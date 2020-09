Malte Jaskosch hat schon unzählige Saisonvorbereitungen mitgemacht. Sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und ganz egal, ob im Jahr 2000, 2010 oder 2020 – eine Sache ändert sich irgendwie nie: „Am Ende dieser intensiven Wochen sind alle heilfroh, wenn es endlich losgeht.“ So ist es auch in diesem Sommer. Beim SV Komet Pennigbüttel scharren sie mit den Hufen.

Die Trainingsbeteiligung bei den Lila-Weißen war durchgängig hoch, so kennt es Jaskosch von seiner Mannschaft aber auch. Ungewohnt war für alle die lange Fußballpause und die Ungewissheit, mit der man in die Saisonvorbereitung gestartet ist. Mit welchem System wird die Liga ausgespielt, wie viele Absteiger gibt es? All das steht nun fest. In der Staffel 2 der Bezirksliga Lüneburg 3, in der die Pennigbütteler mit fünf anderen Osterholzer Landkreisvereinen spielen, schaffen es die ersten fünf in die Aufstiegsrunde, die unteren fünf machen mit den sechs letzten Teams der Staffel 1 in einer 11er-Liga die sechs Absteiger unter sich aus.

Genau da wollen die Jaskosch-Mannen auf gar keinen Fall dabei sein. „Es ist schon unser Ziel, es in die Aufstiegsrunde zu schaffen“, sagt Jaskosch, wohl wissend, wie schwer eine verlässliche Prognose vor dieser noch nie da gewesenen Spielzeit ist. „Es ist für alle schwierig, man wird sich irgendwie reinkämpfen müssen in die Saison.“ Das trifft auch und insbesondere auf die „Kometen“ zu, bei denen zuletzt mit Kapitän Stefan Hobbie, Lars van Bree, Robin Krüger, Luca Boschen, Jonas Krebs und Kevin Rapp zahlreiche Spieler fehlten, die locker auch in der ersten Elf auftauchen könnten – und würden.

„Die Abläufe müssen sich da erst noch einspielen“, sagt Jaskosch, der zuletzt aber auch eine deutliche Entwicklung in den Testspielen sehen konnte. Nach einem lockeren Aufgalopp gegen den Kreisligisten 1. FC Osterholz-Scharmbeck (6:1), setzte es zwei doch ernüchternde Niederlagen gegen die Bremer Landesligisten VfL 07 Bremen (1:6) und SC Vahr Blockdiek (2:4). Die letzten beiden Partien gegen den SV Grohn (4:3) und nun den FC Geestland wurden allerdings knapp gewonnen.

Besonders gegen den Bremer Landesligisten aus Grohn spielte sich ein Akteur in den Vordergrund, von dem Jaskosch in den kommenden Monaten gerne noch öfter in diesem Zusammenhang sprechen würde: Fabian Kauf drückte der Partie als dreifacher Torschütze seinen Stempel auf. Der Stürmer soll im offensiven System von Jaskosch zu einer tragenden Säule werden, wurde nicht zuletzt deshalb zum stellvertretenden Mannschaftsführer befördert.

Und auch mit den Neuzugängen Kilian Dziobeck (ATSV Scharmbeckstotel) und Kamal Housseini (FC Worpswede) ist der Pennigbütteler Trainer durchaus zufrieden. Besonders der schnelle Housseini soll über die rechte Außenbahn ein neues Tempo in das Spiel der „Kometen“ bringen. Zum Prunkstück könnte aber definitiv das zentrale Mittelfeld bei den Lila-Weißen werden. Mit Rafael Monsees, Joshua Zurek und Felix Hampel steht Jaskosch dort ein Trio zur Verfügung, das allerhöchsten Bezirksliga-Ansprüchen gerecht wird.

Wie die Aufstellung am ersten Spieltag im Heimspiel gegen den SV Löhnhorst (So., 15 Uhr) aussehen wird, will Jaskosch noch nicht verraten. Kann er auch noch gar nicht, da noch nicht endgültig feststeht, wer von den zuletzt Angeschlagenen wieder in den Kader zurückkehrt. Nur soviel verrät der Pennigbütteler Coach: „Die Mannschaft wird deutlich anders aussehen, als noch im Spiel gegen Geestland.“ Die „Kometen“ als Wundertüte – das trifft in den kommenden Wochen und Monaten wohl auf die komplette Bezirksliga zu. Nur eines, das weiß Malte Jaskosch ganz sicher: „Es wird wirklich Zeit, dass es wieder richtig losgeht.“

Weitere Informationen

SV KOMET PENNIGBÜTTEL

Neuzugänge: Kilian Dziobeck (ATSV Scharmbeckstotel), Kamal Housseini (FC Worpswede)

Abgänge: Tim Weinmann (SV Lemwerder)

Restkader: Philip Böttjer, Alexander Krenz, Marven Jaskosch; Sönke Ahlers, Luca Boschen, Daniel Busch, Felix Hampel, Stefan Hobbie, Fabian Kauf, Martin Kirchhoff, Jan Kleen, Robin Krüger, Florian Lange, Andreas Lühr, Florian Lührsen, Julian Michaelis, Rafael Monsees, Marcel Murken, Eike Pupat, Kevin Rapp, Magnus Siewert, René Thiel, Lars van Bree, Tobias van Bree, Oleg Zelezov, Joshua Zurek

Trainer: Malte Jaskosch

Co-Trainer: Jan Kleen, René Thiel

Torwarttrainer: Filip Rucki

Betreuer: Manfred Bullwinkel

Physiotherapeut: Artur Mech

Teammanager: Olaf Windhorst

Meisterschaftsfavoriten: FC Hambergen, TSV Bassen, TuSG Ritterhude

Saisonziel: Aufstiegsrunde