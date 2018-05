Die Feier kann beginnen: Der ATSV Scharmbeckstotel bejubelt nach dem Schlusspfiff in Hambergen den Klassenerhalt. (Karsten Hollmann)

Hambergen. Als Pascal Blaak nach einer tollen Einzelleistung mit einem Schuss in den Winkel sechs Minuten nach dem Pausentee das 1:1 für den ATSV Scharmbeckstotel erzielte, kannte der Jubel der Gäste im Derby der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 beim FC Hambergen keine Grenzen mehr. Bereits dieser Punkt hätte dem Aufsteiger unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz zum Klassenerhalt gereicht. Doch Joker Kilian Dziobeck gelang nach einer schönen Flanke des ebenfalls eingewechselten Magnus Siewert von rechts später sogar noch das 2:1-Siegtor (78.).

„Ein Märchen ist wahr geworden“, bejubelte ATSV-Coach Philipp Meinke den vor einigen Wochen noch weit entfernten Klassenverbleib. Sein Gegenüber Eric Schürhaus präsentierte sich hingegen stinksauer: „Das war unser mit Abstand schlechtestes Saisonspiel.“ Die erste halbe Stunde plätscherte ohne große Höhepunkte vor sich hin. Einzig erwähnenswert war nur ein Schuss von Hambergens Angreifer Frederik Nagel aus dem Gewühl heraus, den ATSV-Torwart Nils-Linus Sievert zur Ecke abwehrte (12.). „Wir müssen brennen und uns gegenseitig pushen“, versuchte Schürhaus seine Schützlinge in der ersten Trinkpause wachzurütteln.

Chancen auf beiden Seiten

Wenige Sekunden hiernach tauchte Nagel nach einer Linksflanke von Oliver Pleuß plötzlich ganz frei vor dem Kasten der Gäste auf und verlängerte das Spielgerät mit dem Hinterkopf zum 1:0 für den Favoriten ins Netz (29.). „Von jedem mehr“, forderte nun Scharmbeckstotels Kapitän Jonas Krebs von seinen Mitspielern eine Steigerung. Nils-Linus Sievert lenkte einen 30-Meter-Schuss von Simon Küstner nur mit Mühe über die Querlatte (35.). Auf der Gegenseite fand Dominic Ponty mit einem 20-Meter-Schuss seinen Meister in FC-Keeper Timo Flathmann (43.).

Sekunden vor dem Pausenpfiff beförderte Kevin Prigge die Kugel nach einer Rechtsflanke von Tim Denker am langen Pfosten zum vermeintlichen 2:0 über die Linie. Referee Jannick Wilhelmi erkannte jedoch auf Abseits. „Das war aber kein Abseits“, legte sich der Ex-Trainer des FC Hambergen, Christian Hasloop, fest, der sich auf Ballhöhe befand. „Kalli“ Blaak küsste seine Farben dann mit seinem sehenswerten Ausgleich wach. Erneut Pascal Blaak sowie Magnus Siewert hätten den Spieß bei Freistößen von der Strafraumgrenze komplett umdrehen könne, verfehlten das Hamberger Gehäuse aber jeweils knapp (67./70.).

Von den „Zebras“ kam in dieser Phase nur noch wenig. „Wir hatten das Match trotz mäßiger Leistung zunächst unter Kontrolle, haben es dann aber in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben“, ärgerte sich ein maßlos enttäuschter Eric Schürhaus. Florian Lütjen vergab nach einem Zuspiel von Oliver Pleuß dann aber doch noch eine gute Gelegenheit zur erneuten FC-Führung. Er zielte aber zu hoch (73.). In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nachdem Magnus Siewert an Timo Flathmann gescheitert war, setzte Joker Dennis Heineke den Ball auf der Gegenseite knapp links vorbei. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, peitschte Eric Schürhaus seine Elf noch einmal nach vorne.

Doch der Schuss ging mit dem 2:1 von Kilian Dziobeck, für den sich am zweiten Pfosten kein Hamberger verantwortlich fühlte, nach hinten los. Nur ATSV-Co-Trainer Timo Wesemann wusste darüber Bescheid, dass auch der MTV Riede zu diesem Zeitpunkt bereits mit 4:1 gegen den TuS Zeven führte und die Gelb-Schwarzen somit in jedem Fall gerettet wären.

In der Nachspielzeit köpfte Dennis Heineke das Leder nach einer Flanke von „Freddy“ Nagel an die Unterkante des Querbalkens. Der Rest war nur noch Scharmbeckstoteler Glückseligkeit. „Wir haben uns den Sieg dank einer sensationellen zweiten Halbzeit verdient“, urteilte Philipp Meinke.