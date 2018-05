Sieger des M-Springens mit Stechen: Stefan Ahlers vom RV Pennigbüttel auf Coccowa. (Yvonne Dethlefsen)

Sankt Jürgen. Stefan Ahlers vom RFV Pennigbüttel ist in der höchsten Springprüfung beim Reit- und Springturnier des RV St. Jürgen auf der Anlage in Frankenburg der große Abräumer gewesen. Während er das M-Springen mit einem Stern und mit Stechen auf Coccowa gewann, so heimste der erfahrene Springreiter auf Clintali S auch noch eine Schleife für den vierten Platz in der ersten Abteilung ein.

Im M-Springen mit Stechen am Sonntag-Nachmittag gingen immerhin 39 Kombinationen aus Pferd und Reiter auf dem von Fritz Waldmann gebauten Parcours an den Start. Am Ende wurden die Teilnehmer nach Leistung in zwei Abteilungen aufgeteilt, in denen insgesamt die besten 13 Aktiven in die Platzierungen kamen. Als Gesamtbester belegte Stefan Ahlers Rang eins in der ersten Abteilung. Wie es der Zufall wollte, qualifizierten sich auch exakt 13 Paare aus Pferd und Reiter ohne Fehler für das Stechen. Damit hatte Parcourschef Waldmann ein gutes Augenmaß bei der Auswahl des Schwierigkeitsgrades unter Beweis gestellt.

Im Stechen trat Dörte Kuhn vom RFV Hambergen auf Con D`Arpina nicht mehr an. Somit beanspruchte sie am Ende Position sieben in der ersten Abteilung. Linda Jurchen vom RV Ganderkesee auf Vesuv und Liesa Behrens vom RV Sudweye auf Balesca waren im ersten Umlauf in 50,00 beziehungsweise 51,45 Sekunden besonders schnell unterwegs. Während Behrens in der Zusatzrunde sechs Strafpunkte hinnehmen musste, so hielt Jurchen auch im Stechen das Tempo hoch und bot dem späteren Sieger Stefan Ahlers Paroli. In 41,89 Sekunden verbuchten Jurchen und Vesuv schließlich auch die zweitbeste Zeit aller Starter und siegten somit in der zweiten Abteilung. Nach einer in 68,70 Sekunden eher gemächlichen ersten Runde gab Stefan Ahlers in der Zusatzrunde auf Coccowa mächtig Gas und unterbot die Zeit von Linda Jurchen um 1,45 Sekunden. Auf Clintali S schaffte Ahlers aber nicht ganz die vorgegebene Zeit für das Stechen und leistete sich zudem einen Abwurf. Da im Stechen aber nur vier Reiter ohne Fehler auskamen, reichte es für den Pennigbütteler eben auch noch mit seinem zweiten Pferd zu einer vorderen Platzierung.

Viel Prominenz bleibt auf der Strecke

Die auch international bereits sehr erfolgreichen Schwestern Mynou und Mylene Diederichsmeier vom RV Aller-Weser verpassten hingegen ebenso wie Spitzenleute Eric Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude, Jens Löhden vom RV Zeven sowie Pauline von Hardenberg vom RV Hardenberg den Sprung ins Stechen. Eine hervorragende Vorstellung lieferte dagegen Claes Lendrop vom RC Bremerhaven ab. Der in Wulsbüttel wohnhafte Schwede musste sich auf Choccolata in 42,28 Sekunden nur Stefan Ahlers und Linda Jurchen geschlagen geben und fand sich damit auf Platz zwei in der ersten Abteilung wieder. Der Ritterhuder Fynn Müller-Rulfs verbuchte auf Cool Edition mit einem Fehler und zwei Strafpunkten für eine leichte Zeitüberschreitung einen guten vierten Rang in der ersten Abteilung.

„Es ist alles super gelaufen. Wir hatten ja auch ein Spitzenwetter. In allen Prüfungen verzeichneten wir ordentliche Starterfelder. Probleme gab es keine“, zog die Schriftführerin des RV St. Jürgen, Christiane Regehr, die sich wie immer um die Meldestelle kümmerte, ein positives Fazit. Sowohl das M-Springen mit Stechen als auch die M-Dressur seien spannend gewesen. In der M-Dressur bestätigte Lena Gerkens von der RG Bahrenwinkel ihre gute Frühform in dieser Saison. Mit 7,8 Punkten verwies der Schützling von Trainerin Verena Staffa auf Flashmob Jana Kahrs von der RFG Fischerhude um 0,1 Zähler auf die zweite Position. „Auch im M-Springen am Sonnabend gab es viele tolle Ritte zu sehen“, betonte Christiane Regehr. Hier hatte Dörte Kuhn auf Con D`Arpina in der zweiten Abteilung ohne Abwurf die Nase vorne. In 49,11 Sekunden hielt sie den zweitplatzierten Claes Lendrop auf Choccolata um 79 Hundertstel Sekunden auf Distanz.

„Vom Regen sind wir verschont geblieben, obwohl wir die Gewitter hören konnten. Sehr gut angenommen wurde bei dem Wetter unser Weinzelt. Aber auch sonst haben sich viele Zuschauer auf unserem Turnierplatz getummelt“, teilte Regehr mit.