Clemens Böschen steuerte acht Tore zum 31:27-Sieg des VSK Osterholz-Scharmbeck gegen die SV Hemelingen bei. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Der TV Lilienthal hat beim Zweiten der Handball-Bremenliga, SV Grambke-Oslebshausen II, mit 19:23 den Kürzeren gezogen. Trotz der Schlappe überzeugte die Defensive der Gäste, die sehr beweglich agierte und mit Martin Thöne wieder einen starken Rückhalt im Tor hatte. Der VSK Osterholz-Scharmbeck landete mit einem 31:27-Erfolg über das Schlusslicht SV Hemelingen einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

SV Grambke-Oslebshausen II – TV Lilienthal 23:19 (10:8): Von Anfang an prägten beide Abwehrreihen das Spiel. Nach zehn Minuten stand es erst 2:2. Dann setzten sich jedoch die Gastgeber auf 6:2 ab. „In dieser Phase scheiterten wir mehrmals freistehend am SVGO-Keeper“, teilte TVL-Coach Benedikt Wendler mit. Doch der Gast steckte nicht auf, erspielte sich mit schönen Angriffen sehenswerte Treffer und war beim 7:8 nach 24 Minuten wieder dran. Auch in Halbzeit zwei wurde deutlich, dass die bessere Abwehr das Spiel entscheiden würde.

„Wir begannen sehr stark und ließen bis zur 40. Minute nur ein Gegentor zu“, berichtete Wendler. Dadurch egalisierte Lilienthal zum 11:11. Im Anschluss vermochten Christian Arlt und Eik Hapke ihre Siebenmeter nicht zu nutzen. Der TVL kämpfte, leistete sich jedoch nach Ballgewinnen im schnellen Spiel nach vorne zu viele Passfehler. „Trotz der Niederlage haben wir gegen einen starken Zweiten eine gute Leistung gezeigt. Es hätte schon alles passen müssen, um zwei Punkte aus Bremen mitzunehmen“, bilanzierte Benedikt Wendler.

TV Lilienthal: Thöne, Schulaew; Semken (5/1), Hapke (3), Herrmann (2), Werther (2), Janssen (2), Arlt (2/1), Meyer (1), Berthold (1), Kück (1), Hansel, Link

VSK Osterholz-Scharmbeck – SV Hemelingen 31:27 (15:11): Beide Mannschaften traten ohne Einwechselspieler für das Feld an. Über eine gute Deckungsleistung mit einem wieder prima aufgelegten Kolja Dunkelberg im Kasten erspielten sich die Grün-Weißen schnell einen Vorsprung von vier Toren. „Es wurden lange Angriffe mit einigen guten Kombinationen gespielt, die vor allem Daniel Schütte und Clemens Böschen erfolgreich abschlossen“, ließ VSK-Trainer Matthias Schupp wissen. Dann wurde Spielmacher Böschen manngedeckt. „Dadurch kam Sand ins Getriebe. Hemelingen kam auch bis auf ein Tor heran“, informierte Schupp. Nach seiner Auszeit übernahm Kreisläufer Sören Sillje die Mittelposition und organisierte den Angriff zusammen mit Daniel Schütte viel besser. „Jetzt kam auch Christian Jander, der monatelang gefehlt hatte, besser ins Spiel und erzielte in dieser Phase wichtige drei Tore“, sagte Matthias Schupp. Insgesamt seien die kämpferische Einstellung und die geschlossene Angriffsleistung die entscheidenden Faktoren für den Sieg gewesen, so Schupp.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Dunkelberg, Schupp; Böschen (8), Schwenteck (3), Bald (2), Sillje (4), Schütte (11/3), Jander (3)