In Scharmbeckstotel am Start: Stefan Ahlers vom RV Pennigbüttel, hier auf Coccowa beim Reitturnier des RV Sankt Jürgen im Einsatz. (Yvonne Dethlefsen)

Scharmbeckstotel. Die Turnieradresse Am Heuplatz 1 in Scharmbeckstotel scheint Programm für das Reit- und Springturnier des dort heimischen RV Scharmbeckstotel zu sein. „Unser Platz besteht derzeit mehr aus Heu als aus Gras, weil er in den vergangenen Wochen und Monaten wenig Wasser bekommen hat“, informiert Scharmbeckstotels Vorsitzender Carsten Schlösser. Dennoch würden die Reiter am Wochenende gute Bedingungen vorfinden.

„Auch wenn wir die Anlage im Vorfeld nicht gewässert haben, befindet sie sich keinesfalls in einem katastrophalen Zustand“, gibt Schlösser Entwarnung. Während der beiden Turniertage werde der Veranstalter die Anlage auch mit ordentlich Wasser versehen.

Die Gastgeber verzeichneten 1324 Nennungen in insgesamt 24 Prüfungen. Höhepunkte im Springen bilden die beiden Springprüfungen der Klasse M am Sonnabend und Sonntag um jeweils 16 Uhr. Im M-Springen mit Stechen am Sonntag geht es dabei wieder um den Hans-Kruse-Gedächtnispreis. Scharmbeckstotels Yvonne Dethlefsen genießt hier ihren Heimvorteil.

Einen sehr kurzen Anfahrtsweg haben auch Imke Fleischer und Inga Albrecht vom RC Tempo Ritterhude. Vom RFV Hambergen werden Angela Ahrens, Dörte Kuhn und Christina Büchner mit von der Partie sein. Die Farben des RFV Pennigbüttel vertreten Julia Schlegat, Stefan Ahlers sowie Nicole Scholz. Esther Prüser, Karin Kubitschek und Hans-Christoph Kühl starten für den RV Lilienthal. Stefanie Plewa und Giulia Petersmeier sind für den RV St. Jürgen dabei.

Zu den Favoriten gehören auch Kristian Göbel, Kai-Manuel Müller und Lara Holst vom RC General Rosenberg. Hellen Bischoff vom RFV Beverstedt macht sich ebenfalls Hoffnungen auf den Einzug ins Stechen. Der für den RC Heidehof Oberneuland startende Lesumstoteler Jörg Zimmermann hat wie einige Konkurrenten auch gleich zwei Pferde für die Prüfung genannt. Insgesamt wurden hier 39 Startplätze vergeben.

88 Nennungen liegen für die beiden Abteilungen der M-Dressur vor, die am Sonntag um 12 Uhr startet. Maike Beuermann genießt hier auf Solution einen kleinen Heimvorteil. Ansonsten gehen unter anderem mit Lena Gerkens von der RG Bahrenwinkel, Verena Staffa vom RV St. Jürgen und Schwanewedes Anna Marie Becker (Bremer RC) auch einige bekannte Reiterinnen an den Start, die bereits in S-Dressuren erfolgreich waren.

„Wir haben uns im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht, mal eine S-Dressur anzubieten. Konkrete Pläne dafür gibt es aber noch nicht“, lässt Marcus Schlösser wissen. Die guten Nennungszahlen würden dem Verein aber auf der anderen Seite signalisieren, dass das Angebot auch jetzt bereits sehr attraktiv sei. „Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Prüfungen bei schönem Wetter freuen“, verspricht Schlösser.

Weitere Informationen

Zeitplan

Sonnabend, 4. August

Springplatz 8 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 9 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L, Klaus-Wulff-Gedächtnisspringen; 10 Uhr: Stilspringwettbewerb, Teilung nach Leistung; 11.30 Uhr: Springprüfung Kl. A, 1. Abt., 0-26 Ranglistenpunkte (RLP); 12.30 Uhr: 2. Abt., 27 und mehr RLP; 13.30 Uhr: Springprüfung Kl. L, 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1994 und jünger; 14.30 Uhr: 2. Abt., Geburtsjahrgänge 1995 und älter; 16 Uhr: Springprüfung Kl. M, Teilung nach Leistung

Dressurplatz, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 2. Abt., Geburtsjahrgänge 1991 und älter; 9 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L; 12.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. M, 1. Abt., 0-219 RLP; 15 Uhr: 2. Abt., 220 und mehr RLP

Halle, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1992 und jünger; 9 Uhr: Dressurprüfung Kl. E; 11 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. A, Teilung nach Leistung; 13.30 Uhr: Dressurwettbewerb; 15.30 Uhr: Reiterwettbewerb, 1. Abt.; Geburtsjahrgänge 2008 und jünger; anschließend: 2. Abt., Geburtsjahrgänge 2006-2007; anschließend: 3. Abt., Geburtsjahrgänge 2005 und älter

Sonntag, 5. August

Springplatz, 8 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A, 1. Abt., Junioren/Junge Reiter; 9 Uhr: 2. Abt., Reiter; 10 Uhr: Springreiterwettbewerb; 11.30 Uhr: Jump-and-Run-Wettbewerb; 13 Uhr: Führzügelklassenwettbewerb mit Kostümen; 13.30 Uhr: Springprüfung Kl. L, 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1991 und älter; 14.30 Uhr: 2. Abt., Geburtsjahrgänge 1992 und jünger; 16 Uhr: Springprüfung Kl. M, Hans-Kruse-Gedächtnisspringen

Dressurplatz, 7 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. A, 1. Abt., 0-3 RLP; 9 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Kandare, 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1984 und älter; 12 Uhr: Dressurprüfung Kl. M, 2. Abt., Geburtsjahrgänge 1986 und jünger; 15 Uhr: 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1985 und älter

Halle, 7 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. A, 1. Abt., 4 und mehr RLP; 9 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Kandare, 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1985 und jünger; 12.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Trense; 15 Uhr: Dressurreiterwettbewerb KH