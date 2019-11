Die Aufholjagd der SG Platjenwerbe, hier mit Fynn Kathage, kam zu spät. (Tobias Dohr)

Platjenwerbe. Der Gast setzt sich bereits bis zur Pause deutlich ab. Andre Berg (zwei) und Tim Rohlfs trafen für die Grün-Weißen.

„Wir patzen dreimal heftig in der Abwehr“, bemerkte SGP-Coach Jan-Hendrik Bosse derweil. Die Platzherren erlaubten sich in Durchgang eins viele Ballverluste. Der zweite Durchgang bot ein anderes Bild. Die Schwarz-Weißen verzeichneten mehr Ballbesitz und mehr Toraktionen. Der Gastgeber witterte nach zwei schnellen Treffern kurz nach Wiederbeginn Morgenluft. Jannik Fehrmann und Moritz Wolf brachten die Platjenwerber jeweils im Anschluss an einen Freistoß auf 2:3 heran. Tim Rohlfs traf für die Dannenberger in einer mit Haken und Ösen geführten Flutlichtbegegnung noch den Pfosten.