Brachte es auf sechs Tore für den unterlegenen VSK: Daniel Schütte. (Hans-Henning Hasselberg)

Osterholz-Scharmbeck. Der TV Lilienthal hat das Derby der Handball-Bremenliga beim VSK Osterholz-Scharmbeck souverän mit 42:26 (20:10) gewonnen. Dabei vermochte der VSK nur bis zum 3:3 mitzuhalten. Im Anschluss zog der TVL mit 8:3 nach 13 Minuten davon. „Aus einer guten Abwehr heraus konnten wir unser Tempospiel aufziehen und beim 16:6 erstmals mit zehn Toren in Führung gehen“, informierte Lilienthals Trainer Benedikt Wendler.

Zur Halbzeitpause sei das Spiel praktisch schon entschieden gewesen. „Wir waren einfach zu dominant, als dass der VSKO das Spiel noch einmal hätte drehen können“, sagte Wendler. In Hälfte zwei erhöhten die Gäste auf 26:11. „Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten wir vor allem in der Abwehr einen Gang runter und ließen nach meinem Geschmack einige Gegentore mehr zu als nötig“, teilte „Ben“ Wendler mit. Es habe sich fortan ein schnelles Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten entwickelt. Beim 38:20 nach 55 Minuten betrug der Vorsprung sogar 18 Tore. Beim TVL trugen sich alle Feldspieler in die Torschützenliste ein. Hervorzuheben ist Benjamin Werther, der acht Tore erzielte.

Dunkelberg hilft im Tor aus

Bei den Hausherren musste Feldspieler Kolja Dunkelberg zwischen den Pfosten einspringen, weil Stammkeeper Martin Monser berufsbedingt ausfiel. Mit Janis Hilse fehlte auch ein wichtiger Mann im Rückraum. Für den erkrankten Matthias Schupp half Clemens Böschen als Spielertrainer aus. „Man hat von Beginn an gemerkt, dass die Lilienthaler dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Unser Gegner hat auch bis zum Ende voll durchgezogen“, teilte Böschen mit. VSK-Kapitän Daniel Schütte machte auch körperliche Defizite bei seiner Mannschaft wegen mangelnden Trainings einiger Kollegen aus: „Da reicht die Luft dann eben nicht für 60 Minuten.“

Zahlreiche Akteure könnten wegen ihres Schichtdienstes nicht regelmäßig trainieren. Daniel Schütte wollte seiner Formation aber dennoch zumindest in kämpferischer Hinsicht keinen Vorwurf machen. „Die Lilienthaler waren aber hoch motiviert und auch gerade in spielerischer Hinsicht sehr stark“, so Schütte. Bei seiner Formation sei bereits ein wenig die Luft raus, weil weder nach oben noch nach unten etwas gehen würde. „Der Sieg ist aber deutlich zu hoch ausgefallen“, urteilte Daniel Schütte.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Dunkelberg; Bald (1), Schwenteck (4), Böschen (3), Ohlenbusch (3), Sillje (6), Schütte (6/1), Engl (2), Fricke, Jander (1), Gößling

TV Lilienthal: Schulaew; Arlt (8), Werther (8), Semken (7/1), Meyer (6), Janssen (5), Hansel (3), Hapke (2), Rullkötter (1), Gust (1), David (1/1)