedt, Eimsbüttel, dem HSV oder Sankt Pauli genügend Adressen“, sagt Marschollek. In der Regionalliga gilt der Grundsatz: „Es muss zumutbar sein.“ Ein Spieler ist am Sonntag aus dem Raum Nordenham nach Borgfeld angereist. Rund 70 Kilometer. Er muss besonders überzeugen, denn drei Trainingseinheiten pro Woche und ein Spiel – das ist wahrlich kein Pappenstiel. Eine Belastung, der auch die Noten in der Schule standhalten müssen.

Ob der Eindruck stimmt, den die Borgfelder von ihren Spielern gewonnen haben, das zeigt sich beim Sichtungstraining. „Wir werden oft überrascht – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne“, erklärt Marschollek. Während er das erzählt, sind die beiden Trainierenden in einem Hütchen-Parcours angekommen. Während des Dribblings müssen sie die Bewegungen des Partners nachahmen. Ballkontrolle, Wahrnehmung und Orientierung im Raum sind also zugleich gefragt. „Da tun sich Unterschiede auf. Der Linke hat eine sehr enge Ballführung, bei ihm sieht es leicht aus. Der andere hat mehr Probleme“, sagt Marschollek, während er das Geschehen verfolgt. Deshalb sind viele Augen wichtig: Sie sehen mehr. „Wobei wir uns bei den Einschätzungen oft einig sind.“

Was schnell deutlich wird: Details sind entscheidend. „Achtet besser auf den ersten Kontakt!“, fordert Cordes von beiden Schützlingen, die einen Pass so an- und mitnehmen müssen, dass sie direkt zum Abschluss kommen können. Im Regionalliga-Alltag kommt es auf jede Sekunde an. „Wenn du zwei, drei Kontakte brauchst, bis du zum Abschluss kommst, wird es eng. So viel Zeit hast du nicht“, erklärt Cordes. Da ist es wieder: Die Geschwindigkeit ist entscheidend.

Allerdings geht es auch um Physis und Athletik. Punkte, die vor allem Gansfort im Blick hat. Bei ihm kommen die U17-Spieler der Zukunft zum Abschluss richtig ins Schwitzen. Und ins Grübeln: An der Koordinationsleiter tun sich einige Kicker schwer. Zwei oder drei Kontakte innerhalb der Streben-Zwischenräume fordern das Hirn. Dabei ist die Anstrengung der rund 45 Minuten zuvor bereits zu spüren. „Durchziehen bis zum Schluss!“, fordert Gansfort bei den abschließenden Sprints. Er weiß: Die Oberschenkel brennen bereits. Aber das werden sie auch nach 80 Minuten Regionalliga-Fußball tun. „Hier zeigt sich, wer bis zum Schluss beißen kann“, sagt er. Für die Spieler gilt das am Sonntag umso mehr. In den vergangenen Monaten konnten sie kaum fußballspezifisch trainieren. Dafür verkaufen sie sich teuer. „Die Jungs haben es gut gemacht“, lobt Ehlers.

Er spricht am Ende der Einheit kurz mit jedem Spieler. Manch einen will er direkt für sein Team gewinnen. Andere lädt er ein weiteres Mal ein. „In der Regel dürfen alle noch einmal wiederkommen“, muss kaum ein Talent befürchten, dass sich die Tür zum SC Borgfeld direkt schließt. „In einer Einheit kann es auch mal nicht so gut laufen“, ist Ehlers bewusst, dass die Spieler in einer besonderen Drucksituation sind.

Ein Angebot kommt – oder nicht

Als die letzten Kicker auf dem Heimweg sind, ist für die Borgfelder noch nicht Schluss. Sie besprechen, was sie gesehen haben. Bei wem haben sie Potenzial erkannt? Wer passt ins Team, das am Ende mehr als 20 Talente stark sein wird? Aber auch: Wer nicht? Wer wird den Sprung – zumindest bei den Wümme-Kickern – nicht schaffen? Eine Reihe von Fragen, die die Borgfelder beantworten müssen. Allerdings erwarten sie auch Antworten von den Spielern: „Wir entscheiden uns so schnell wie möglich“, werden die Akteure laut Marschollek innerhalb kurzer Zeit ein Angebot erhalten – oder eben nicht. Auch die Kicker selbst sollen den Verein dann nicht zu lange warten lassen. „Viele werden nicht nur bei uns vorspielen“, sagt der Sportliche Leiter mit Blick auf eine große Konkurrenzsituation um die besten Spieler.

In Borgfeld haben sie sich allerdings längst daran gewöhnt. Dafür sind sie in ihrer kurzen Vereinsgeschichte nun schon zu lange im gehobenen Jugendfußball dabei. Dort wollen sie sich dauerhaft etablieren. Dafür bedarf es nicht nur Sachverstands, sondern auch vieler guter Augen beim Sichtungstraining. Weitere Einheiten werden folgen. Nicht nur für die U17, sondern auch für die U15 und U19. Es mag zwar erst April sein, doch der SC hat keine Zeit zu verlieren. Wer hochklassigen Jugendfußball anbieten will, muss nicht nur ein gutes Konzept und gute Trainer haben. Er muss auch auf Zack sein.